Libros de Amazon España más populares para comprar este día

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la fama de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al registrar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este sábado 3 de junio en Amazon España.

1. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

"Las cosas buenas precisan un plan"Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo

2. Éxtasis (Ediciones B)

Autor: Noemí Casquet

Número de páginas: 408

ESTA NOVELA DE MAMACASQUET CONTIENE INFORMACIÓN CAPAZ DE REVOLUCIONAR EL PODER DE TU PLACERAmisha tiene el don de ver el futuro cada vez que llega al orgasmo, lo que se ha convertido en una jodida maldición. Cuando decide librarse de ella, hace las maletas y viaja a Bali, el lugar donde todo comenzó. Allí se encontrará con prácticas milenarias, con la espiritualidad y con todo aquello que siempre ha rechazado, pero que en esta ocasión la ayudarán a conectar con su placer mostrándole los misterios ocultos de una sexualidad ancestral que va mucho más allá del cuerpo.Esta novela es un camino hacia el poder más sagrado, aquel que reside en tu placer. Ahora lo tienes en tus manos. Al fi nal del camino está el éxtasis. Disfrútalo.UNA NOVELA PARA DESCUBRIR EL PODER DEL ÉXTASISReseñas:La literatura erótica que necesitamos.Introspección al alcance de la mano.Liberal. Moderno. Inspirador.Me ha enganchado desde el primer capítulo.Libros que te cambian la vida.

3. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

MÁS DE 150.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.Sumamente práctico y útil. MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mirdaPaso a paso, cambiará tu rutina. Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.De mis libros favoritos de todos los tiempos. ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington PostUn discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor. IMA SANCHÍS, La Vanguardia Te harás fan. CECILIA MÚZQUIZ, directora de CosmopolitanDemuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple. ABC BienestarProfundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.Xataka

4. El retorno de la Derecha: Entre la esperanza y la desesperación (F. COLECCION)

Autor: Federico Jiménez Losantos

Número de páginas: 368

Federico Jiménez Losantos aborda el gran enigma de la política española desde la Transición: ¿de dónde provienen los complejos de la derecha?¿Qué pasa en la Derecha? ¿Qué le pasa siempre a la Derecha española? La realidad política actual apunta a un cambio de ciclo. Regresa la Derecha al Poder, pero ¿qué le ha pasado desde la moción de censura contra Rajoy en 2018? ¿Cómo ha llegado Feijóo a las primeras filas del PP? ¿Por qué Casado y García Egea quisieron asesinar civilmente a Ayuso y se vieron expulsados de la política por los votantes de su propio partido? ¿Por qué en solo tres años ha desaparecido Ciudadanos? ¿De dónde surgió Vox? ¿Cómo el PP pudo hundirse y resurgir en apenas dos meses? Tras sus espectaculares éxitos de ventas Memoria del comunismo y La vuelta del comunismo, Federico Jiménez Losantos aborda el gran enigma de la política española desde la Transición: ¿por qué la Derecha social se convence de que un partido al que ha votado en masa ya no le sirve? Suárez, Fraga o Rajoy, UCD, CDS o Ciudadanos, entre otros casos, son prueba de lo perecedero de los liderazgos y la fugacidad de las organizaciones políticas de centroderecha. Pero ¿de dónde provienen realmente las discordancias de la Derecha? Entre el ensayo político y la crónica personal de estos años convulsos, revelando datos inéditos y encuentros personales con los personajes clave en la crisis del PP, este libro va más allá de todos los publicados sobre la Derecha.Una obra imprescindible para entender su pasado, rigurosamente necesaria para entrever su futuro.

