Las series más mencionadas en Twitter hoy: ¿cuáles son y por qué son tendencia?

Twitter se ha convertido en una de las plataformas más usadas por los internautas en los últimos años por diversas razones como la facilidad para hacer comunidades, por la publicación de mensajes en tiempo real y porque a través del sitio se pueden ubicar los temas más hablados del momento, por lo que también es un medidor sobre qué tanto impacto tienen ciertos títulos de series y películas.

Con más de 300 millones de usuarios, al día se generan más de 65 millones de tuits y se realizan 800 mil peticiones de búsquedas, por lo que el aparecer en el recuadro de tendencias en Twitter garantiza notoriedad -para bien o para mal- y, en el caso del entretenimiento, que más gente muestre interés por reproducir cierta producción.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda y resultan imperdibles.

Estas son las series más mencionadas en Twitter este día:

1. The Mandalorian

Menciones: 1,135

En el anárquico período tras el hundimiento del Imperio Galáctico, un cazarrecompensas con armadura conocido solo como El Mandaloriano emprende una misión bien remunerada aunque enigmática.

2. La Casa del Dragón

Menciones: 646

Basada en el libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. La serie se centra en la casa Targaryen, trescientos años antes de los eventos vistos en 'Juego de Tronos'.

3. Euphoria

Menciones: 261

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

4. Rabbit Hole

Menciones: 230

Nada es lo que parece cuando John Weir, un maestro del engaño en el mundo del espionaje corporativo, es acusado de asesinato por fuerzas poderosas con la capacidad de influir y controlar poblaciones.

5. Seinfeld

Menciones: 180

El cómico Jerry Seinfeld y sus excéntricos amigos (Constanza, Kramer y Elaine) viven en Nueva York y les pasan innumerables peripecias en esta genial comedia de situación donde la menor excusa sirve para regalarnos un delirante episodio. Batió todos los récords de audiencia que se pusieron por delante y aún hoy en día sus reposiciones siguen contando con innumerables seguidores, no en vano "Seinfeld" es una verdadera leyenda de la televisión americana. "Media hora acerca de nada", así definió Jerry Seinfeld su teleserie cuando la presentó a los ejecutivos de la NBC, a comienzos de 1990. Contra todo pronóstico, ellos aceptaron. No en vano Seinfeld era ya por entonces uno de los cómicos más populares de Estados Unidos. ¿Su secreto? Sacar punta a las rutinas de cada día hasta convertirlas en reflexiones filosóficas dignas de figurar en un tratado sobre las grandezas y las miserias humanas.

6. Love Is Blind

Menciones: 90

Nick y Vanessa Lachey son los presentadores de este experimento social donde personas solteras buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

7. El abrazo del oso

Menciones: 83

Viéndose con la responsabilidad de cuidar de su padre, un soldado veterano y adicto a la droga, la joven adolescente Mickey Peck (Camila Morrone) se convierte en la cabeza visible de su familia y lucha por mantener su casa a flote. Sin embargo, un día recibe una oferta para irse del pueblo, dejando atrás todo por lo que ha peleado durante años y el motivo por el cual no ha podido realizar una vida normal y corriente. Mickey se verá obligada a decidir entre seguir adelante con sus obligaciones familiares o buscar la realización personal fuera del pueblo que la ha visto crecer. (FILMAFFINITY)

8. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Menciones: 66

Un reparto coral de personajes unos conocidos y otros nuevos debe afrontar la reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, desde el reino insular de Númenor hasta los extremos más remotos del mapa, estos parajes y personajes forjarán los legados que perdurarán más allá de su desaparición.

9. Star Wars: The Clone Wars

Menciones: 55

La escasa tropa Jedi lucha por mantener la libertad y devolver la paz a la Galaxia frente al aparentemente interminable ejército droide, clones diseñados genéticamente. A través de cientos de planetas, los Caballeros Jedi y los Separatistas combaten por el futuro de la Galaxia, pero el número de planetas que van cayendo en manos del Lado Oscuro cada vez es mayor a causa de los movimientos de los Separatistas. El terrible conflicto se agrava porque nuestros héroes se ven absorbidos por la confusión de guerra, mientras el Conde Dooku, el asesino Asajj Ventress, su maestro Darth Sidious, el General Grievous y una amplia galería de enemigos nunca antes visto también conspiran y se unen para derrotarlos.La historias de la serie 'Star Wars: The clone wars' transcurre entre el "Episodio II: El ataque de los clones' y el "Episodio III: La venganza de los Sith" de la saga Star Wars.

10. El baile de las luciérnagas

Menciones: 47

Tully y Kate son amigas íntimas desde pequeñas, cuando eran vecinas y han sido inseparables durante treinta años de altibajos.

Las tendencias de Twitter, un medidor

Aunque Twitter ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red del pájaro azul, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de Twitter un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.

Los títulos más populares del 2022

All Of Us Are Dead fue una de las series más vistas en el 2022. (Netflix)

Con la aparición de diversas plataformas de streaming ahora es más la cantidad de series y películas nuevas para disfrutar cada semana y entre ese cúmulo hay algunos títulos que logran destacar más que otros, acaparando las conversaciones entre los internautas.

De acuerdo con la lista de “El año en búsquedas”, el resumen anual elaborado por Google para el 2022, la película más comentada y buscada del año fue Thor: Love and Thunder, del universo de Marvel y que está protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman.

En segundo lugar de la lista se encuentra Black Adam, la película de acción y aventura que logró unir a Dwayne Johnson, Henry Cavill; en el tercer peldaño se ubicó la producción en la que participó Tom Cruise, Top Gun: Maverick, seguido de Batman de Robert Pattinson y la película animada Encanto.

Las últimas cinco posiciones estuvieron Brahmastra: Part One-Shiva, Jurassic World Dominion, K.G.F: Chapter 2; Uncharted y Morbius.

En cuanto a las series, los dos títulos más buscados del año fueron las producciones de HBO Euphoria, seguida de House of the Dragon; en el tercer peldaño se posicionó la serie de Disney Plus, Moon Night.

En el cuarto lugar se quedó la serie de Netflix, The Watcher, seguido de Inventing Anna; en el sexto lugar se quedó la serie Dahmer; seguida de The Boys.

En el octavo lugar la serie apocalíptica de Corea del Sur, All of Us Are Dead; en el noveno escalón se quedó The Boys; y finalmente, en la posición número 10 se ubicó la exitosa adaptación del libro para adolescentes Heartstopper.

