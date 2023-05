Efemérides, qué pasó en la historia este 31 de mayo

Las efemérides de hoy incluyen desde sucesos afortunados y hasta lastimosas desgracias que han cambiado la historia, así como los nacimientos y decesos de grandes científicos, artistas, pensadores o líderes sociales que alteraron el rumbo de la humanidad.

Estos hechos están marcados en los calendarios con el fin de mantener vivos los recuerdos de cómo evoluciona el mundo y qué ha pasado para que sea como hoy en día lo conocemos, al tiempo que el ser humano entienda su propia historia.

Para que no olvides los sucesos más importantes que están por conmemorarse, acá te presentamos las efemérides más relevantes de este 31 de mayo.

1560: En la actual provincia de Tucumán (noroeste de Argentina), el militar español Diego de Villarroel repuebla por tercera vez el lugar que los naturales llamaban Ibatin (‘ribera del río que baja de la quebrada’) y la bautiza villa de San Miguel de Tucumán. En 1550, Juan Núñez del Prado la había fundado con el nombre de Barco I y en 1557, el militar Juan Pérez de Zorita la había refundado con el nombre de Cañete.

1611: En España, el rey Felipe III publica una nueva Real Orden para que los moriscos que quedaban en Granada la abandonaran de manera inmediata.

1793: En Francia comienza el arresto de los diputados girondinos.

1806: Cerca de Buenos Aires (Argentina) se crea el curato de San José de Flores.

1852: En San Nicolás de los Arroyos (Argentina) se firma el Acuerdo de San Nicolás, que será el prototipo de la Constitución nacional de 1853.

1885: En España, José Zorrilla toma posesión como titular de la silla L de la Real Academia Española con el discurso Autobiografía y autorretrato poéticos.

1889: En Pensilvania (Estados Unidos) dos días de copiosa lluvia rompen la represa South Fork, a 23 km de la ciudad de Johnstown. Debido a las falsas alarmas anteriores no se toman medidas de seguridad y mueren 2209 personas. Los millonarios miembros del Club de Caza y Pesca del Lago South Fork ―dueños de la represa―, no tuvieron que pagar ninguna indemnización a los supervivientes. El multimillonario Andrew Carnegie (1835-1919) ―uno de los dueños― donó motu proprio una biblioteca para el pueblo.

1901: En la calle Wigmore (Londres) se inaugura el Bechstein Hall, con un concierto interpretado por el virtuoso pianista y compositor italiano Ferruccio Busoni y el violista Eugène Ysaÿe.

1906: En la villa de Cananea (México) comienza una huelga de los mineros. La decisión fue tomada en el Congreso de Defensa de la Infancia realizado en la ciudad de Viena (Austria).

1906: En Madrid (España) se casan el rey Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. A la salida de la ceremonia sufrieron un atentado del que salieron ilesos.

1910: Sudáfrica se independiza del Imperio británico.

1911: En la ciudad de Belfast (Irlanda del norte) se bota el Titanic.

1911: En Chile, por decreto Supremo, se funda la ciudad de Puerto Natales.

1911: En el puerto de Veracruz (México), Porfirio Díaz se embarca en el vapor alemán Ypiranga rumbo al exilio en Europa.

1912: La empresa naviera White Star Line aprueba y certifica la lista original de pasajeros del Titanic, la única que se conserva en la actualidad.

1914: Se disputa el primer partido de fútbol femenino en suelo español, entre los equipos Giralda y Montserrat

1918: Finaliza la batalla de Skra-di-Legen, que se inició el tres días antes y tuvo lugar en el frente griego durante la Primera Guerra Mundial, entre tropas greco-francesas y fuerzas búlgaras. La batalla acabó con la derrota de los búlgaros.

1921: En Tulsa (Oklahoma), se inicia una serie de disturbios raciales en los que grupos de población blanca estadounidense atacaron a la comunidad afroestadounidense.

1928: En Managua (Nicaragua) se establece la Academia Nicaragüense de la Lengua.

1933: El Cabildo de Buenos Aires es declarado Monumento Nacional de Argentina.

