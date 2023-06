Twitter: las 10 películas más populares entre los tuiteros hoy

Twitter se ha convertido en una de las plataformas más usadas por los internautas en los últimos años por diversas razones como la facilidad para hacer comunidades, por la publicación de mensajes en tiempo real y porque a través del sitio se pueden ubicar los temas más hablados del momento, por lo que también es un medidor sobre qué tanto impacto tienen ciertos títulos de series y películas.

Con más de 300 millones de usuarios, al día se generan más de 65 millones de tuits y se realizan 800 mil peticiones de búsquedas, por lo que el aparecer en el recuadro de tendencias en Twitter garantiza notoriedad -para bien o para mal- y, en el caso del entretenimiento, que más gente muestre interés por reproducir cierta producción.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades, las tendencias de Twitter —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda y resultan imperdibles.

Estas son las películas más mencionadas en Twitter hoy:

1. Spider-Man: Cruzando el multiverso Menciones: 53,090 Miles Morales regresa para una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn Spider-Man a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-People y enfrentarse así a un villano mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido antes.

2. La Sirenita Menciones: 42,274 Ariel es una sirena adolescente, hija de Tritón, el rey del mar. Desobedeciendo a su padre, visita la superficie y se enamora del príncipe Eric. Con la esperanza de encontrar a su amado, la sirenita cae inocentemente bajo los encantos de Úrsula, la bruja del mar, que la transforma en un ser humano. Pero la bruja tiene planes terribles para Ariel y su padre.

3. Fast & Furious X Menciones: 9,221 Durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto y su familia han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruzara con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido: un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa.

4. Ninja Turtles: Caos mutante Menciones: 6,549 Después de pasar años apartados del mundo humano, los hermanos Tortuga se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York y que les acepten como quinceañeros normales, llevando a cabo actos heroicos. Su nueva amiga April O'Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto se ven superados ante el ataque de un ejército de mutantes que se abalanza sobre ellos.

5. Oppenheimer Menciones: 5,044 Película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. Basada en el libro 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

6. Elemental Menciones: 5,036 En una ciudad donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire viven juntos, una joven apasionada y un chico que se deja llevar por la corriente descubrirán algo elemental: cuánto tienen en común.

7. The Flash Menciones: 4,736 Después de que un acelerador de partículas cause una extraña tormenta, al investigador científico de la policía, Barry Allen, le cae un rayo y entra en coma. Meses después despierta con el poder de moverse a súper velocidad permitiéndole ser el ángel de la guardia de Central City. Aunque al principio se siente entusiasmado con sus nuevos poderes, Barry descubre que no es el único “meta-humano” que se originó tras la explosión del acelerador y no todo el mundo está usando sus nuevos poderes para el bien. Los compañeros del laboratorio STAR dedican su vida a ayudar a Barry a proteger a los inocentes. Por ahora, solo algunos amigos cercanos saben que Barry es, literalmente, el hombre más rápido del mundo, pero no pasará mucho hasta que el mundo conozca que ahora Barry Allen es Flash.

8. Tenet Menciones: 4,342 Armado solamente con una palabra, Tenet, el protagonista deberá luchar por la supervivencia del mundo entero y evitar la Tercera Guerra Mundial, en una historia de espionaje internacional. La misión se desplegará más allá del tiempo real. No son viajes en el tiempo, es inversión.

9. Joker Menciones: 4,306 Arthur Fleck es un hombre ignorado por la sociedad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el mundo de otra forma. Película basada en Joker, el popular personaje de DC Comics y archivillano de Batman, pero que en este film toma un cariz más realista y oscuro.

10. Five Nights at Freddy's Menciones: 3,405 Un guardia de seguridad con problemas comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar.

Los trends, la clave de éxito de Twitter

FILE PHOTO: FILE PHOTO: A Twitter logo is seen outside the company headquarters in San Francisco, California, U.S., January 11, 2021. REUTERS/Stephen Lam/File Photo/File Photo

Aunque Twitter ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red del pájaro azul, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de Twitter un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de Twitter, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.

Los títulos más populares del 2022

Con la aparición de diversas plataformas de streaming ahora es más la cantidad de series y películas nuevas para disfrutar cada semana y entre ese cúmulo hay algunos títulos que logran destacar más que otros, acaparando las conversaciones entre los internautas.

De acuerdo con la lista de “El año en búsquedas”, el resumen anual elaborado por Google para el 2022, la película más comentada y buscada del año fue Thor: Love and Thunder, del universo de Marvel y que está protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman.

En segundo lugar de la lista se encuentra Black Adam, la película de acción y aventura que logró unir a Dwayne Johnson, Henry Cavill; en el tercer peldaño se ubicó la producción en la que participó Tom Cruise, Top Gun: Maverick, seguido de Batman de Robert Pattinson y la película animada Encanto.

Las últimas cinco posiciones estuvieron Brahmastra: Part One-Shiva, Jurassic World Dominion, K.G.F: Chapter 2; Uncharted y Morbius.

En cuanto a las series, los dos títulos más buscados del año fueron las producciones de HBO Euphoria, seguida de House of the Dragon; en el tercer peldaño se posicionó la serie de Disney Plus, Moon Night.

En el cuarto lugar se quedó la serie de Netflix, The Watcher, seguido de Inventing Anna; en el sexto lugar se quedó la serie Dahmer; seguida de The Boys.

En el octavo lugar la serie apocalíptica de Corea del Sur, All of Us Are Dead; en el noveno escalón se quedó The Boys; y finalmente, en la posición número 10 se ubicó la exitosa adaptación del libro para adolescentes Heartstopper.

