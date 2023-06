Libros de Amazon España más populares para regalar este día

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Luego de la pandemia de coronavirus que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el panorama incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, entrar de nuevo en el gusto del público.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el aislamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

Plataformas como las de Amazon en España han sido de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por adquirir diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más fácil hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de explorar otras ofertas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no te rompas la cabeza pensandocuál será el próximo título a leer.

A continuación un listado de las obras más populares para este sábado 10 de junio en Amazon España:

1. Trilogía Culpables (Culpables) (Ficción)

Autor: Mercedes Ron

Número de páginas: 1344

Reunidos en un pack, los tres libros de la exitosa trilogía Culpables.Dicen que del amor al odio solo hay un paso..Peligro, pasión, amor y fuerza. Polos opuestos. Así es la relación de Noah y Nicholas, fuego y electricidad. Cuando están juntos saltan chispas.Una trilogía imposible de dejar a medias.Únete al fenómeno Culpables __Culpa míaNicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche.. Suena genial ¿verdad? Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y además representa todo de lo que has estado huyendo desde que tienes uso de razón. Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida oculta de su padre multimillonario.¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas arriba. __Culpa tuyaCuando Noah se enamoró de Nick sabía que su relación no iba a ser fácil: son polos opuestos, fuego y electricidad y cuando están juntos saltan chispas.. en todos los sentidos. Hasta ahora, la pasión ha sido más fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, la universidad, las fiestas, sus padres y los fantasmas que acechan a los dos les ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relojería que amenaza con hacerles estallar.¿Está Noah realmente preparada para enfrentarse a sus miedos y volver a confiar en alguien? ¿Podrá Nicholas dejar atrás su pasado y abrir el corazón a una sola persona? __Culpa nuestraLa relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento y parece que nada podrá volver a ser como antes.. Van a tener que pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de verdad están hechos el uno para el otro o si por lo contrario, estar separados es lo que de verdad les conviene.Pero ¿acaso se puede olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos tatuados en el corazón?

2. El chico de las musarañas (HarperCollins)

Autor: Ana Obregón

Número de páginas: 312

Ana Obregón, una de las mujeres más queridas y reconocidas de nuestro país, nos ofrece un desgarrador testimonio sobre la pérdida de su hijo Aless Lequio, tras una larga y dura enfermedad.El corazón de este libro es El chico de las musarañas, el texto que Aless empezó a escribir cuando le diagnosticaron cáncer. Un relato sincero, ácido, irónico, vibrante, con un sentido del humor único, que no pudo terminar y que nos descubre el talento, el carisma y la personalidad de un joven que, sin duda, hubiera triunfado como escritor.A través de estas páginas, Ana se desnuda en un viaje de esperanza, lucha y fuerza, donde muestra un huracán de sentimientos y emociones sin filtro, en el que sumerge al lector en una experiencia inolvidable.La prueba de amor más bonita de una madre, una narración conmovedora, que sobrecogerá y en más de una ocasión despertará una sonrisa cómplice.

3. Estuche Trilogía Culpables (Culpables) (Ficción)

Autor: Mercedes Ron

Número de páginas: 1344

Reunidos en un pack, los tres libros de la exitosa trilogía Culpables.Dicen que del amor al odio solo hay un paso..Peligro, pasión, amor y fuerza. Polos opuestos. Así es la relación de Noah y Nicholas, fuego y electricidad. Cuando están juntos saltan chispas.Una trilogía imposible de dejar a medias.Únete al fenómeno Culpables __Culpa míaNicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche.. Suena genial ¿verdad? Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro y además representa todo de lo que has estado huyendo desde que tienes uso de razón. Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una doble vida oculta de su padre multimillonario.¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas arriba. __Culpa tuyaCuando Noah se enamoró de Nick sabía que su relación no iba a ser fácil: son polos opuestos, fuego y electricidad y cuando están juntos saltan chispas.. en todos los sentidos. Hasta ahora, la pasión ha sido más fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, la universidad, las fiestas, sus padres y los fantasmas que acechan a los dos les ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relojería que amenaza con hacerles estallar.¿Está Noah realmente preparada para enfrentarse a sus miedos y volver a confiar en alguien? ¿Podrá Nicholas dejar atrás su pasado y abrir el corazón a una sola persona? __Culpa nuestraLa relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento y parece que nada podrá volver a ser como antes.. Van a tener que pasar por muchas cosas para finalmente comprender si de verdad están hechos el uno para el otro o si por lo contrario, estar separados es lo que de verdad les conviene.Pero ¿acaso se puede olvidar un amor tan fuerte? ¿Cómo pueden borrarse los recuerdos tatuados en el corazón?

4. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

"Las cosas buenas precisan un plan"Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo

5. Culpa tuya (Culpables 2) (Ficción)

Autor: Mercedes Ron

Número de páginas: 448

DESCUBRE LA SAGA QUE HA INSPIRADO LA PELÍCULACulpaTuyaMás romance, traición y misterio en Culpa tuya, segunda parte de Culpa Mía, la saga romántica de Mercedes Ron protagonizada por un chico malo con un gran corazón y una chica buena con muchas agallas.Cuando Noah se enamoró de Nick sabía que su relación no iba a ser fácil: son polos opuestos, fuego y electricidad y cuando están juntos saltan chispas.. en todos los sentidos.Hasta ahora, la pasión ha sido más fuerte que el orgullo, pero la diferencia de edad, la universidad, las fiestas, sus padres y los fantasmas que acechan a los dos les ponen a prueba una y otra vez, como una bomba de relojería que amenaza con hacerles estallar.¿Está Noah realmente preparada para enfrentarse a sus miedos y volver a confiar en alguien?¿Podrá Nicholas dejar atrás su pasado y abrir el corazón a una sola persona?

6. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

MÁS DE 150.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.Sumamente práctico y útil. MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mirdaPaso a paso, cambiará tu rutina. Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.De mis libros favoritos de todos los tiempos. ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington PostUn discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor. IMA SANCHÍS, La Vanguardia Te harás fan. CECILIA MÚZQUIZ, directora de CosmopolitanDemuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple. ABC BienestarProfundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.Xataka

7. Se necesita un gran corazon para formar pequenas mentes: Regalo original para profe y maestras | Regalos profesores fin de curso | Regalo de.. de notas (A5, rayado) | Cumpleaños o Navidad

Autor: Chutel Notes

Número de páginas: 120

¿Buscas un regalo bonito y original para un profesor, un profesor de guardería o un educador? Con la bonita frase de la tapa blanda mate a todo color, ''Se necesita un gran Corazon para formar pequenas mentes'' cuaderno recordará a cualquier maestro lo mucho que se aprecia su duro trabajo. Este cuaderno de notas especial de agradecimiento a los maestros es la forma perfecta de expresar tu gratitud al mejor educador de todos. Este bonito bloc de notas también se puede utilizar muy bien, en el trabajo, de viaje o en casa, para planificar la rutina diaria o preparar el próximo día de guardería. En la primera página del cuaderno hay una dedicatoria personal "¡Gracias por todo!", que puedes firmar con el nombre de tu hijo o de todo el grupo.Los cuadernos para maestras son perfectos para:Regalos para Día del MaestroIdea para regalar los maestros y maestras en la despedida y el fin de cursoRegalo para fiesta de graduación de guardería, preescolar o primariaRegalos de Navidad o de cumpleañosPequeños regalos de agradecimientoPara despedirse y dar las gracias de un niño o a toda la clase¡Dile gracias por su trabajo dándole este cuaderno ahora!

8. Que los hábitos sean tu medicina: Consejos atemporales para optimizar tu salud y prevenir la enfermedad (Bienestar, salud y vida sana)

Autor: Borja Bandera Merchán

Número de páginas: 320

Borja tiene una manera de transmitir, compartir y hacer llegar su conocimiento y experiencia que me gusta: con respeto y humildadAndrés IniestaClaves sencillas para optimizar tu salud.Pequeños y poderosos cambios para prevenir la enfermedad y gozar de una longevidad saludable.Este libro actuará en ti como un catalizador que te animará a ponerte en acción para mejorar tu salud. Se trata de un ameno compendio de textos cortos que recoge los principales requisitos atemporales para optimizar tu salud. El doctor Borja Bandera aporta las herramientas necesarias para modificar tu conducta, te hace dueño de las decisiones que afectan a tu bienestar y te involucra en el proceso de recuperación: te empodera.Que los hábitos sean tu medicina, optimista, certero y lleno de energía positiva, ayuda a entender los atajos que conducen al cambio de hábitos para que cuidarte sea placentero. Y es que la soledad puede ser mucho peor que tener el colesterol alto y la salud es mucho más que tomar medicamentos.

9. Encuentra tu persona vitamina (F. COLECCION)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 328

Por la autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas con 350.000 ejemplares vendidos. ¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a establecer relaciones complicadas y dolorosas? ¿Amamos como nos amaron? ¿Hay algo bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor? ¿Cómo podemos acertar a la hora de elegir pareja?Estamos diseñados para vivir en familia y en sociedad, relacionarnos y querernos. Nuestra felicidad va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos para mantener buenas relaciones con aquellos que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno. Encuentra tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado.La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina.Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

10. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

Número de páginas: 224

Puede que seas un experto destrozador y que hayas devorado uno o varios ejemplares de Destroza este diario. O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea, no busques más, has encontrado el libro perfecto para destrozar.Te presentamos el nuevo Destroza este diario, ¡ahora en una impresionante edición a todo color! Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una mezcla de tus retos favoritos y otros completamente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita a destrozar en colores: mezcla pinturas para crear barro, deja que la suerte elija el tono, recorta tiras de papel de brillantes colores y mucho más.¿Qué colores usarás para destrozar tu diario?

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Los lectores en España

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo con una frecuencia al menos semanal.

Personas en una tertulia llevada a cabo en la librería Tipos Infames, de Madrid.(Archivo Infobae)

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un aumento significativo tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

