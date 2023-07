Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, estas son las producciones más populares de Netflix Perú para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. The Witcher

Geralt, un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados, busca su lugar en un mundo donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias.

2. See You in My 19th Life

3. Madre de alquiler

Cuando una mujer de origen modesto se ve obligada a actuar como madre subrogada, se involucra con una poderosa familia que protegerá su propia reputación a toda costa.

4. La buena mala madre

Un trágico accidente deja a un ambicioso fiscal con las facultades mentales de un niño. A partir de entonces, él y su madre se ven obligados a reconstruir su relación.

5. Celebrity

Fama, dinero, poder. Una joven lucha para convertirse en la nueva celebridad de moda en el glamoroso (y escandaloso) mundo de los influencers de Seúl.

6. Perros de caza

Dos jóvenes boxeadores unen fuerzas con un benévolo prestamista para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha de los más vulnerables.

7. Perfil falso

Camila abre un perfil sexy en una aplicación de citas y encuentra al hombre de sus sueños: el guapísimo hombre llamado Fernando. Pronto descubre que ni es soltero y tampoco es Fernando. Camila cae en una trampa y todo se convierte en una pesadilla.Dispuesta a todo para descubrir quién es realmente el hombre que conoció, la joven se empeña en identificar al infiel y hacerle pagar una a una cada mentira que le dijo y cada promesa que le hizo, sin saber que se está adentrando en un intrincado laberinto de apariencias que engañan, sexo prohibido y poderes que matan.

8. One Piece: Romance Dawn (TV)

Episodio especial de One Piece que adapta el one-shot en el que se explica cómo habrían sido los comienzos de Luffy, si su abuelo Garp hubiera sido un pirata.

9. Doctor Cha

Cha Jung Sook está casado con Seo In Ho, quien trabaja como jefe de cirugía en un hospital universitario. Tiene una personalidad estricta, sensible y detallista. Cha Jung Sook ha sido ama de casa a tiempo completo durante los últimos 20 años y abandonó su carrera como doctora durante sus años de residencia médica. Después de todos esos años, decide reiniciar su curso de médico residente.

10. Is It Cake?

Artistas expertos en pastelería crean deliciosas réplicas de bolsos, máquinas de coser y más en un alucinante concurso de repostería inspirado en un popular meme.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Sin embargo, el 2022 no pintó nada bien para la plataforma de contenido por streaming que recibió su mayor golpe en una década y es que en el primer trimestre perdió hasta 200 mil suscriptores, mismos que se sumaron a los 900 mil espectadores que también abandonaron la plataforma en el segundo trimestre del año.

Ese pequeño descalabro se “arregló” en el tercer trimestre, cuando se registró una ganancia de 2.4 millones de suscriptores impulsado gracias a títulos como Dahmer, una nueva temporada de Stranger Things y otros éxitos.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

