Libros de Amazon México: qué leer en el tiempo libre

Tiendas online como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, facilitando y agilizando la compra de libros, especialmente para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros producen experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y la convirtieron en un hábito en su vida.

Títulos de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances tecnológicos, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, ordenadores, entre otras herramientas.

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya existen rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon México este lunes 5 de junio y unas breves reseñas:

1. El sutil arte de que te importe un carajo: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida (NUEVA EDICION)

Autor: Mark Manson

Número de páginas: 224

Edición revisada de este best-seller mundial. Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados: "no todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la sociedad y esto no siempre es justo o es tu culpa". Manson nos aconseja que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos. Este manifiesto es una refrescante bofetada, para que podamos empezar a llevar vidas más satisfechas y con los pies en la tierra.

2. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

3. La revolución de la glucosa

Autor: Jessie Inchauspé

Número de páginas: 312

Equilibra tus niveles de glucosa y cambiarás tu salud y tu vidaMejora todos los aspectos de tu salud, desde el peso, el sueño, los antojos, el estado de ánimo, la energía, la piel e incluso retrasa el envejecimiento con trucos fáciles de implementar y basados en la ciencia que te ayudan a controlar tus niveles de azúcar en sangre mientras sigues comiendo los alimentos que te encantan.La glucosa, o azúcar en la sangre, es una molécula diminuta que tiene un gran impacto en nuestra salud. Entra en nuestro torrente sanguíneo a través de los alimentos ricos en almidón o dulces que comemos. El noventa por ciento de las personas sufren de demasiada glucosa en su sistema y la mayoría no lo saben.¿Los síntomas? Antojos, fatiga, infertilidad, problemas hormonales, acné, arrugas Y con el tiempo, el desarrollo de enfermedades como la Diabetes tipo 2, Síndrome de Ovario Poliquístico, cáncer, demencia y enfermedades del corazón.Basándose en ciencia de vanguardia y en su propia investigación pionera, la bioquímica Jessie Inchauspé ofrece diez trucos simples y sorprendentes para ayudarnos a equilibrar nuestros niveles de glucosa y revertir sus síntomas, sin ponernos a dieta y sin renunciar a los alimentos que amamos. Por ejemplo:Comer los alimentos en el orden correcto te hará perder peso sin esfuerzo.¿Qué ingrediente secreto te permitirá comer postre y aun así entrar en el modo quemagrasa?¿Qué pequeño cambio en tu desayuno desbloqueará energía y reducirá tus antojos?Entretenido, informativo y repleto de los datos científicos más recientes, este libro presenta una nueva forma de pensar para mejorar tu salud. La revolución de la glucosa está repleto de consejos que pueden mejorar tu vida de manera drástica e inmediata, independientemente de cuáles sean tus preferencias dietéticas.

4. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

5. Hábitos atómicos TD

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamientodesde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillopara desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito.Aprende cómo Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

6. El Principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Número de páginas: 68

El principito es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y adultos. Publicada por primera vez en 1943, la novela se ha traducido a más de 250 idiomas, incluida una versión en Braile. También es uno de los libros más vendidos en el mundo, después de la Biblia y El capital de Karl Marx. El autor se estrella con su avión en medio del desierto del Sahara y encuentra a un niño, que es un príncipe de otro planeta. Se trata de un relato poético que es filosófico e incluye crítica social. Hace diversas observaciones sobre la naturaleza humana y su lectura es placentera y al mismo tiempo invita a la reflexión. Y naturalmente, está pensado para lectores de todas las edades. Formato ligero con pasta dura. AMS Libros, editorial y distribuidor: ofrece un amplio catálogo de títulos en categorías como infantil, cocina, arquitectura, arte y libros de gran formato. Contamos con mas de 20 años de experiencia y gran cobertura en retail y eCommerce. Conoce nuestros sellos editoriales Silver Dolphin y Numen.

