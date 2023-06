Series para maratonear hoy disponibles en Paramount+ Estados Unidos

Con su variedad de títulos y géneros, Paramount ha sabido ganarse las preferencias del público. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Paramount+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, estas son las producciones más populares de Paramount+ Estados Unidos para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Atracción fatal

Una aventura amenaza la vida de Dan Gallagher y su esposa, Beth, en esta reinvención profunda del clásico thriller psicosexual que explora la atracción fatal y los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad a través de la lente de las actitudes modernas hacia las mujeres fuertes, los trastornos de personalidad y control coercitivo.

2. 13 fantasmas

Arthur Kriticos y sus dos hijos, Kathy y Bobby, sólo se tienen los unos a los otros tras haberlo perdido todo. Jean, mujer de Arthur y madre de sus hijos, murió en un incendio que dejó al resto de la familia sin nada, hasta que de repente, Arthur hereda una extraña casa de su misterioso y excéntrico tío Cyrus. La casa está hecha de acero y de cristal y es una maravilla de la arquitectura moderna, con muchos espacios abiertos, impoluta y de líneas rectas. A Arthur y los chicos les cuesta creer su golpe de buena suerte y al llegar a la nueva casa admiran la elegancia de sus paredes de cristal. Lo que no saben es que la casa de la luz guarda un oscuro secreto.

3. Star Trek: Picard

Serie ambientada 18 años después de la última aparición de Jean-Luc Picard en "Star Trek: Nemesis" y encuentra al personaje profundamente afectado por la destrucción de Romulus como se muestra en la película "Star Trek" (2009).

4. Las pistas de Blue

Ella es una pequeña perrita juguetóna que le gusta hacer cosas de la diversión con sus amigos. Ella expresa esto dejando pistas alrededor de la casa así que cada una puede conjeturar lo que ella quiere hacer. Su marca básica para dejar pistas es su pawprint.Blue tiene gusto de comer los emparedados, pero no el alimento de perro. Cada episodio ella inicia un juego de Blue' pistas de s en las cuales ella deja tres pistas de la impresión de la pata para que Steve y usted encuentren para una pregunta. El azul nació en una granja y era diferente del resto de perritos. Con excepción de parecer diferente, ella actuaba diferente también. En vez de la consumición fuera de un tazón de fuente en la tierra ella comería en una tabla. En vez de burrying un hueso, ella pintaría un cuadro. Ella era muy sola y no tenía ninguÌn amigo hasta que Steve deseara que él podría tener el perrito azul en su libro (que era Blue). El Blue skidooed fuera de Steve' el libro de s y se convirtió en Steve' mejor amigo de s. El azul decidía que ella quiso permanecer, así que ella puso su libro nuevamente dentro del estante. aunque el Blue no puede hablar, ella parece poder comunicar con otras con el descortezamiento. En Blue' primer día de fiesta de s, se revela que el azul jugó a su primer juego de Blue' pistas de s que intentan encontrar Joe' manta del pato de s. Esto puede no ser verdad, porque en el Blue' efecto de las pistas de s, Baby' las pistas de s, azul de bebé juegan a muchos juegos. El Blue es alegre y cree en hacer cosas del hallazgo de la gente solo en vez de ser dicho una respuesta automáticamente. El Blue nació en una granja con muchos otros perritos, pero nunca parece mencionar a estos hermanos en la serie.

5. Mayor of Kingstown

Ambientada en una pequeña ciudad de Michigan donde la única industria que queda son las cárceles federales, estatales y privadas, la historia sigue a la familia McClusky, los intermediarios del poder entre la policía, los delincuentes, los presos, los guardias de prisiones y los políticos, en una ciudad completamente dependiente de las prisiones. y los prisioneros que contienen.

6. Rugrats: Aventuras en pañales

Rugrats es una serie de televisión de dibujos animados que cuenta el día a día de varios bebés. Ellos son Tommy, Chuckie, Phil, Lil y Angelica. Así se conocen los acontecimientos que surgen en su vida y cómo ellos son capaces de transformarlos en una gran aventura gracias a su gran imaginación.

7. CSI: Vegas

Una nueva amenaza ha envuelto las calles de neón de Sin City y se necesitarán algunas caras conocidas para acabar con ella. William Petersen y Jorja Fox vuelven a los papeles que les hicieron famosos y al drama criminal que hizo historia en CBS, en CSI: Vegas. Podrán juntos evitar que el perpetrador derribe todo el laboratorio de criminalística de CSI? Viejos amigos se encuentran con nuevos enemigos y las últimas técnicas forenses en CSI: Vegas.

8. Perry Mason

Serie sobre el origen de Perry Mason, el abogado criminalista más legendario de la ficción estadounidense. El caso de la década llama a la puerta de Mason y su incesante búsqueda de la verdad descubre una ciudad dividida y quizá un camino hacia su propia salvación.

9. Gunsmoke

Gunsmoke es una serie de drama de televisión y radio estadounidense ambientada en el Oeste. Creada por el director Norman MacDonnell y el guionista John Meston, la historia tiene lugar en Dodge City, Kansas y sus alrededores, durante la colonización del oeste americano. El personaje principal es el sheriff Marshal Matt Dillon, interpretado por James Arness.La serie cuenta con 20 temporadas entre 1955 y 1975 y fue la serie estadounidense de drama más larga con 635 episodios. In 2010, Ley y Orden batió este récord de 20 temporadas. Al final de su transmisión en 1975, el columnista de Los Angeles Times, Cecil Smith, escribió: "Gunsmoke ha sido la dramatización de la legenda épica del oeste americano. Nuestra propia Odisea e Ilíada, creada con los elementos básicos de una novela de bajo presupuesto del oeste".

10. Never Seen Again

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Paramount+ en el streaming

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming. (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount+ es un servicio de streaming que es operado por Paramount Streaming, de la filial Paramount Global,que ofrece contenido original o bien programas de la cadenas CBS recién emitidos.

El servicio fue rebautizado como Paramount+ el 4 de marzo de 2021, luego de que se diera la fusión de la cadena CBS y Viacom, lo que también dio paso a su expansión por los países de Latinoamérica así como en el mercado canadiense, nórdico y australiano.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue The Real Criminal Minds, Behind the Music, The Top 40 of MTV, South Park, un renacimiento de BET The Game, Lioness, The Offer; mientras que tuvo el lanzamiento de películas 45 días después de su estreno como A Quiet Place Part II Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films. Asimismo, transmite los partidos de la National Women's Soccer League, así como algunas transmisiones de la UEFA Champions League y Europa League.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, en la primera mitad del 2022 la plataforma por streaming contaba con 43 millones de suscriptores, mismos que pudieron llegar a los 49 millones si la plataforma no se hubiera retirado de Rusia tras el conflicto armado con Ucrania.

El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.