1935: En la ciudad de Hollywood (California) se fusionan las empresas cinematográficas Twentieth Century Pictures y Fox Film Corporation, formando la famosa 20th Century Fox (‘el zorro del siglo XX’).

1937: En España, la Marina de guerra nazi bombardea la ciudad de Almería durante casi una hora por orden directa de Adolf Hitler.

1938: A 20 km al norte de Barcelona, en el marco de la guerra civil española, aviones fascistas italianos en apoyo del militar sublevado Francisco Franco bombardean a la población civil de la ciudad de Granollers con 60 bombas de 100 kg, dejando 224 muertos (en su mayoría niños) y 161 heridos.

1958: En el atolón Bikini (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Sycamore, de 92 kilotones. Resulta un fizzle (bomba fallada), ya que se habían predicho 5000 kilotones. Es la bomba n.º 133 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1964: En España, tuvo lugar la Coronación Canónica Pontificia de María Santísima de la Esperanza Macarena, titular de la 'Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena', en la Catedral de Sevilla. El acto fue presidido por S.E.R. Dr. D. José María Bueno Monreal, Cardenal Arzobispo de Sevilla y asistieron S.E. el Jefe del Estado y varios miembros del gobierno.

1970: En Perú, un sismo asola la zona norte de Áncash y provoca aluviones en Yungay y Huaraz. Cerca de 66 800 personas entre muertos y desaparecidos. Ver Terremoto de Áncash de 1970.

1970: En México se da inicio a la IX Copa Mundial de Fútbol.

1975: Se firma la Constitución de la Agencia Espacial Europea (ESA).

1980: En Atlanta (Estados Unidos) se funda la cadena televisiva estadounidense CNN.

1986: En el País Vasco se inaugura, en una situación alegal, la televisora ETB 2, segundo canal de Euskal Irrati Telebista, en idioma español.

1989: En un bar de Tarapoto (Perú), miembros de la banda terrorista MRTA asesinan a ocho travestis. Pocos días después, declararon que los homosexuales eran «lacras sociales utilizadas para corromper a la juventud».

1989: En Colombia, el equipo de fútbol Atlético Nacional se impone en la final de la Copa Libertadores al Club Olimpia de Paraguay, por marcador de 5-4 en penaltis, al perder en el partido de ida 2-0 y remontar 0-2 en la vuelta.

1991: En Chetumal (México) el gobernador Miguel Borge Martín funda la Universidad de Quintana Roo.

1993: En la ciudad de Guatemala, Jorge Serrano Elías renuncia a su cargo como presidente.

2002: En Corea y Japón comienza la Copa Mundial de Fútbol.

2004: En Yaguarón (Paraguay), Felicita Estigarribia es abusada, asesinada y torturada en el Barrio Santa Librada de la misma ciudad.

2005: En Tailandia se celebra el concurso Miss Universo 2005, en el que gana el título la canadiense Natalie Glebova.

2005: En Estados Unidos, se devela que el espía «Garganta Profunda» es W. Mark Felt, el "número dos" del FBI en tiempos de Nixon.

2009: El BM Ciudad Real gana su tercera Liga de Campeones ante el THW Kiel por 27-33, tras perder el partido de ida de la final por 39-34.

2010: En el mar Mediterráneo, el ejército israelí ataca a una serie de barcos que se dirigían hacia Gaza con ayuda humanitaria argumentando que transportaban armas.

2011: En Argentina, se inaugura la primera línea del Metrobús en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Avenida Juan B. Justo.

2011: En España, el futbolista rosarino Lionel Messi gana por tercer año consecutivo el trofeo Di Stéfano al mejor jugador de la Liga española.

Cumpleaños

1243: Jaime II, rey mallorquín (f. 1311).

1443: Margarita Beaufort, aristócrata inglesa (f. 1509).

1469: Manuel I de Portugal, rey de Portugal y Algarves (f. 1521).

1535: Alessandro Allori, pintor italiano (f. 1607).

1557: Teodoro I, zar ruso (f. 1598).

1597: Jean-Louis Guez de Balzac, escritor francés (f. 1654).

1612: Margarita de Médici, aristócrata italiana (f. 1679).

1640: Miguel Korybut Wisniowiecki, aristócrata y rey polaco (f. 1673).

