Descubre las películas favoritas del público en Netflix Uruguay

Aunque ha perdido suscriptores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público mientras apuesta por sus grandes producciones. (Infobae)

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Netflix, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Netflix Uruguay:

1. Through My Window: Across the Sea

2. Una imagen para creer

Un par de abuelas entrometidas engañan a sus nietos ya adultos para que tengan un encuentro romántico que reaviva un amor de la infancia.. y viejos piques.

3. Misterios del Titanic

Documental (realizado en 3D para las pantallas IMAX) sobre el legendario trasatlántico hundido en 1912 que muestra las inmersiones submarinas gracias a las cuales se descubrió su estado actual

4. La combinación perfecta

Una mujer de cuarenta años con todo en juego (su carrera de alto riesgo, su reloj biológico en marcha, su cuenta bancaria) lo arriesgará todo por un romance secreto intensamente lujurioso con la única persona que podría destruirle.

5. Tyler Rake 2

En 2020, el mundo conoció a un nuevo héroe: Tyler Rake, un intrépido mercenario del mercado negro que se embarca en la misión más mortífera de su carrera. Pero lo que parece perdido.. todavía se puede extraer.

6. iNumber Number: El oro de Johannesburgo

Mientras investiga un robo de oro histórico en Johannesburgo, un policía de incógnito se ve obligado a elegir entre seguir a su conciencia o cumplir con la ley.

7. Déjame salir

Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, un matrimonio adinerado. Para Chris y su novia Rose ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy y Dean. Al principio, Chris piensa que el comportamiento "demasiado" complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable.

8. Eldorado: Todo lo que odian los nazis

Documental dirigido por Benjamin Cantu que recrea el espíritu hedonista, glamuroso y libre del Berlín de los años 20 y, a través de testimonios directos e históricos, muestra la terrible persecución sufrida por homosexuales y personas trans a manos de los nazis en los años posteriores.

9. Cuiden a Maya

Cuando tenía 9 años, Maya Kowalski ingresó en el hospital Johns Hopkins All Children’s en 2016 debido a una enfermedad rara. Ni ella ni su familia se imaginaban la odisea que los esperaba. Mientras intentaban comprender su enfermedad, los miembros del equipo médico empezaron a poner en duda los lazos que unían a los Kowalski. De repente, el Estado asumió la guardia custodia de Maya, pese a que sus padres estaban desesperados por llevarse a su hija de vuelta a casa. La historia de los Kowalski, contada por ellos mismos, cambiará para siempre tu percepción de la atención pediátrica.

10. A través de mi ventana

Raquel, quien lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino y mucho menos a sí misma..

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (Giztele)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Sin embargo, el 2022 no pintó nada bien para la plataforma de contenido por streaming que recibió su mayor golpe en una década y es que en el primer trimestre perdió hasta 200 mil suscriptores, mismos que se sumaron a los 900 mil espectadores que también abandonaron la plataforma en el segundo trimestre del año.

Ese pequeño descalabro se “arregló” en el tercer trimestre, cuando se registró una ganancia de 2.4 millones de suscriptores impulsado gracias a títulos como Dahmer, una nueva temporada de Stranger Things y otros éxitos.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.

