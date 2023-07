El evangelio de hoy: estas son las lecturas de este 9 de julio

El Vaticano actualiza todos los días el evangelio y las lecturas (Infobae)

Todos los domingos, la Iglesia Católica lleva a cabo una Misa, el acto de culto más importante de esta religión. Sin embargo, en diferentes ciudades católicas no se limitan a los fines de semana y se realiza casitodos los días.

Es por eso que el Vaticano actualiza las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración litúrgica.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

Las lecturas de este 9 de julio

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (René Krüger)

Primera lectura

Lectura de la profecía de Zacarías

Zac 9, 9-10

Esto dice el Señor:

"Alégrate sobremanera, hija de Sión;

da gritos de júbilo, hija de Jerusalén;

mira a tu rey que viene a ti,

justo y victorioso,

humilde y montado en un burrito.



Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra,

y de Jerusalén, los caballos de combate.

Romperá el arco del guerrero

y anunciará la paz a las naciones.

Su poder se extenderá de mar a mar

y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra''.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos

Rom 8, 9. 11-13

Hermanos: Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes.



Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 11, 25-30

En aquel tiempo, Jesús exclamó: "¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.



El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.



Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera''.

El catolicismo en el mundo

El Papa Francisco en plena misa. (REUTERS/Remo Casilli) (Vatican Media/Folleto)

El catolicismo es una de las religiones que más grandes e importantes y una de las que más se practican en el planeta.

De acuerdo con los últimos datos del Anuario Estadístico Eclesial del Vaticano, hay alrededor de mil 360 millones de católicos por todo el orbe.

Es en América el continente donde más católicos existen, con casi la mitad de los registrados por el Vaticano.

Dentro del continente americano, hay una zona que destaca: Sudamérica, donde se ubican más de una cuarta parte de los católicos del mundo.

En los últimos años, el Vaticano ha dado cuenta que la presencia de católicos ha aumentado de forma importante en dos continentes: Asia -particularmente el Medio Oriente- y África.

En contraste, los religiosos en Europa han ido a la baja, mientras que en Oceanía se han mantenido estables.

Con información de Vatican News

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Efemérides

Más evangelios

Todo sobre el santo del día