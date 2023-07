Cuál es la serie más popular en Paramount+ Estados Unidos HOY

Con su variedad de títulos y géneros, Paramount ha sabido ganarse las preferencias del público. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Paramount+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Paramount+ Estados Unidos que actualmente gustan al público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Tulsa King

Justo después de ser liberado de prisión después de 25 años, el capo de la mafia de Nueva York, Dwight "El General" Manfredi, es exiliado sin contemplaciones por su jefe para instalarse en Tulsa, Oklahoma. Al darse cuenta de que su familia de la mafia puede no tener sus mejores intereses en mente, Dwight construye lentamente una "tripulación" a partir de un grupo de personajes inverosímiles, para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal en un lugar que para él bien podría ser otro planeta.

2. 1923

Sigue a una nueva generación de la familia Dutton a principios del siglo XX cuando las pandemias, la sequía histórica, el fin de la Prohibición y la Gran Depresión plagan el oeste montañoso y los Dutton que lo llaman hogar.

3. Mayor of Kingstown

Ambientada en una pequeña ciudad de Michigan donde la única industria que queda son las cárceles federales, estatales y privadas, la historia sigue a la familia McClusky, los intermediarios del poder entre la policía, los delincuentes, los presos, los guardias de prisiones y los políticos, en una ciudad completamente dependiente de las prisiones. y los prisioneros que contienen.

4. FBI

La unidad de élite de la oficina del FBI en Nueva York ofrece todos sus talentos, intelecto y experiencia técnica en casos importantes para mantener a salvo a Nueva York y el país.

5. Joe Pickett

Sigue a un guardabosques y su familia mientras el clima político y socioeconómico en un pequeño pueblo rural se torna cambiante.

6. SEAL Team

La serie sigue las vidas de los SEAL, soldados de élite de la Marina de los Estados Unidos mientras entrenan, planean y ejecutan las misiones más peligrosas y de alto riesgo.

7. Mentes criminales

Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie de drama criminológico. Se estrenó el 22 de septiembre de 2005 en el canal de televisión estadounidense, CBS. Muestra el trabajo de los miembros del equipo de Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y criminológicos a criminales para facilitar su captura.

8. Navy: Investigación criminal

NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales (ocasionalmente se trata de terrorismo, pues el NCIS se encarga de investigar posibles atentados terroristas, mientras estén de algún modo relacionadas con la marina) del Servicio de Investigación Criminal Naval, cuyo cuartel general está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del Presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Sin embargo, les pueden asignar cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté relacionado con el Cuerpo de Marines o la Armada.

9. Star Trek: Picard

Serie ambientada 18 años después de la última aparición de Jean-Luc Picard en "Star Trek: Nemesis" y encuentra al personaje profundamente afectado por la destrucción de Romulus como se muestra en la película "Star Trek" (2009).

10. 13 fantasmas

Arthur Kriticos y sus dos hijos, Kathy y Bobby, sólo se tienen los unos a los otros tras haberlo perdido todo. Jean, mujer de Arthur y madre de sus hijos, murió en un incendio que dejó al resto de la familia sin nada, hasta que de repente, Arthur hereda una extraña casa de su misterioso y excéntrico tío Cyrus. La casa está hecha de acero y de cristal y es una maravilla de la arquitectura moderna, con muchos espacios abiertos, impoluta y de líneas rectas. A Arthur y los chicos les cuesta creer su golpe de buena suerte y al llegar a la nueva casa admiran la elegancia de sus paredes de cristal. Lo que no saben es que la casa de la luz guarda un oscuro secreto.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming (REUTERS/Dado Ruvic)

Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount+ es un servicio de streaming que es operado por Paramount Streaming, de la filial Paramount Global,que ofrece contenido original o bien programas de la cadenas CBS recién emitidos.

El servicio fue rebautizado como Paramount+ el 4 de marzo de 2021, luego de que se diera la fusión de la cadena CBS y Viacom, lo que también dio paso a su expansión por los países de Latinoamérica así como en el mercado canadiense, nórdico y australiano.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue The Real Criminal Minds, Behind the Music, The Top 40 of MTV, South Park, un renacimiento de BET The Game, Lioness, The Offer; mientras que tuvo el lanzamiento de películas 45 días después de su estreno como A Quiet Place Part II Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films. Asimismo, transmite los partidos de la National Women's Soccer League, así como algunas transmisiones de la UEFA Champions League y Europa League.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, en la primera mitad del 2022 la plataforma por streaming contaba con 43 millones de suscriptores, mismos que pudieron llegar a los 49 millones si la plataforma no se hubiera retirado de Rusia tras el conflicto armado con Ucrania.

El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

