Descubre las 10 series más vistas en Paramount+ para pasar horas frente a la pantalla

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Paramount+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, estas son las producciones más populares de Paramount+ Estados Unidos para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Atracción fatal

Una aventura amenaza la vida de Dan Gallagher y su esposa, Beth, en esta reinvención profunda del clásico thriller psicosexual que explora la atracción fatal y los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad a través de la lente de las actitudes modernas hacia las mujeres fuertes, los trastornos de personalidad y control coercitivo.

2. Rabbit Hole

Nada es lo que parece cuando John Weir, un maestro del engaño en el mundo del espionaje corporativo, es acusado de asesinato por fuerzas poderosas con la capacidad de influir y controlar poblaciones.

3. So Help Me Todd

Un investigador privado en apuros acepta a regañadientes un trabajo en el bufete de abogados de su madre.

4. Teen Wolf

Un animal muerde a un chico y lo convierte en hombre lobo. De repente, es el rey del deporte y de las chicas del instituto. Pero también afronta nuevos problemas.

5. The Stand

El destino de la humanidad yace en los frágiles hombros de Mother Abagail de 108 años de edad y un puñado de sobrevivientes. Sus peores pesadillas son encarnadas en un hombre con sonrisa letal y poderes indescriptibles: Randall Flagg, el hombre oscuro.

6. La tribu de los Brady

Cuando Carol y Mike Brady se casaron cada uno de ellos aportó tres hijos al matrimonio: él tres niños y ella, tres niñas. Aunque la convivencia no es fácil, los Brady forman una sólida familia, donde los problemas y las dificultades se vencen con cariño y buen humor. (FILMAFFINITY)

7. Rocket Power

Rocket Power es una serie de televisión animada de Estados Unidos, que hizo su aparición en el canal de televisión Nickelodeon en agosto de 1999. Producido por el estudio de animación Klasky Csupo Inc. (quienes también crearon la popular serie Aventuras en Pañales), el programa gira alrededor de las aventuras cotidianas de un grupo de chicos aficionados a los deportes extremos que viven en el sur de California, en la ciudad ficticia de Costa del Océano ("Ocean Shores"), en donde disfrutan practicando surfeo, patinaje, patineta, ciclismo, hockey callejero y otros pasatiempos activos.

8. Star Wars Undercover Boss: Starkiller Base (C)

Kylo Ren (Adam Driver) se infiltra en la base Starkiller caracterizado como Matt, un técnico de radares y pregunta a sus empleados qué opinan de él. (FILMAFFINITY)

9. Sanjay y Craig

10. Inside the Factory

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Paramount+

Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount+ es un servicio de streaming que es operado por Paramount Streaming, de la filial Paramount Global,que ofrece contenido original o bien programas de la cadenas CBS recién emitidos.

El servicio fue rebautizado como Paramount+ el 4 de marzo de 2021, luego de que se diera la fusión de la cadena CBS y Viacom, lo que también dio paso a su expansión por los países de Latinoamérica así como en el mercado canadiense, nórdico y australiano.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue The Real Criminal Minds, Behind the Music, The Top 40 of MTV, South Park, un renacimiento de BET The Game, Lioness, The Offer; mientras que tuvo el lanzamiento de películas 45 días después de su estreno como A Quiet Place Part II Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films. Asimismo, transmite los partidos de la National Women's Soccer League, así como algunas transmisiones de la UEFA Champions League y Europa League.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, en la primera mitad del 2022 la plataforma por streaming contaba con 43 millones de suscriptores, mismos que pudieron llegar a los 49 millones si la plataforma no se hubiera retirado de Rusia tras el conflicto armado con Ucrania.

El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.