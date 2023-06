Libros España: los títulos más vendidos en Amazon hoy

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas electrónicas y Kindle, que es el lector de libros exclusivo de Amazon.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diferentes géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el próximo texto a leer.

Aquí los más populares del martes 13 de junio:

1. Trilogía Culpables (Culpables) (Ficción)

Autor: Mercedes Ron

Número de páginas: 1344

Reunidos en un pack, los tres libros de la exitosa trilogía Culpables.Dicen que del amor al odio solo hay un paso..Peligro, pasión, amor y fuerza. Polos opuestos. Así es la relación de Noah y Nicholas, fuego y electricidad. Cuando están juntos saltan chispas.Una trilogía imposible de dejar a medias.Únete al fenómeno Culpables __Culpa míaNicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche.. Suena genial ¿verdad? Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y además representa todo de lo que has estado huyendo desde que tienes uso de razón. Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida oculta de su padre multimillonario.¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas arriba. __Culpa tuyaCuando Noah se enamoró de Nick sabía que su relación no iba a ser fácil: son polos opuestos, fuego y electricidad y cuando están juntos saltan chispas.. en todos los sentidos. Hasta ahora, la pasión ha sido más fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, la universidad, las fiestas, sus padres y los fantasmas que acechan a los dos les ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relojería que amenaza con hacerles estallar.¿Está Noah realmente preparada para enfrentarse a sus miedos y volver a confiar en alguien? ¿Podrá Nicholas dejar atrás su pasado y abrir el corazón a una sola persona? __Culpa nuestraLa relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento y parece que nada podrá volver a ser como antes.. Van a tener que pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de verdad están hechos el uno para el otro o si por lo contrario, estar separados es lo que de verdad les conviene.Pero ¿acaso se puede olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos tatuados en el corazón?

2. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

"Las cosas buenas precisan un plan"Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo

3. Estuche Trilogía Culpables (Culpables) (Ficción)

Autor: Mercedes Ron

Número de páginas: 1344

Reunidos en un pack, los tres libros de la exitosa trilogía Culpables.Dicen que del amor al odio solo hay un paso..Peligro, pasión, amor y fuerza. Polos opuestos. Así es la relación de Noah y Nicholas, fuego y electricidad. Cuando están juntos saltan chispas.Una trilogía imposible de dejar a medias.Únete al fenómeno Culpables __Culpa míaNicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche.. Suena genial ¿verdad? Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y además representa todo de lo que has estado huyendo desde que tienes uso de razón. Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida oculta de su padre multimillonario.¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas arriba. __Culpa tuyaCuando Noah se enamoró de Nick sabía que su relación no iba a ser fácil: son polos opuestos, fuego y electricidad y cuando están juntos saltan chispas.. en todos los sentidos. Hasta ahora, la pasión ha sido más fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, la universidad, las fiestas, sus padres y los fantasmas que acechan a los dos les ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relojería que amenaza con hacerles estallar.¿Está Noah realmente preparada para enfrentarse a sus miedos y volver a confiar en alguien? ¿Podrá Nicholas dejar atrás su pasado y abrir el corazón a una sola persona? __Culpa nuestraLa relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento y parece que nada podrá volver a ser como antes.. Van a tener que pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de verdad están hechos el uno para el otro o si por lo contrario, estar separados es lo que de verdad les conviene.Pero ¿acaso se puede olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos tatuados en el corazón?

4. Se necesita un gran corazon para formar pequenas mentes: Regalo original para profe y maestras | Regalos profesores fin de curso | Regalo de.. de notas (A5, rayado) | Cumpleaños o Navidad

Autor: Chutel Notes

Número de páginas: 120

¿Buscas un regalo bonito y original para un profesor, un profesor de guardería o un educador? Con la bonita frase de la tapa blanda mate a todo color, ''Se necesita un gran Corazon para formar pequenas mentes'' cuaderno recordará a cualquier maestro lo mucho que se aprecia su duro trabajo. Este cuaderno de notas especial de agradecimiento a los maestros es la forma perfecta de expresar tu gratitud al mejor educador de todos. Este bonito bloc de notas también se puede utilizar muy bien, en el trabajo, de viaje o en casa, para planificar la rutina diaria o preparar el próximo día de guardería. En la primera página del cuaderno hay una dedicatoria personal "¡Gracias por todo!", que puedes firmar con el nombre de tu hijo o de todo el grupo.Los cuadernos para maestras son perfectos para:Regalos para Día del MaestroIdea para regalar los maestros y maestras en la despedida y el fin de cursoRegalo para fiesta de graduación de guardería, preescolar o primariaRegalos de Navidad o de cumpleañosPequeños regalos de agradecimientoPara despedirse y dar las gracias de un niño o a toda la clase¡Dile gracias por su trabajo dándole este cuaderno ahora!

