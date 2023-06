Los K-dramas más exitosos del momento en Netflix Corea del Sur

Los K-dramas tienen cada vez más presencia dentro de la plataforma. (Infobae)

Los K-dramas, las series producidas en Corea del Sur, están siendo cada vez más exitosos en todo el mundo, una de las pruebas más contundentes es Squid Game, que desde su estreno se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo.

Caracterizados por ser muy breves, de 16 capítulos en general, y con temas que van desde la clásica historia de la pareja de diferentes clases sociales que se enamora, pasando por tramas de doctores, abogados, escolares, cómicas, acción y ficción, como seres mitológicos, entre otros, plataformas como Netflix se han convertido en un factor clave en su internacionalización.

Ante su buen recibimiento, no es de sorprender que la plataforma por streaming incluso empiecen a apostar por hacer sus propias producciones, como es el caso de Netflix con Hello, my twenties!, Black o My Only Love Song; Apple TV con Pachinko; o Disney+ con Snowdrop, entre otros títulos más recientes.

Por ello no sorprende que Netflix ya cuenta con un ranking de los K-dramas más vistos en Corea del Sur; aquí el listado de los más populares de la semana del 12 al 18 de junio:

1. Sabuesos

2 semanas en el ranking

Dos jóvenes boxeadores unen fuerzas con un benévolo prestamista para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha de los más vulnerables.

Protagonistas: Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Huh Joon-ho y más.

2. Bitch and Rich

2 semanas en el ranking

Kim Hye-In es una estudiante de secundaria de una familia pobre. Ella se convierte en la única testigo de un caso de asesinato que involucra a una estudiante de secundaria. Debido a esto, la transfieren a la Escuela Secundaria Internacional Chungdam, que es una escuela secundaria de gran prestigio. Allí conoce a Baek Je-Na, quien es el principal sospechoso en el caso de asesinato del que fue testigo Kim Hye-In y el estudiante más poderoso de la escuela. Kim Hye-In y Baek Je-Na se involucran en una feroz lucha de poder y una batalla mental.

Protagonistas: Lee Eun Saem, Yeri, Lee Jong Hyuk, Yoo Jung Hoo y más.

3. King of the land

1 semana en el ranking

En plena batalla por el control de una empresa, un encantador heredero conoce a una dedicada empleada con una sonrisa irresistible para (casi) todos.

Protagonistas: Lee Jun-ho, Lim Yoon-a; Go Won-hee, y más.

4. Heart Signal: Temporada 4*

5. La buena mala madre

8 semanas en el ranking

Tras un trágico accidente, un ambicioso fiscal vuelve a tener la mente de un niño, lo que lo obliga a él y a su madre a esforzarse para recuperar su relación.

Protagonistas: Ra Mi-ran; Lee Do-hyun, Ahn Eun-jin y más.

6. Sirena: ¿Quién sobrevivirá a la isla?*

7. Nos vemos en mi 19 vida

Ban Ji-eun puede reencarnar una y otra vez. Pero cuando su vida número 18 se ve abruptamente interrumpida, decida dedicar la próxima a recuperar a un antiguo amor.

Protagonistas: Shin Hae-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoo-kyung.

8. Doctora Cha

9 semanas en el ranking

Veinte años después de abandonar su carrera en la medicina, una ama de casa retoma su profesión como residente de primer año y enfrenta innumerables desafíos.

Protagonistas: Uhm Jung-hwa, Byong-chul, Myung Se-bin, y más.

9. Queen of Masks

8 semanas en el ranking

Do Jae Yi (Kim Sun Ah) es una abogada de derechos humanos que cuenta con numerosos seguidores en las redes sociales. Tiene fama de defender a las personas vulnerables y a las víctimas de delitos sexuales. Hace diez años fue víctima de un crimen terrible y atroz. Ahora, se ha convertido en una auténtica “reina de las máscaras”. Para la mayoría del mundo, es un dechado de justicia. Pero a puerta cerrada, está explotando a un político corrupto. Y está ayudando en secreto al actual alcalde a salir de situaciones complicadas, como parte de su propio plan para convertirse en la próxima alcaldesa.

Do Jae Yi es amiga de dos poderosas mujeres. La primera es Joo Yoo Jung (Shin Eun Jung), directora de una influyente fundación artística. La segunda es la trabajadora y ambiciosa Yoon Hae Mi (Yoo Sun), que ascendió desde lo más bajo en un prestigioso hotel hasta el puesto de vicepresidenta. La ex amiga de las tres, Go Yoo Na (Oh Yoon Ah) se siente traicionada por el resto de las mujeres. Se traslada a Estados Unidos para intentar rehacer su vida. Pero cuando regresa a Corea del Sur en busca de su hija desaparecida, su camino se cruza con el de sus antiguas amigas. ¿Podría surgir la venganza cuando se reencuentren?

Protagonistas: Kim Sun-ah, Oh Yoon-ah, Shin Eun-jung; Yoo Sun, Oh Ji-hyo, Lee Jung-jin, y más.

10. Oshi no oko*

Algunos títulos están marcados con asterisco (*) porque no son dramas coreanos o se tratan de reality shows.

El éxito que han tenido algunas de estas producciones han orillado a que se posicionen en el ranking de lo más visto en otros países, como es el caso de Sabuesos, que está en el top 10 en 83 países, entre ellos algunos de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

También está La buena mala madre, en el ranking de 19 países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú; o bien Doctora Cha, en 19 países incluidos Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

K-dramas recomendados en Netflix

"King the land", uno de los K-dramas disponibles en Netflix. (Netflix)

Desde que Netflix ha comenzado a apostar por los K-dramas no sólo se ha encargado de comprar los derechos de algunas producciones para colgarlas en su plataforma, sino que incluso en los últimos dos años ha invertido grandes sumas de dinero para realizaciones propias.

Fue en el 2019 que Netflix y la compañía de entretenimiento CJ ENM, así como su subsidiaria Studio Dragon, firmaron un acuerdo para asociarse en la generación y distribución de contenido de Corea del Sur durante tres años (2020-2023), fortaleciendo a su vez el contenido que poseen para llegar a las audiencias globales.

Entre los K-dramas que puedes ver en Netflix están El juego del calamar, Kingdom, Extracurricular, Itaewon Class, Aterrizaje de Emergencia en tu corazón, Pasillos de Hospital, The King: Eternal Monarch, Love Alarm, Hola y adiós, mamá, entre otras.

De la lista destaca Hello, my twenties, una de las primeras historias que fue hecha por la plataforma de streaming más famosa, específicamente la segunda temporada ya que en la primera no colaboró.

Esta serie relata la etapa universitaria de cinco estudiantes que se conectan con sus historias de juventud y crean una verdadera amistad. La primera temporada tiene 12 capítulos; mientras que la segunda tiene 14.

Sin embargo, uno de los k-dramas más populares entre los usuarios de la plataforma es la de la conocida y multipremiada El juego del calamar, que logró afianzarse 17 nominaciones en diversos premios, entre ellos en cinco categorías en los Emmy.

Según cifras que dio Netflix, más del 60% de los suscriptores eligieron ver títulos coreanos en el 2022; asimismo, en América Latina se han duplicado las horas vistas de contenido surcoreano desde el 2017.

En la región de Latinoamérica el 85% de los suscriptores eligieron ver al menos una producción de Corea del Sur el año pasado y al menos 13 títulos de K-dramas lograron posicionarse en las listas del top 10 por países, entre ellos el K-drama de romance de oficina A business proposal, Veinticinco-veintiuno, Estamos muertos, Woo, una abogada extraordinaria, Vincenzo, y más.