1656: Marín Marais, compositor y violagambista francés (f. 1728).

1664: Julio Alberoni, político y eclesiástico español, consejero del rey Felipe V (f. 1752).

1683: Jean-Pierre Christin, físico francés (f. 1755).

1732: Hieronymus von Colloredo, aristócrata austriaco (f. 1812).

1744: Richard Lovell Edgeworth, escritor e inventor británico (f. 1817).

1750: Karl August von Hardenberg, político alemán (f. 1822).

1754: Andrea Appiani, pintor italiano (f. 1817).

1755: Georg Wolfgang Franz Panzer, médico y botánico alemán (f. 1824).

1773: Ludwig Tieck, escritor alemán (f. 1853).

1774: Julián Sánchez, guerrillero y militar español (f. 1832).

1780: Carl von Clausewitz, militar y estratega alemán (f. 1831).

1793: Charles Blacker Vignoles, ingeniero ferroviario británico (f. 1875).

1817: Georg Herwegh, poeta y revolucionario alemán (f. 1875).

1819: Walt Whitman, poeta estadounidense (f. 1892).

1835: Hijikata Toshizō, militar japonés, segundo al mando del Shinsengumi (f. 1869).

1835: Jules Chéret, pintor francés (f. 1932).

1852: Perito Moreno (Francisco Pascasio Moreno), científico, naturalista y explorador argentino (f. 1919).

1857: Pío XI, papa católico italiano entre 1922 y 1939 (f. 1939).

1858: Graham Wallas, socialista británico (f. 1932).

1860: Walter Richard Sickert, artista británico (f. 1942).

1862: Mijaíl Nésterov, pintor ruso (f. 1942).

1863: Francis Younghusband, explorador británico (f. 1942).

1872: Charles Greeley Abbot, astrónomo estadounidense (f. 1973).

1877: Gabrielle Renaudot, astrónoma francesa (f. 1962)

1881: Fernando Villalón, escritor y poeta español (f. 1930).

1883: Lauri Kristian Relander, político y presidente finlandés (f. 1942).

1887: Saint-John Perse (Marie-René-Alexis Saint-Leger Leger), poeta francés, premio nobel de literatura en 1960 (f. 1975).

1892: Gregor Strasser, político alemán (f. 1934).

1898: Germán List Arzubide, poeta y revolucionario mexicano (f. 1998).

1898: Norman Vincent Peale, psicólogo y escritor estadounidense (f. 1993).

1899: Madge Blake, actriz estadounidense (f. 1969).

1902: John Russell, jugador y entrenador estadounidense de baloncesto (f. 1973).

1905: Blanca Luz Brum, poeta uruguaya (f. 1985).

1908: Don Ameche, actor estadounidense de cine y teatro (f. 1993).

1908: Nils Poppe, actor sueco (f. 2000).

1910: Luis Rosales, poeta español (f. 1992).

1911: Jorge Joaquín Llambías, jurista, civilista, juez y docente argentino, autor de reconocidas obras en materia de Derecho Civil (f. 1981).

1911: Maurice Allais, economista e ingeniero francés, Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1988 (f. 2010).

1912: Alfred Deller, contratenor británico (f. 1979).

1912: Martin Schwarzschild, astrónomo alemán (f. 1997).

1917: William S. Knowles, químico estadounidense, premio nobel de química en 2001 (f. 2012).

1917: Jean Rouch, cineasta francés (f. 2004).

1921: Alida Valli, actriz italiana (f. 2006).

1922: Denholm Elliott, actor británico (f. 1992).

1923: Raniero III, aristócrata monegasco (f. 2005).

1924: Aquiles Lanza, político y médico uruguayo (f. 1985).

1925: Francesc Candel, escritor y periodista español (f. 2007).

1925: Joan Bosch Palau, director de cine español (f. 2015).

1929: Jorge Ricardo Masetti (Comandante Segundo), guerrillero y periodista argentino (f. 1964).

1929: Oqtay Zulfuqarov, compositor azerí (f. 2016).

1930: Clint Eastwood, actor y cineasta estadounidense.

1930: Juan Genovés, pintor español. (f. 2020)

1930: Elaine Stewart, actriz y presentadora estadounidense (f. 2011).