5. El chico de las musarañas (HarperCollins)

Autor: Ana Obregón

Número de páginas: 312

Ana Obregón, una de las mujeres más queridas y reconocidas de nuestro país, nos ofrece un desgarrador testimonio sobre la pérdida de su hijo Aless Lequio, tras una larga y dura enfermedad.El corazón de este libro es El chico de las musarañas, el texto que Aless empezó a escribir cuando le diagnosticaron cáncer. Un relato sincero, ácido, irónico, vibrante, con un sentido del humor único, que no pudo terminar y que nos descubre el talento, el carisma y la personalidad de un joven que, sin duda, hubiera triunfado como escritor.A través de estas páginas, Ana se desnuda en un viaje de esperanza, lucha y fuerza, donde muestra un huracán de sentimientos y emociones sin filtro, en el que sumerge al lector en una experiencia inolvidable.La prueba de amor más bonita de una madre, una narración conmovedora, que sobrecogerá y en más de una ocasión despertará una sonrisa cómplice.

6. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

MÁS DE 150.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.Sumamente práctico y útil. MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mirdaPaso a paso, cambiará tu rutina. Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.De mis libros favoritos de todos los tiempos. ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington PostUn discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor. IMA SANCHÍS, La Vanguardia Te harás fan. CECILIA MÚZQUIZ, directora de CosmopolitanDemuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple. ABC BienestarProfundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.Xataka

7. MasterChef. El arte de la cocina española: Recetas de nuestra tierra (F. COLECCION)

Autor: Shine

Número de páginas: 224

Las mejores recetas tradicionales de MasterChef.El arte de la cocina española recoge las mejores recetas tradicionales de MasterChef. Las más típicas de nuestra premiada gastronomía que ha traspasado fronteras y es reconocida en todo el mundo.Salmorejo, escalivada, sopa castellana, kokotxas al pilpil, filloas.. Recetas con sabores de toda la vida realizadas con productos de nuestra geografía. El libro que todo amante de la buena comida debería tener en casa.

8. Cose conmigo: 12 labores con calma y desde el corazón (Estilo de vida)

Autor: Almudena Castellanos Vargas

Número de páginas: 112

Este libro de costura es algo más que una serie de tutoriales. Se trata, en realidad, de un manual, con el que no solo aprenderás a confeccionar preciosas labores, sino que también descubrirás el poder terapéutico de crear con tus propias manos. Contiene 12 proyectos explicados con gran mimo y detalle, cada uno de los cuales incluye, además, un video muy ilustrativo del paso a paso, para que los puedas reproducir de forma exacta en casa, tal y como si estuviéramos cosiendo juntas en mi taller. Almudena Castellanos, retalesdemilcolores en redes sociales y conocida por la calidad y la claridad de sus tutoriales, nos presenta 12 entrañables piezas, seleccionadas con mucho gusto, cada una de las cuales esconde un retazo de sus recuerdos; unos recuerdos que, en realidad, son los de todos. Si te encanta la costura creativa y el patchwork, tengas el nivel que tengas, este libro es para ti.

9. El poder del ahora: una guía para la iluminación espiritual (Perenne)

Autor: Eckhart Tolle

Número de páginas: 220

“Quizá solamente una vez cada diez años, o incluso una vez cada generación, surge un libro como El Poder del Ahora. Hay en él una energía vital que casi se puede sentir cuando uno lo toma en sus manos.”Marc Allen, autor de El Arte de vivir el tantra y Visionary BusinessPara adentrarnos en El Poder del Ahora tendremos que dejar atrás nuestra mente analítica y su falso yo, el ego. Desde la primera página de este extraordinario libro nos elevamos a una mayor altura y respiramos un aire más ligero. Conectamos con la esencia indestructible de nuestro Ser: “la Vida Una omnipresente, eterna, que está más allá de la miríada de formas de vida sujetas al nacimiento y a la muerte”. Aunque el viaje es todo un reto, Eckhart Tolle nos guía usando un lenguaje simple y un sencillo formato de pregunta-respuesta.El Poder del Ahora, un fenómeno que se ha ido extendiendo de boca a boca desde que se publicó por primera vez, es uno de esos libros extraordinarios capaces der crear una experiencia tal en los lectores que puede cambiar radicalmente sus vidas para mejor.

10. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

Número de páginas: 224

Puede que seas un experto destrozador y que hayas devorado uno o varios ejemplares de Destroza este diario. O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea, no busques más, has encontrado el libro perfecto para destrozar.Te presentamos el nuevo Destroza este diario, ¡ahora en una impresionante edición a todo color! Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una mezcla de tus retos favoritos y otros completamente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita a destrozar en colores: mezcla pinturas para crear barro, deja que la suerte elija el tono, recorta tiras de papel de brillantes colores y mucho más.¿Qué colores usarás para destrozar tu diario?

Radiografía de los lectores españoles

Personas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

El porcentaje de la población que lee en España ha tenido un incremento desde el año 2020 por la pandemia de coronavirus, una alza que finalmente ha logrado consolidarse en el 2022 de forma significativa entre los más jóvenes, de acuerdo con el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Según el Barómetro, en el 2022 el porcentaje de la población española que leyó algún libro durante el año pasado, ya sea por ocio o por trabajo, alcanzó el 68,4 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

