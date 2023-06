Cuál es la canción más escuchada en Apple España este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público español.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Te dejamos la lista a continuación:

1. POLARIS (feat. Mora) Remix

POLARIS (feat. Mora) Remix de Saiko, Quevedo y Feid es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. WHERE SHE GOES

3. TUYA

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a ROSALÍA. Quizás por esto es que TUYA debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. El Cielo

5. EL TONTO

El sencillo más reciente de Lola Índigo y Quevedo ya se vislumbra como un nuevo clásico. EL TONTO entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. BESO

7. Clavaíto

8. El Merengue

El Merengue se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Marshmello y Manuel Turizo está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. LAS BABYS

Cosechar éxitos es sinónimo de Aitana. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada LAS BABYS, debute en el noveno lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

10. Los del Espacio

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios multimedia a través de sus diversas plataformas por streaming.

Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo. Según The Wall Street Journal, en agosto de 2018 Apple se convirtió en la primera forma en lograr una capitalización por encima de los 2 billones de dólares.

De acuerdo con el reporte del cuarto trimestre de 2022, la compañía tuvo ingresos anuales por $394,300 millones de dólares, un aumento del 8% en una comparación interanual.

De entre sus programas destaca Apple Music, que cuenta con la función de permitir a sus usuarios acceder a música y podcast.

A través de su servicio, los usuarios de “la manzanita” pueden acceder a más de 45 millones de canciones, más de 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

En cuanto al servicio de iTunes para ver series y películas, los usuarios pueden conocer en tiempo real los contenidos y recomendaciones no sólo de la misma plataforma, sino también de canales o servicios que ofrece, los cuales pueden ser disfrutados en tiempo real o bien ser descargados y disfrutarlos sin conexión a internet.

Entre los títulos que ofrece la compañía está: Acapulco, producida por el mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, en donde aparece el actor Gary Oldman; dramas coreanos como Pachinko; series como El Show de Snoopy, entre otros.