1931: Juan Carlos Copes, bailarín de tango argentino (f. 2021).

1931: John Robert Schrieffer, físico estadounidense, premio nobel de física en 1972 (f. 2019).

1931: Shirley Verrett, cantante lírica estadounidense (f. 2010).

1932: Jay Miner, inventor estadounidense, diseñador de chips (f. 1994).

1934: Pablo Castellano, abogado y político español.

1934: Jim Hutton, actor estadounidense (f. 1979).

1935: Jim Bolger, primer ministro neozelandés.

1935: María Galiana, actriz española.

1936: Macrino Suárez, político español (f. 2012).

1938: John Prescott, político británico.

1940: Alfonso Guerra González, político español.

1941: Félix Ismael Rodríguez, exagente cubano-estadounidense.

1941: Louis J. Ignarro, farmacéutico estadounidense, ganador del premio nobel de medicina en 1998.

1941: William Nordhaus, economista estadounidense.

1941: Wolfgang Fahrian, futbolista alemán (f. 2022).

1943: Joe Namath, jugador estadounidense de fútbol americano.

1943: Ramón Montesinos, futbolista español (f. 2010).

1945: Pepe Eliaschev, periodista y escritor argentino (f. 2014).

1945: Rainer Werner Fassbinder, cineasta alemán (f. 1982).

1945: Raúl Gómez Jattin, poeta colombiano (f. 1997).

1945: Laurent Gbagbo, presidente marfileño.

1948: Svetlana Aleksiévich, escritora bielorrusa.

1948: John Bonzo Bonham, baterista británico, de la banda Led Zeppelin (f. 1980).

1948: Paulinho da Costa, percusionista brasileño.

1948: Nicolás Kasanzew, periodista, corresponsal de guerra y escritor argentino de origen austríaco.

1948: Zero (Martin Hannett), músico británico (f. 1991).

1949: Tom Berenger (Thomas Michael Moore), actor estadounidense.

1950: José Ramón Cancer Matinero, fotógrafo e historiador español (f. 2013).

1952: Karl Bartos, músico alemán, de la banda Kraftwerk.

1954: Néstor Gurini, piloto de automovilismo argentino (f. 2018).

1955: Tommy Emmanuel, guitarrista australiano.

1955: Naomi Munakata, directora de orquesta brasileña (f. 2020).

1958: Roma Maffia, actriz estadounidense.

1959: Andrea de Cesaris, piloto italiano de Fórmula 1 (f. 2014).

1961: Lea Thompson, actriz estadounidense.

1962: Corey Hart, cantante canadiense.

1962: Victoria Ruffo, actriz mexicana.

1962: Noriko Hidaka, seiyū japonesa.

1963: Laudelino Cubino, ciclista español.

1963: Viktor Orbán, político húngaro, actual primer ministro de Hungría.

1964: José Ángel Arcega Aperte, baloncestista español.

1964: Scotti Hill, guitarrista estadounidense, de la banda Skid Row.

1964: Billy Davies, futbolista y entrenador escocés.

1965: Brooke Shields, actriz estadounidense.

1967: Sandrine Bonnaire, actriz francesa.

1967: Kenny Lofton, beisbolista estadounidense.

1968: John Connolly, novelista irlandés.

1969: Imre Csösz, yudoca húngaro.

1970: Mariana Baraj, cantante, percusionista y compositora argentina.

1970: Paolo Sorrentino, cineasta italiano.

1971: Diana Damrau, soprano alemana.

1971: Claudia Motta, actriz de doblaje mexicana (voz de Applejack en My Little Pony: Friendship is Magic en español de América).

1972: Pilar Montenegro, actriz y cantante mexicana.

1972: Takashi Yamahashi, futbolista japonés.

1972: Atsuhiko Mori, futbolista japonés.

1973: Rodrigo Cortés, director de cine español.

1974: Kenan Doğulu, cantante turco.

1975: Sienna Guillory, actriz británica.

1975: Óscar de Paula, futbolista y entrenador español.

1975: Antonín Kinský, futbolista checo.

1976: Colin Farrell, actor irlandés.

1976: Tonka Tomicic, animadora de televisión chilena.