7. Muchas vidas, muchos maestros

Autor: Brian Weiss

Número de páginas: 240

Este libro, profundamente conmovedor, se ha convertido en un extraordinario bestseller con 1.5 millones de lectores desde su primera publicación en 1988. En éste, Brian Weiss nos cuenta la asombrosa experiencia que cambió su vida para siempre, en una obra maestra de la espiritualidad que sigue siendo de lectura obligada. Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis sus vidas pasadas y consiguió encontrar en éstas el origen de muchos de los traumas que sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo insólito: logró ponerse en contacto con los Maestros, espíritus superiores que habitan los estados entre dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento. Las credenciales del Dr. Weiss y su escepticismo inicial, atraen a personas que de otro modo no se hubieran acercado a este libro. The New York Times

8. Transforma las heridas de tu infancia: Rechazo, abandono, humullación, traición, injusticia

Autor: Anamar Orihuela

Número de páginas: 192

A veces crecemos con inseguridades, temores, dudas y un carácter marcado por el dolor, el miedo y el abandono.Llegamos a la edad adulta vigorosos y con el éxito en nuestras manos, o amargados porque la vida es cruel e injusta. Entonces reflexionamos: lo tenemos todo para ser felices pero algo nos pasa, una nube negra nos persigue, no somos capaces de tomar la mejor decisión, ¿por qué? en este libro maravilloso, Anamar Orihuela despeja el camino para lograr una vida feliz, plena, sin culpas ni complejos. La clave: aliviar el dolor de nuestro niño interior y sanar las heridas que nuestros padres -en muchas ocasiones, sin ánimo de lastimar- y las circunstancias dejaron en nuestra vida. Con claridad, comprensión y una cercanía terapéutica amorosa, Anamar define esas heridas que nos mortifican y agobian mientras crecemos: Rechazo, Abandono, Humillación, Traición e Injusticia. Explica cómo se manifiestan, en qué etapa de nuestra vida afectan nuestros sentimientos, qué antídotos son efectivos para sanar las heridas y cómo trascender las relaciones Padre-niño para aliviar, tener seguridad y vivir en confianza y armonía. Además, Transforma las heridas de tu infancia ofrece invaluables ejercicios de sanación de las heridas de la personalidad, una Meditación sanadora que aclare nuestras inquietudes y un bello Decreto de sanación de las heridas de la infancia que, sin duda, cambiará positivamente nuestra vida.

9. BusinessCoach - El instructivo paso a paso para iniciar y administrar tu negocio en México. (Edición para México)

Autor: Investorhouse México®

Número de páginas: 240

El tercer libro de la exitosa serie bestseller de InvestorHouse México, BusinessCoach, es un instructivo paso a paso, en pasta dura, ilustrado y a color que te guiará en todo el proceso para planear, construir, administrar y hacer crecer cualquier negocio en México. No es el típico libro de negocios. BusinessCoach te llevará de la mano desde la planeación, marketing, administración, finanzas, contabilidad, operación, distribución y crecimiento de tu negocio. ¡No existe otra guía tan detallada y 100% adaptada a México! Un libro en pasta dura, ilustrado y a color en cada una de sus 240 páginas (ver contenido en fotografías). ¡No podrás dejar de leerlo! Conoce todos los requisitos necesarios para iniciar un negocio formal, bien estructurado y diseñado para crecer. Descubre que diseñar, construir y administrar un negocio en México es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Creado por InvestorHouse México, el programa de educación financiera y bursátil líder en el país y el autor Rodrigo Coutiño, uno de los escritores, conferencistas y difusores de la cultura financiera, bursátil y empresarial más destacados y reconocidos en México y América Latina. BusinessCoach es un excelente complemento para quienes cursan el programa presencial de educación financiera de InvestorHouse México, al igual que para quienes leyeron los primeros dos libros de la serie. ¡No olvides leer la serie completa! MoneyCoach (1), InvestorCoach (2), BusinessCoach (3) y TraderCoach (4).

10. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Autor: Marian Rojas

Número de páginas: 232

"Las cosas buenas precisan un plan"Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Los lectores en México

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un incremento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento.

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que el motivo principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.

