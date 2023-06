Filmes para ver esta noche en HBO Max Argentina

Argentina se convirtió en un trampolín importante para la empresa de streaming. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO Max, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO Max ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Max Argentina:

1. Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter es un huérfano que vive con sus desagradables tíos, los Dursley y su repelente primo Dudley. Se acerca su undécimo cumpleaños y tiene pocas esperanzas de recibir algún regalo, ya que nunca nadie se acuerda de él. Sin embargo, pocos días antes de su cumpleaños, una serie de misteriosas cartas dirigidas a él y escritas con una estridente tinta verde rompen la monotonía de su vida: Harry es un mago y sus padres también lo eran.

2. Crazy, Stupid, Love.

La situación del cuarentón y puritano Cal Weaver es perfecta: tiene un buen trabajo, una bonita casa y unos hijos estupendos y está casado con el amor de su adolescencia. Sin embargo, cuando Cal se entera de que su esposa, Emily, le ha engañado y quiere divorciarse, su vida 'perfecta' se desmorona. Para colmo, en el actual mundo de los solteros, Cal, que no ha tenido una cita desde hace décadas, es el desastre en persona.

3. The Fallout

Vada es una adolescente que trata de superar los efectos secundarios que sufre tras vivir una tragedia en su instituto. Tras esta experiencia, la relación con su familia y sus amigos, así como su forma de ver el mundo, cambiarán para siempre.

4. S.O.S.: Women to the Sea 2

5. Me llaman Radio

"Radio" es el apodo de un chico solitario y un poco retrasado al que conocen en su pueblo por su amor a la radio y a la música. No habla con nadie, pero un día Harold Jones, el entrenador del equipo de fútbol del instituto y el hombre más respetado del pueblo, se hace amigo suyo y se gana su confianza. A partir de entonces ante el chico se abre un nuevo mundo: ayuda a Jones en los entrenamientos y en los partidos e incluso asiste a sus clases en la escuela. Relato basado en hechos reales.

6. Nueve Dias

Es una casa muy lejos de la realidad que conocemos, un hombre recluido realiza entrevistas a posibles candidatos, personificaciones de almas humanas, para recuperar los privilegios que una vez tuvieron: volver a nacer.

7. Under the Skin

Un alien asume la forma de una atractiva mujer y deambula por las calles de Escocia, llevando a hombres solitarios y confiados a su destino fatal en la adaptación surrealista de la novela homónima de Michel Faber.

8. Historia de una traición

Una mujer estadounidense llamada Mildred Gillars se dedica a emitir propaganda Nazi durante la II Guerra Mundial. Un grupo de chicas cercanas a ella la apodan "Axis Sally" como muestra de la ambigua relación que mantiene con ellas, a medio camino entre el amor y el odio. El papel de Sally como promotora de la polìtica del Tercer Reich la llevará a ser capturada y posteriormente juzgada por traición en la ciudad de Washington D.C.

9. Harry Potter y la cámara secreta

Harry regresa a su segundo año a Hogwarts, pero descubre que cosas malas ocurren debido a que un sitio llamado la Cámara de los Secretos ha sido abierto por el heredero de Slytherin y hará que los hijos de muggles, los impuros, aparezcan petrificados misteriosamente por un animal monstruoso.

10. The Tale

Una exploración de la memoria de una mujer cuando ésta se ve obligada a revaluar su primera relación sexual y sus historias basadas en el autoengaño.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO Max y el mercado del streaming

Desde que surgió, la plataforma de HBO Max se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming. (EFE)

HBO Max es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

