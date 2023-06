Las mejores películas de Hulu en Estados Unidos para ver hoy mismo

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Hulu, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Hulu Estados Unidos:

1. White Men Can't Jump

En esta adaptación moderna de la icónica película, Jeremy, un exjugador de baloncesto que vio truncada su carrera por las lesiones, se alía a regañadientes con Jamal, una expromesa que hundió su propio futuro en el deporte. nEntre relaciones tensas, presiones económicas y peleas internas, estos dos aficionados al básquet callejero, aparentemente opuestos, se alían en un último intento por vivir sus sueños.

2. The Old Way

Un viejo pistolero y su hija deben enfrentar las consecuencias de su pasado, cuando el hijo de un hombre al que asesinó años atrás llega para vengarse.

3. Los Fabelman

Al crecer en la era de Arizona posterior a la Segunda Guerra Mundial, un niño llamado Sammy Fabelman descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a ver la verdad. Película semiautobiográfica sobre la infancia y juventud de Steven Spielberg.

4. Tina

Documental sobre la legendaria cantante Tina Turner, icono de la música rock a lo largo de varias décadas. Contada en cinco actos poderosos, esta película es una mirada íntima y reveladora a la vida y carrera de ella.

5. Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra

Mar Caribe, siglo XVIII. El aventurero capitán Jack Sparrow piratea en aguas caribeñas, pero su andanzas terminan cuando su enemigo, el Capitán Barbossa, después de robarle su barco, el Perla Negra, ataca la ciudad de Port Royal y secuestra a Elizabeth Swann, la hija del Gobernador. Will Turner, amigo de la infancia de Elizabeth, se une a Jack para rescatarla y recuperar el Perla Negra. Pero Barbossa y su tripulación son víctimas de un conjuro que los condena a vivir eternamente y a transformarse cada noche en esqueletos vivientes. El conjuro sólo puede romperse si devuelven una pieza de oro azteca y saldan una deuda de sangre. El rescate de la bella Elizabeth será una tarea difícil, pues la maldición es real y será difícil enfrentarse con quienes no pueden morir. (FILMAFFINITY)

6. ¡Shazam! La furia de los dioses

Secuela de la película de 2019 '¡Shazam!'.

7. Father Figures

8. La chica en el sótano

Sara es una adolescente que está deseando cumplir 18 años para alejarse de su padre controlador, Don. Pero antes de que pudiera apagar las velas, Don la aprisiona en el sótano de su casa.

9. Hustle & Flow

Narra la historia de un proxeneta de Memphis en crisis llamado D-jay (Terrence Howard) quien, al enterarse que un antiguo compañero, que es ahora un rapero famoso (Ludacris), regresa a casa para una fiesta especial, decide grabar un demo para entregárselo y así cumplir su sueño de ser rapero. Con ayuda de Key (Anthony Anderson) un amigo y ex compañero de la escuela, Shug (Taraji P. Henson) una de sus prostitutas quien esta embarazada y enamorada de él, Nola (Taryn Manning) otra prostituta que lo ve como un padre y Shelby (DJ Qualls) un ingeniero de sonido, logrará narrar su historia a través de canciones que retratan la difícil vida que lleva en los barrios bajos de Memphis.

10. Spider-Man: No Way Home

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas; fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año Disney adquirió 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% a Hulu; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre streaming

Series y películas más comentadas en Twitter