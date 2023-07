Las 10 películas de Prime Video en España para engancharse este día

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Prime Video España:

1. John Wick 4

John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

2. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

3. Love, Death & Robots

Seres terroríficos, sorpresas retorcidas y humor negro convergen en esta antología de relatos animados para adultos presentada por Tim Miller y David Fincher.

4. El hijo

La ajetreada vida de Peter junto a su nueva pareja Emma y su bebé se convierte en un caos cuando su ex esposa Kate reaparece con su hijo adolescente, Nicholas, un joven problemático con el que es difícil comunicarse, por agresivo y distante y que acaba de abandonar la escuela.

5. Guy Ritchie's The Covenant

Después de una emboscada, el intérprete afgano Ahmed hace todo lo posible para salvar la vida del sargento del ejército estadounidense John Kinley. Cuando Kinley se entera de que a Ahmed y su familia no se les dio un pasaje seguro a Estados Unidos como prometieron, debe pagar su deuda regresando a la zona de guerra para recuperarlos antes de que los talibanes los persigan.

6. Los iniciados

En un futuro próximo azotado por la escasez de agua, Frank Molina, un periodista huraño, deberá enfrentarse a sus demonios para llegar al fondo de un macabro asesinato. La investigación lo arrastrará a las entrañas de una ciudad misteriosa donde nada es lo que parece.

7. Extinción

Cuando una enfermedad desconocida acaba con la mayor parte de la población mundial, se aísla a un hombre con una sangre única para estudiarlo. Temiendo por la seguridad de su esposa, rompe la cuarentena y se adentra en un mundo invadido por monstruosos infectados y una agencia sombría que los persigue.

8. Creed III

Después de dominar el mundo del boxeo, Adonis Creed ha prosperado tanto en su carrera como en su vida familiar. Cuando un amigo de la infancia y ex prodigio de boxeo, Damien Anderson, resurge después de cumplir una larga sentencia en prisión, está ansioso por demostrar que merece su disparo en el ring. El enfrentamiento entre los antiguos amigos es más que una pelea. Para resolver el puntaje, Adonis debe poner su futuro en la línea para luchar contra Damien, un luchador que no tiene nada que perder.

9. A todo tren: destino Asturias

Cuando Ricardo, un padre responsable, decide llevar personalmente a su hijo a un campamento en Asturias, otros padres proponen que sea él quien se haga cargo también de sus hijos. Cuando el tren está a punto de partir, Felipe, un extravagante individuo y abuelo de dos de los niños, se presenta en la estación.

10. Última noche en el Soho

Thriller psicológico sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo, un atractivo aspirante a cantante. Pero el Londres de los sesenta no es lo que parece y el tiempo comenzará a desmoronarse con sombrías consecuencias.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Getty Images)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

