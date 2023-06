Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video España

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Prime Video, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Prime Video España:

1. Medellin

Para salvar a su hermano de las manos de los narcos en Medellín, Reda reúne un equipo para atacar a los secuestradores en Colombia.

2. Love is in the Air

Eda planea terminar sus estudios como arquitecta en el extranjero cuando Serkan Bolat, un joven empresario -y uno de los solteros más cotizados de Estambul-, se interpone en su camino cuando él decide cortar su financiación para los estudios a nivel internacional. Bolat le propone entonces un trato: si ella acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, volverá a pagar sus estudios. Aunque Eda está convencida de odiarlo profundamente, a medida que pasan los días su relación comienza a cambiar.

3. El Superviviente

Un año y medio después de la caída de la civilización por un brote de virus, un ex agente del FBI se ve obligado a proteger a una joven, que es inmune a la enfermedad, de una peligrosa pandilla que la persigue dirigida por un psicópata que cree que va a usar ella para salvar el mundo.

4. Devotion. Una historia de héroes

Basada en hechos reales. En 1950, cuando la Guerra Fría amenaza la paz internacional, dos jóvenes pilotos de diferentes mundos son aceptados en un escuadrón de élite para su entrenamiento: uno es Tom Hudner (Glen Powell), un soldado impecable. El otro es Jesse Brown (Jonathan Majors), un talentoso piloto, que se convertiría en el primer afroamericano en volar en combate para la Marina de los Estados Unidos. Iniciados juntos en el escuadrón VF-32, Tom y Jesse son llevados al límite para convertirse en los mejores pilotos de combate. donde formarán una firme amistad.

5. Operación Fortune: El gran engaño

La historia de un agente que es reclutado por una alianza de inteligencia global para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales.

6. Medianoche en el Switchgrass

El agente del FBI Helter y su socio Lombardi están muy cerca de romper una red de tráfico sexual. Cuando se dan cuenta de que su investigación se ha cruzado en el camino de un brutal asesino en serie, se unen a un Texas Ranger para poner fin al infame 'Truck Stop Killer'.

7. Fast & Furious 9

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob. Novena entrega de la famosa franquicia.

8. Irati

Pirineos occidentales, año 778. Cuando su tierra se ve amenazada por los despiadados ejércitos del emperador franco, un caudillo vasco pide ayuda a sus dioses ancestrales.

9. A todo tren: destino Asturias

Cuando Ricardo, un padre responsable, decide llevar personalmente a su hijo a un campamento en Asturias, otros padres proponen que sea él quien se haga cargo también de sus hijos. Cuando el tren está a punto de partir, Felipe, un extravagante individuo y abuelo de dos de los niños, se presenta en la estación.

10. Terra Formars

Basada en el manga homónimo creado en 2011 por la pareja creativa Yu Sasuga (guionista) y Kenichi Tachibana (dibujante). En pleno siglo XXI, la humanidad decidió empezar el proceso de terraformación de Marte y para ello se envió una nave con musgo y cucarachas para que poblaran el planeta y generasen una atmósfera respirable por los seres humanos. Pasados 500 años, 15 personas seleccionadas entre lo peor de lo peor de la sociedad son enviadas al planeta rojo con un objetivo: eliminar a todas las cucarachas, las cuales han evolucionado hasta convertirse en humanoides con una fuerza y agilidad extrema, además de un odio visceral hacia los seres humanos. Para poder llevar a cabo la misión los 15 exterminadores recibirán una pequeña ayuda: su ADN es modificado, ganando cada uno de ellos el poder especial de un insecto determinado que les ayudará en su lucha contra las cucarachas marcianas. (FILMAFFINITY)

El papel de Prime Video en la era del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

