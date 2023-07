Estas son las series que están de moda en Netflix Estados Unidos este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos:

1. El abogado del Lincoln

Después de un accidente, el famoso abogado de Los Ángeles Mickey Haller vuelve a arrancar su carrera (y su coche de marca) cuando acepta un caso de asesinato.

2. Tom Segura: Sledgehammer

3. The Witcher

Geralt, un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados, busca su lugar en un mundo donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias.

4. Suits

Michael Ross se gana la vida sobre la delgada línea de la legalidad. Es un joven con una inteligencia abrumadora, pero las malas compañías con las que se junta en la universidad le hicieron salirse y buscar una opción más vistosa a corto plazo, mejorar su economía. Entre sus triquiñuelas destaca el número de veces que se presenta en nombre de otros a los exámenes de corte de derecho. El azar le acabará situando en el despacho de uno de los abogados más jóvenes y brillantes de Manhattan, Harvey Specter. La inteligencia y dotes de Michael le asombrarán tanto que le tomará como su pupilo, a pesar de que no tenga la licenciatura. Juntos trabajarán mano a mano, ocultándole al resto del mundo la verdad: que juntos sólo suman un sólo título universitario.

5. Hack My Home

Un equipo de cuatro magos del diseño sueña con soluciones que maximizan el espacio e ingeniosas ideas de ingeniería para transformar los hogares de las familias de maneras ingeniosas.

6. Is It Cake?

Artistas expertos en pastelería crean deliciosas réplicas de bolsos, máquinas de coser y más en un alucinante concurso de repostería inspirado en un popular meme.

7. Seducción fatal

Una profesora casada se ve envuelta en un fogoso idilio con un hombre más joven que desata una tragedia y la obliga a cuestionarse la vida sobre sus seres queridos.

8. Insecure

Issa (Issa Rae) y Molly (Ivone Orji) son dos jóvenes amigas negras que viven su día a día en la ciudad con todo lo que ello implica. Insecure se centra así en las incómodas experiencias por las que ambas tienen que pasar, incluyendo episodios racialmente ofensivos. Esta nueva serie cuenta con una temática similar al trabajo previo de Rae, especialmente con su exitosa serie web, titulada The Misadventures Of Awkward Black Girl (Las desventuras de una torpe chica negra, en español), reconocida con el premio Shorty a mejor web serie. Insecure es una serie de comedia protagonizada por la personalidad de YouTube Issa Rae y dirigida por Melina Matsaoukas, mejor conocida por su trabajo en la producción de vídeos musicales y anuncios para televisión. Michael Rotenberg, Dave Beky y Jonathan Berry producen este proyecto televisivo desarollado para HBO junto a Rae. Esta comedia está co-creada por Rae y el comediante, actor y productor Larry Wilmore (The Office).

9. Black Mirror

Black Mirror es una serie de televisión británica creada por Charlie Brooker que muestra el lado oscuro de la vida y la tecnología. La serie es producida por Zeppotron para Endemol. En cuanto al contenido del programa y la estructura, Brooker ha señalado que "cada episodio tiene un tono diferente, un entorno diferente, incluso una realidad diferente, pero todos son acerca de la forma en que vivimos ahora - y la forma en que podríamos estar viviendo en 10 minutos si somos torpes".

10. Músculos y caos: Una versión no autorizada de Gladiadores americanos

En los años 90, los 'American Gladiators' llenos de acrobacias televisivas emocionaron a los fans. Esta docuserie explora el éxito del programa y cómo casi terminó antes de comenzar.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Sin embargo, el 2022 no pintó nada bien para la plataforma de contenido por streaming que recibió su mayor golpe en una década y es que en el primer trimestre perdió hasta 200 mil suscriptores, mismos que se sumaron a los 900 mil espectadores que también abandonaron la plataforma en el segundo trimestre del año.

Ese pequeño descalabro se “arregló” en el tercer trimestre, cuando se registró una ganancia de 2.4 millones de suscriptores impulsado gracias a títulos como Dahmer, una nueva temporada de Stranger Things y otros éxitos.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre streaming

Series y películas más comentadas en Twitter