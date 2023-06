Los 10 podcast de Apple en España para engancharse este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público español a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Apple.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcast son productos de audio que están a disposicióna través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en España y prueba de ello son estos 10 podcast que están en boca de todos.

1. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS.Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild.Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más.Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea.¡No te lo pierdas!

2. Más de uno

Escucha y lee todas las noticias del programa. En directo de L-V de 6 a 12:30

3. El puzle Voynich

El códice Voynich es el libro más misterioso del mundo. Escrito en la primera mitad del siglo XV, nadie ha conseguido saber qué dice su texto. Es un idioma desconocido. y nose ha podido descifrar. La investigación sobre este misterioso códice medieval conduce a un personaje fascinante y enigmático: Rodolfo II, emperador del Sacro Imprerio Romano Germánico

4. El Partidazo de COPE

De lunes a viernes con Juanma Castaño de 23.30 a 1:30h el mejor deporte en COPE. Resume la actualidad deportiva, reuniendo a los protagonistas de la noticia.

5. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada.?En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

6. Don Tomás

Ramón Medrano (SRE de Google en Zurich) y Álex Barredo (creador de mixx.io) explican con detalle los protocolos, estándares, plataformas y programas detrás del renacimiento de la descentralización en Internet.Aprenderás que el mundo se mueve gracias a cientos de capas de software y hardware invisible para todos nosotros. Un mecanismo infinitamente complejo lleno de buenas intenciones y tiránicas luchas por su control.

7. Yo documental

¡Bienvenidos a Yo Documental! El podcast en el que exploramos el fascinante mundo de los documentales y las historias personales que nos inspiran y nos emocionan. Cada episodio es una inmersión en la historia, tanto en el pasado como en el presente. Si eres un amante de los documentales y de la historia en general, este podcast es para ti. ¡No te lo pierdas! de LUNES a JUEVES a las 9:00 PM. Disfruta de episodios exclusivos en Patreon

8. Titania

Alicia no está satisfecha con su vida. Tiene un trabajo cómodo, una buena relación de pareja y un sobrino al que le encanta cuidar, pero a pesar de todo, siente que algo no encaja. Una llamada de teléfono lo cambia todo, convirtiendo a Alicia en el blanco perfecto de un ciberdelito. A partir de ahí, su vida dará un giro y no volverá a ser la misma: engaños, manipulaciones, robo de datos, suplantación de identidades Alicia se adentra en una trepidante trama con elementos conspiratorios e inteligencia artificial de fondo, que la llevarán a comprender qué clase de persona es y la..

9. Segunda Acepción

Segunda acepción nace de la pura vocación ilustrada y académica de sus dos protagonistas, Ignatius Farray y Miguel Maldonado. A través de sus ya legendarios conocimientos de la lengua y en general todos los campos del saber humano, Ignatius y Miguel intentarán redefinir un concepto de la lengua castellana.

10. Es la Mañana de Federico

La mañana de siempre, ahora en esRadio. Federico conduce las mañanas con sus colaboradores habituales. Información y opinión.

Apple en la guerra del streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios multimedia a través de sus diversas plataformas por streaming.

Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo. Según The Wall Street Journal, en agosto de 2018 Apple se convirtió en la primera forma en lograr una capitalización por encima de los 2 billones de dólares.

De acuerdo con el reporte del cuarto trimestre de 2022, la compañía tuvo ingresos anuales por $394,300 millones de dólares, un aumento del 8% en una comparación interanual.

A través de su servicio, los usuarios de “la manzanita” pueden acceder a más de 45millones de canciones, más de 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

En cuanto al servicio de iTunes para ver series y películas, los usuarios pueden conocer en tiempo real los contenidos y recomendaciones no sólo de la misma plataforma, sino también de canales o servicios que ofrece, los cuales pueden ser disfrutados en tiempo real o bien ser descargados y disfrutarlos sin conexión a internet.

Entre los títulos que ofrece la compañía está Acapulco, producida por el mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, en donde aparece el actor Gary Oldman; dramas coreanos como Pachinko; series como El Show de Snoopy, entre otros.