5. A 22 pasos del éxito: De 0 a 25.000.000

Autor: Enrique Moris

Número de páginas: 286

¿Eres de los que cree que llegar al éxito es una cuestión de azar y simplemente confía en que le toque algún día?¿Deseas el éxito financiero por encima de todo pero no sabes por dónde empezar?¿Estás convencido de dar un cambio en tu vida y necesitas el paso a paso que otras personas de éxito han seguido hasta conseguirlo?Enrique Moris no es el caso de una persona que ha llegado al éxito de la noche a la mañana, Enrique ha estado emprendiendo durante más de 14 años, analizando experiencias, patrones y errores que le han permitido adquirir el conocimiento y las claves necesarias para llegar al éxito personal y financiero, en su caso con un patrimonio neto de 25.000.000.“A 22 pasos del éxito” enumera y profundiza en las 22 claves necesarias para llegar al triunfo, independientemente de la situación en la que estés o capital del que dispongas.En esta guía 100% práctica descubrirás:- Por qué estás en la situación en la que te encuentras y cómo cambiarlo drásticamente- Cómo empezar a generar capital paso a paso desde cero, desde casa y sin contar con capital inicial.- Como empezar a gestionar tu capital como hacen las personas de éxito.- Trucos, reflexiones y aprendizajes que podrás poner en práctica desde hoy mismo y que van a repercutir positivamente en tu situación personal y financiera.

6. Sorprende a tu mente: Entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida (No Ficción)

Autor: Ana Ibáñez

Número de páginas: 304

EL CEREBRO SE ENTRENA: ¡DESARROLLA EL TUYO AL MÁXIMO!Desde respirar pasando por comer o dormir hasta la capacidad para razonar, para enamorarnos o para discutir con alguien, todo lo que hacemos pasa por el control cerebral. Nuestro cerebro define quiénes somos y qué potencial tenemos y entrenarlo para sacarle el máximo partido es posible.En este libro, Ana Ibáñez repasa los problemas que más a menudo ocupan nuestro cerebro y le impiden dar lo mejor de sí. El estrés, la inseguridad, la ansiedad, el insomnio, la falta de concentración o el descontrol de nuestras emociones a veces parecen vencernos, pero aquí tienes el manual perfecto para ejercitar la mente y superar todos esos obstáculos.Tú controlas tu cerebro: entrénalo y descubrirás que las posibilidades son infinitas.

7. Compas 9. Los Compas y el despertar de la momia (4You2)

Autor: Mikecrack El Trollino Y Timba Vk

Número de páginas: 224

¿Lograrán Los Compas vencer al faraón Krueltophis y volver de Egipto sanos y salvos?En su nuevo viaje, los Compas aterrizan ni más ni menos que en la tierra de los faraones. Esfinges, pirámides, sarcófagos ¡y que no falte un viaje en camello!Pero todo se complica cuando la misteriosa orden de los Illuminati quiere involucrarlos en un macabro ritual que pondrá al mundo entero en peligro.¿Estarán preparados Los Compas para luchar contra ellos? ¡Y aún hay más! Acertijos imposibles, pasadizos secretos, jeroglíficos indescifrables Mike, Trolli y Timba tendrán que enfrentarse a todos estos retos si quieren evitar que la momia más poderosa de todos los tiempos regrese a la vida.Solo Los Compas pueden convertir esta peligrosa aventura en el acontecimiento más alocado y divertido de todos los tiempos.