1976: Matt Harpring, baloncestista estadounidense.

1978: Juaninacka, rapero español.

1978: Éric Moussambani, nadador guíneo.

1979: Jean-François Gillet, futbolista belga.

1979: Ronald Alegrías, futbolista colombiano.

1980: Andrew Hurley, baterista estadounidense, de la banda Fall Out Boy.

1981: Daniele Bonera, futbolista italiano.

1981: Marlies Schild, esquiadora austríaca.

1982: Tony Dize, cantante puertorriqueño.

1982: Jonathan Tucker, actor estadounidense.

1983: Edno Cunha, futbolista brasileño.

1983: Antonio Amaya Carazo, futbolista español.

1983: Patrick Richard McCarthy, futbolista irlandés.

1984: Andrew Bailey, beisbolista estadounidense.

1984: Mario Lisson, beisbolista venezolano.

1984: Nate Robinson, baloncestista estadounidense.

1984: Yael Grobglas, actriz y modelo francesa.

1986: Sopho Khalvashi, cantante georgiana.

1986: Robert Gesink, ciclista neerlandés.

1986: Edson Ratinho, futbolista brasileño.

1986: Gabriel Zakuani, futbolista congoleño.

1986: Kazuma Ikarino, futbolista japonés.

1987: Alberto Antônio de Paula, futbolista brasileño.

1988: Iván Benítez, futbolista español.

1988: Jonatan Álvez, futbolista uruguayo.

1989: Pablo Alborán, cantante español.

1989: Daul Kim, modelo surcoreana (f. 2009).

1989: Marco Reus, futbolista alemán.

1989: Daniel Wass, futbolista danés.

1989: Bas Dost, futbolista neerlandés.

1989: Matheus Humberto Maximiano, futbolista brasileño.

1989: Victor Merey, futbolista israelí.

1989: Sean Johnson, futbolista estadounidense.

1989: Nemanja Milunović, futbolista serbio.

1989: Jaume Galiana, percusionista valenciano.

1990: Jin Hanato, futbolista japonés.

1990: Giuliano Victor de Paula, futbolista brasileño.

1991: Azealia Banks, rapera y letrista estadounidense.

1992: Ataru Esaka, futbolista japonés.

1992: Cristian Techera, futbolista uruguayo.

1993: José Gómez Campaña, futbolista español.

1993: Naoya Fuji, futbolista japonés.

1994: Gueorgui Bushchán, futbolista ucraniano.

1994: Gísli Eyjólfsson, futbolista islandés.

1995: Alejandro Speitzer, actor mexicano.

1995: Kōki Anzai, futbolista japonés.

1995: Norimasa Atsukawa, futbolista japonés.

1995: Brooke Wylde, actriz pornográfica estadounidense.

1996: Normani Kordei, cantante estadounidense, de la banda Fifth Harmony.

1996: Joaquín Fernández Moreno, futbolista español.

1996: Simone Scuffet, futbolista italiano.

1997: Víctor Campuzano, futbolista español.

1997: Inês Murta, tenista portuguesa.

1997: Anastasios Chatzigiovanis, futbolista griego.

1998: Reza Shekari, futbolista iraní.

1998: Jákup Andreasen, futbolista feroés.

1999: Michal Sadílek, futbolista checo.

2000: Riku Danzaki, futbolista japonés.

2000: Yohan Salwan Zetuna, futbolista iraquí.

2001: Iga Świątek, tenista polaca.

2003: Damián Cáceres, futbolista español.

Decesos

1410: Martín el Humano, rey aragonés (n. 1356).

1417: Guillermo II de Baviera, aristócrata alemán (n. 1365).

1557: Juan Martínez Guijarro, cardenal y matemático español (n. 1477).

1574: Carlos IX, rey francés (n. 1550).

1586: Antonio Agustín, eclesiástico español (n. 1517).

1594: Tintoretto (Jacopo Comin), pintor veneciano (n. 1518).

1740: Federico Guillermo I, rey prusiano (n. 1688).

1809: Joseph Haydn, compositor austriaco (n. 1732).

1809: Jean Lannes, mariscal francés (n. 1769).

1832: Évariste Galois, matemático francés (n. 1811).

