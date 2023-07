Las series más populares en Prime Video Estados Unidos

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Prime Video Estados Unidos que actualmente gustan al público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA, Jack Ryan, se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, donde se encuentra a un terrorista que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

2. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

3. El horror de Dolores Roach

Después de una injusta sentencia de 16 años de prisión, Dolores Roach regresa a un aburguesado Washington Heights, donde se reencuentra con un viejo amigo drogadicto, Luis, quien la deja vivir y trabajar como masajista en el sótano de su tienda de empanadas. Cuando la promesa de su nueva estabilidad se ve rápidamente amenazada, "Manos Mágicas" Dolores es llevada a extremos impactantes para sobrevivir.

4. Jury Duty

Sigue los procesos de un jurado americano a través de los ojos de Ronald Gladeen, un jurado que desconoce que todo el caso es falso. Todos, menos él, son actores y todo lo que sucede está cuidadosamente planificado. (FILMAFFINITY)

5. Citadel

Hace 8 años de la caída de Citadel. La agencia mundial de espionaje independiente, encargada de velar por la seguridad de todos, fue destruida por agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras. Tras la caída de Citadel, los agentes de élite Mason Kane y Nadia Sinh intentan escapar con vida, pero pierden todos sus recuerdos. Desde entonces han permanecido ocultos, construyendo nuevas vidas con nuevas identidades, sin ser conscientes de su pasado. Hasta que una noche, Mason es localizado por su antiguo colega de Citadel, Bernard Orlick, que necesita desesperadamente su ayuda para impedir que Manticore establezca un nuevo orden mundial. Mason busca a su antigua compañera, Nadia y los dos espías se embarcan en una misión que les lleva por todo el mundo en un esfuerzo por detener a Manticore, todo ello mientras se enfrentan a una relación construida sobre secretos, mentiras y un amor peligroso y a la vez eterno.

6. La maravillosa Sra. Maisel

Manhattan, año 1958. Miriam Midge Maisel (Rachel Brosnahan) es una mujer cuya vida como esposa y madre da un giro inesperado cuando descubre un talento desconocido para la comedia. Midge cambiará entonces su cómoda existencia en el Upper West Side para hacer monólogos. Una serie de la creador de "Las chicas Gilmore".

7. Deadloch

En la ciudad de Deadloch, en Tasmania, durante las preparaciones del festival de invierno aparece un hombre muerto.Dos investigadoras muy diferentes entre si tendran que trabajar juntas para resolver el caso, la veterana sargento local Dulcie Collins y la joven investigadora Eddie Redcliffe recien llegada de Darwin.

8. Soy Virgo

Un viaje sobre la vida de Cootie, un joven negro de 4 metros en Oakland, California. Al crecer escondido, Cootie experimenta la belleza y las contradicciones del mundo por primera vez. Crea amistades, encuentra el amor, se enfrenta a situaciones incómodas y se encuentra con su ídolo, un superhéroe real llamado El Héroe.

9. Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

10. Gente luminosa y feliz: Los secretos de la familia Duggar

Una docuserie que explora la verdad bajo la superficie de la megafamilia de reality shows Los Duggar (FILMAFFINITY)

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Abhishek N. Chinnappa)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre streaming

Series y películas más comentadas en Twitter