8. PRESIDIO: Soldados del Rey

Autor: Jorge Luis Garcia Ruiz Phd

Número de páginas: 388

PRESIDIO es el título del primer volumen de la serie dedicada a los presidios españoles que se establecieron en el norte de la Nueva España y que fueron parte fundamental junto con las misiones en la conquista y cristianización de Norteamérica.No es muy conocido el inmenso volumen de documentación que el imperio español generó a lo largo de su historia. A veces por desconocimiento y a veces por interés, muchos documentos han sido obviados, centrando la historiografía en un reducido número. La presencia indígena nunca fue omitida por la Corona española, que trató de integrarlos a la hispanidad como sus súbditos, esto requirió de la promulgación de leyes, reglamentos y ordenanzas que, a su vez, generaron un corpus documental digno de la más alta burocracia que los tiempos hayan visto.Al inicio de la población española de la frontera norte, los presidios se establecían en un punto cercano a las misiones, un lugar próximo desde el que poder auxiliar rápidamente en caso de necesidad. Aunque los frailes nunca aceptaron la interferencia militar en sus establecimientos y esta se reducía a un soldado o a lo sumo dos, que vivían dentro de los muros de la misión a los que se denominaba mayordomos.Esta política de misiones y presidios fue un éxito en la consolidación de los territorios próximos a la Ciudad de México, pero cuando el sistema expandió su red hacia el norte se inició el contacto con naciones indias menos civilizadas, mucho más agresivas y activas, que causaron enormes problemas al crecimiento de la Nueva España. Problemas que alcanzarían su máximo al norte del río Grande con los apaches, quienes frenaron totalmente dicha expansión. Durante la segunda mitad del siglo XVIII el único progreso territorial se produjo en la Alta California, precisamente donde los apaches no tenían presencia.La presencia española en Norteamérica se mantuvo durante trescientos años y durante gran parte de ellos el presidio fue la piedra angular de la defensa del territorio, no solo de la amenaza interior representada por los indios, sino de la exterior, de las potencias que ansiaban los territorios españoles de ultramar. Tres siglos en los que la institución presidial pasó, de una primera fase en la que la milicia popular era el elemento dominante, a una segunda de ejército profesional y a una tercera dominada por los diferentes reglamentos impulsados por la dinastía borbónica, que intentaban equiparar a los soldados de la Nueva España con el resto de los ejércitos españoles en Europa.En la realización de esta obra se ha contado con los documentos originales existentes, principalmente en los archivos más grandes como el Archivo General de la Nación en Ciudad de México, el Archivo General de Indias en Sevilla y otros no menos importantes como el Archivo Franciscano y el Jesuita. La mayoría de los documentos han sido extractados, teniendo en cuenta la verborrea formal y legal que caracterizó siempre a los documentos españoles de época y que es de poco uso e interés para el lector. En otros casos han sido resumidos, cuando la claridad expresiva del escribano no era una de sus cualidades, no hay que olvidar que la formación de quienes escribían no era siempre la mejor.En cuanto a la bibliografía existente, son varias las obras que tratan este particular capítulo de la historia española, si bien es cierto que la mayoría ahonda en unos pocos documentos, principalmente del siglo XVIII, ya conocidos por todos. En este libro, se muestran otros documentos menos conocidos sobre los inicios del sistema presidial en América, que diversificarán el conocimiento que se tiene sobre él y sobre la importancia que tuvo para la hispanización y cristianización de Norteamérica.

9. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

Número de páginas: 224

Puede que seas un experto destrozador y que hayas devorado uno o varios ejemplares de Destroza este diario. O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea, no busques más, has encontrado el libro perfecto para destrozar.Te presentamos el nuevo Destroza este diario, ¡ahora en una impresionante edición a todo color! Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una mezcla de tus retos favoritos y otros completamente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita a destrozar en colores: mezcla pinturas para crear barro, deja que la suerte elija el tono, recorta tiras de papel de brillantes colores y mucho más.¿Qué colores usarás para destrozar tu diario?

10. Se necesita un gran corazon para formar pequenas mentes: Regalo original para profe y maestras | Regalos profesores fin de curso | Regalo de.. de notas (A5, rayado) | Cumpleaños o Navidad

Autor: Chutel Notes

Número de páginas: 120

¿Buscas un regalo bonito y original para un profesor, un profesor de guardería o un educador? Con la bonita frase de la tapa blanda mate a todo color, ''Se necesita un gran Corazon para formar pequenas mentes'' cuaderno recordará a cualquier maestro lo mucho que se aprecia su duro trabajo. Este cuaderno de notas especial de agradecimiento a los maestros es la forma perfecta de expresar tu gratitud al mejor educador de todos. Este bonito bloc de notas también se puede utilizar muy bien, en el trabajo, de viaje o en casa, para planificar la rutina diaria o preparar el próximo día de guardería. En la primera página del cuaderno hay una dedicatoria personal "¡Gracias por todo!", que puedes firmar con el nombre de tu hijo o de todo el grupo.Los cuadernos para maestras son perfectos para:Regalos para Día del MaestroIdea para regalar los maestros y maestras en la despedida y el fin de cursoRegalo para fiesta de graduación de guardería, preescolar o primariaRegalos de Navidad o de cumpleañosPequeños regalos de agradecimientoPara despedirse y dar las gracias de un niño o a toda la clase¡Dile gracias por su trabajo dándole este cuaderno ahora!

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Así leen en España

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo con una frecuencia al menos semanal.

Personas en una tertulia llevada a cabo en la librería Tipos Infames, de Madrid.(Archivo Infobae)

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