1835: William Smith, político y abolicionista británico (n. 1756).

1841: George Green, matemático británico (n. 1793).

1875: Elifas Leví (Alphonse Louis Constant), ocultista, escritor y mago francés (n. 1810).

1910: Elizabeth Blackwell, médica estadounidense, primera mujer doctora en ese país (n. 1821).

1929: Aníbal González Álvarez-Ossorio, arquitecto español (n. 1876).

1929: Loreto Capella Olasagasti, cocinero español en la corte de Alfonso XII (n. 1853).

1932: Gabino Bugallal y Araujo, presidente del gobierno y ministro español (n. 1861).

1949: Fernando de los Ríos, político español (n. 1879).

1951: Jean Marestan, periodista y escritor anarquista belga (n. 1874).

1954: Pedro Elías Gutiérrez, músico venezolano, autor de Alma llanera (n. 1870).

1957: Carlos Marcucci, bandoneonista argentino de tango (n. 1903).

1962: Eduard Toldrà, músico español (n. 1895).

1962: Adolf Eichmann, criminal nazi, responsable del holocausto judío; ahorcado (n. 1906).

1976: Jacques Monod, médico, profesor y científico francés, premio nobel de medicina y fisiología en 1965 (n. 1910).

1977: William Castle, cineasta estadounidense (n. 1914).

1978: József Bozsik, futbolista húngaro (n. 1925).

1978: Josep Gonzalvo, futbolista español (n. 1920).

1982: Juan Antonio Zunzunegui, novelista español (n. 1900).

1983: Jack Dempsey, boxeador estadounidense (n. 1895).

1986: Leo James Rainwater, físico estadounidense, premio nobel de física en 1975 (n. 1917).

1987: John Abraham (director), guionista y director de cine indio (n. 1937)

1989: Ernst Friedheim, médico estadounidense (n. 1899).

1992: Iosu Expósito, músico y vocalista español, de la banda Eskorbuto (n. 1960).

1993: Satoshi Miyazaki, maestro japonés de karate (n. 1938).

1995: Emilio García Gómez, arabista español, director de la Real Academia de la Historia (n. 1905).

1996: Timothy Leary, psicólogo y escritor estadounidense (n. 1920).

1997: Fernando Salmerón, filósofo mexicano (n. 1925).

1999: Gene Sarazen, golfista estadounidense (n. 1902).

2000: Tito Puente, compositor y percusionista estadounidense (n. 1923).

2006: Miguel Ortiz Berrocal, escultor español (n. 1933).

2007: Jorge Boudon, actor chileno (n. 1921).

2008: Nelly Láinez, actriz y comediante argentina (n. 1920).

2009: Millvina Dean, secretaria británica, última sobreviviente del naufragio del Titanic (n. 1912).

2010: Louise Bourgeois, escultora francesa (n. 1911).

2010: Rubén Juárez, cantautor de tangos y bandoneonista argentino (n. 1947).

2011: Gilberto Alemán (80), periodista y escritor español (n. 1931).

2011: Pauline Betz, tenista estadounidense (n. 1919).

2013: Jean Stapleton, actriz estadounidense (n. 1923).

2014: Martha Hyer, actriz estadounidense (n. 1924).

2016: Mohamed Abdelaziz, político saharaui (n. 1947).

2016: Antonio Imbert Barrera, héroe nacional dominicano (n. 1920).

2018: Joseíto Mateo, cantante dominicano (n. 1920).

2019: Jairo Alonso Vargas, fue un periodista de la asociación colombiana de locutores, locutor, presentador de televisión colombiano. (n. 1945).

2019: Roky Erickson, cantante y compositor estadounidense, fundador de la banda de rock psicodélico 13th Floor Elevators y pionero de ese género (n. 1947).

2020: Jordi Garcia-Soler, periodista español (n. 1947).

2020: Danny Havoc, luchador profesional estadounidense (n. 1986).

2020: Christo Vladimirov Javacheff, artista búlgaro-estadounidense (n. 1935).

2020: Roger Decock, ciclista belga (n. 1927).

2021: Bruno Atilio Costantini, fundador de la empresa c-sistemas, especialista en robótica textil (n.1962)

