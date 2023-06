Cuáles son las lecturas y el evangelio de hoy 8 de junio

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas (Infobae)

La lectura de hoy

Lectura del libro de Tobías

Tb 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9

En aquellos días, cuando entraron a la provincia de Media y se acercaban a la ciudad de Ecbatana, Rafael le dijo al joven Tobías: "Tobías, hermano". Él le contestó: "¿Qué quieres?" Rafael le dijo: "Es necesario que pasemos esta noche en casa de Ragüel, pariente tuyo, que tiene una hija llamada Sara".



Al llegar a Ecbatana, Tobías le dijo a Rafael: "Azarías, hermano, condúceme por el camino más corto a casa de Ragüel, nuestro hermano". Rafael lo condujo a la casa de Ragüel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio y lo saludaron. El les contestó: "¡Mucho gusto, hermanos! Sean bienvenidos". Y los hizo pasar a su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente.



Se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces Tobías le dijo a Rafael: "Azarías, hermano, dile a Ragüel que me dé la mano de mi hermana Sara". Ragüel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías: "Come y bebe y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tú, hermano, para casarse con mi hija Sara y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo. Se la he entregado a siete parientes nuestros y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe y el Señor cuidará de ustedes".



Tobías replicó: "No comeré ni beberé, hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido". Ragüel le contestó: "Está bien. Según la ley de Moisés, a ti se te debe dar. El cielo mismo lo ha decretado. Cásate, pues, con tu hermana; desde ahora tú eres su hermano y ella, tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa. Hijo, que el Señor del cielo los acompañe durante esta noche, tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz".



Ragüel mandó llamar a su hija Sara, ella vino y tomándola de la mano, se la entregó a Tobías, diciéndole: "Recíbela, pues, según lo prescrito en la ley de Moisés. A ti se te da como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre. Y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz".



Entonces Ragüel llamó a la madre de Sara y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio, en que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías, de acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés. La esposa de Ragüel trajo el papel. Y él escribió y firmó. Y después se sentaron a cenar.



Ragüel llamó a su esposa Edna y le dijo: "Hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara". Edna fue, preparó el lecho como su esposo le había indicado y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí. Se enjugó las lágrimas y le dijo: "Hija mía, ten valor. Que el Señor del cielo cambie tu tristeza en alegría. ¡Ten valor!" Y salió de la habitación.



Al terminar la cena, Ragüel y Edna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación. Cerraron la puerta y se fueron.



Tobías se levantó y le dijo a Sara: "¡Levántate, hermana! Supliquemos al Señor, nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros y nos proteja". Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: "Bendito seas, Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus creaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: 'No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él, para que lo ayude' ".



"Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez".



Y los dos dijeron: "Amén, amén" y se durmieron en paz.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos

Mc 12, 28-34

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: "¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?" Jesús le respondió: "El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que éstos".



El escriba replicó: "Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios".



Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: "No estás lejos del Reino de Dios". Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.



Palabras del Santo Padre

Eligiendo estas dos Palabras dirigidas por Dios a su pueblo y poniéndolas juntas, Jesús enseñó una vez para siempre que el amor por Dios y el amor por el prójimo son inseparables, es más, se sustentan el uno al otro. Incluso si se colocan en secuencia, son las dos caras de una única moneda: vividos juntos son la verdadera fuerza del creyente. Amar a Dios es vivir de Él y para Él, por aquello que Él es y por lo que Él hace. Y nuestro Dios es donación sin reservas, es perdón sin límites, es relación que promueve y hace crecer. Por eso, amar a Dios quiere decir invertir cada día nuestras energías para ser sus colaboradores en el servicio sin reservas a nuestro prójimo, en buscar perdonar sin límites y en cultivar relaciones de comunión y de fraternidad. Dios, que es amor, nos ha creado por amor y para que podamos amar a los otros permaneciendo unidos a Él. Sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios y sería también ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Las dos dimensiones, por Dios y por el prójimo, en su unidad caracterizan al discípulo de Cristo. Que la Virgen María nos ayude a acoger y testimoniar en la vida de todos los días esta luminosa enseñanza. (Ángelus 4 de noviembre de 2018)

La iglesia católica en el mundo

Vista general de una Misa en el Vaticano. (REUTERS/Remo Casilli)

El catolicismo es una de las religiones que más grandes e importantes y una de las que más se practican en el mundo.

De acuerdo con los últimos datos del Anuario Estadístico Eclesial del Vaticano, hay alrededor de mil 360 millones de católicos por todo el planeta.

Es en América el continente donde más católicos existen, con casi la mitad de los registrados por la Iglesia Católica.

Dentro del continente americano, hay una zona que destaca: Sudamérica, donde se ubican más de una cuarta parte de los católicos del mundo.

En los últimos años, el Vaticano ha dado cuenta que la presencia de católicos ha aumentado de forma importante en dos continentes: Asia -particularmente el Medio Oriente- y África.

En contraste, los religiosos en Europa han ido a la baja, mientras que en Oceanía se han mantenido estables.

