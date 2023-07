Las series con más menciones en Twitter para ver hoy

Estas son las series de las que todos los tuiteros están hablando. (Infobae/Jovani Pérez)

Con más de 300 millones de usuarios, Twitter se ha convertido en una de las redes sociales favoritas de los internautas, quienes ven en esta plataforma el medio para enterarse de los hechos más comentados, relevantes o importantes del momento, por lo que la industria del entretenimiento también encuentra aquí un “medidor” de popularidad.

Plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO Max son conscientes del impacto que puede llegar a tener Twitter, por lo que buscan posicionar sus series y películas en los trending topics para despertar el interés de más usuarios que puedan reproducir las producciones y sumarse a la conversación.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades y los 65 millones de tuits que son escritos al día, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda.

Estas son las series más mencionadas en Twitter en las últimas horas:

1. One Piece: Romance Dawn (TV)

Menciones: 36,221

Episodio especial de One Piece que adapta el one-shot en el que se explica cómo habrían sido los comienzos de Luffy, si su abuelo Garp hubiera sido un pirata.

2. La monja guerrera

Menciones: 16,945

Una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes. Es la elegida: la portadora del halo.

3. Cazadores de sombras

Menciones: 10,232

Clary Fray nunca volverá a su vida normal de adolescente: ha descubierto que pertenece a una raza de cazadores de demonios y que tiene sangre de ángel.

4. El juego del calamar

Menciones: 5,134

Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una invitación rarísima para competir en juegos infantiles. Dentro les esperan un tentador premio y desafíos letales.

5. El abrazo del oso

Menciones: 2,742

Viéndose con la responsabilidad de cuidar de su padre, un soldado veterano y adicto a la droga, la joven adolescente Mickey Peck (Camila Morrone) se convierte en la cabeza visible de su familia y lucha por mantener su casa a flote. Sin embargo, un día recibe una oferta para irse del pueblo, dejando atrás todo por lo que ha peleado durante años y el motivo por el cual no ha podido realizar una vida normal y corriente. Mickey se verá obligada a decidir entre seguir adelante con sus obligaciones familiares o buscar la realización personal fuera del pueblo que la ha visto crecer. (FILMAFFINITY)

6. Invasión secreta

Menciones: 1,589

La serie narra cómo los Skrulls se han infiltrado sigilosamente en la sociedad humana y así tomar el control de puestos clave de la sociedad y garantizar su victoria final.

7. Titanes

Menciones: 1,404

Después de lanzarse a actuar por su cuenta, el excompañero de Batman se encuentra con una serie de jóvenes héroes con problemas que necesitan desesperadamente un mentor.

8. Manifest

Menciones: 1,074

Cuando el vuelo 828 de Montego Air aterriza de manera segura después de un vuelo turbulento pero de rutina, la tripulación y los pasajeros se sienten aliviados. Sin embargo, aunque para ellos han pasado pocas horas, el mundo ha envejecido cinco años y sus amigos, familias y colegas, después de llorar su pérdida, han perdido la esperanza y están intentando seguir adelante. Ahora, frente a lo imposible, a todos se les da una segunda oportunidad. Pero, a medida que se aclaran sus nuevas realidades, se enfrentan a un misterio más profundo y algunos de los pasajeros pronto se dan cuenta de que pueden estar destinados a algo más grande de lo que alguna vez creyeron posible.

9. El Pacificador

Menciones: 970

La historia de origen de Peacemaker, un hombre que cree en la paz a cualquier precio, no importa cuántas personas tenga que matar para conseguirla.

10. Fundación

Menciones: 710

Basada en la fascinante obra de Isaac Asimov, Foundation gira en torno a un grupo de exiliados en el ocaso del Imperio Galáctico y su afán por salvar a la humanidad y reconstruir la civilización.

Cómo funcionan las tendencias de Twitter

Aunque Twitter ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red del pájaro azul, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de Twitter un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.

Los títulos más populares del 2022

Con la aparición de diversas plataformas de streaming ahora es más la cantidad de series y películas nuevas para disfrutar cada semana y entre ese cúmulo hay algunos títulos que logran destacar más que otros, acaparando las conversaciones entre los internautas.

De acuerdo con la lista de “El año en búsquedas”, el resumen anual elaborado por Google para el 2022, la película más comentada y buscada del año fue Thor: Love and Thunder, del universo de Marvel y que está protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman.

En segundo lugar de la lista se encuentra Black Adam, la película de acción y aventura que logró unir a Dwayne Johnson, Henry Cavill; en el tercer peldaño se ubicó la producción en la que participó Tom Cruise, Top Gun: Maverick, seguido de Batman de Robert Pattinson y la película animada Encanto.

Las últimas cinco posiciones estuvieron Brahmastra: Part One-Shiva, Jurassic World Dominion, K.G.F: Chapter 2; Uncharted y Morbius.

En cuanto a las series, los dos títulos más buscados del año fueron las producciones de HBO Euphoria, seguida de House of the Dragon; en el tercer peldaño se posicionó la serie de Disney Plus, Moon Night.

En el cuarto lugar se quedó la serie de Netflix, The Watcher, seguido de Inventing Anna; en el sexto lugar se quedó la serie Dahmer; seguida de The Boys.

En el octavo lugar la serie apocalíptica de Corea del Sur, All of Us Are Dead; en el noveno escalón se quedó The Boys; y finalmente, en la posición número 10 se ubicó la exitosa adaptación del libro para adolescentes Heartstopper.

