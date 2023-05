Libros de Amazon España: estos son los títulos más populares

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Luego de la pandemia de COVID-19 que puso de cabeza al mundo entero, el sector del libro tembló ante el panorama incierto que tenía al frente, pues las novedades comenzaron a quedarse congeladas temiendo lo peor. Sin embargo, gracias a plataformas como la de Amazon el libro logró vencer la adversidad y, por el contrario, brillar nuevamente.

Y es que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, millones de personas lograron reencontrarse con los libros durante el aislamiento, o bien encontraron la forma de aumentar el tiempo de lectura.

Plataformas como las de Amazon en España han sido de gran ayuda para los lectores, quienes ante la poca posibilidad de salir a alguna biblioteca o librería, optaron por adquirir diversos títulos a través de mensajería o bien para descargar a los aparatos electrónicos, como las tabletas o kindles.

Aunque es bien sabido que una biblioteca o librería permite a los lectores curiosear entre sus estantes y descubrir títulos y autores que no sabían que existían, por el contrario, en Amazon es más fácil hacerlo si sabes exactamente el tipo de libro que quieres.

Amazon, entendiendo la necesidad de los lectores de explorar otras propuestas pero sin perderse en todas las novedades que a diario salen, ha lanzado un ranking de los títulos y los autores más populares del momento para que la siguiente vez no pierdan tanto tiempo pensandocuál será el próximo título a leer.

A continuación un listado de las obras más populares para este martes 30 de mayo en Amazon España:

1. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

"Las cosas buenas precisan un plan"Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo

2. Adrenalyn 202223-Ecoblister (Panini España 1)

Autor: N/A

Número de páginas: -

Cajita con 8 Sobres de la colección de Trading Cards Adrenalyn XL LaLiga Santander 2022-23

3. Sin miedo: El método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional (Psicología)

Autor: Rafael Santandreu

Número de páginas: 304

Sin miedo es el método definitivo. Cualquiera puede ponerlo en práctica siguiendo las instrucciones y, claro está, sin necesidad de tomar fármacos. Prepárate para convertirte en la mejor versión de ti mismo: una persona libre, poderosa y feliz.¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto.Cientos de miles de personas han reconfigurado su cerebro gracias a este método, avalado por centenares de estudios científicos.Cuatro pasos claros y concisos nos permitirán superar completamente hasta los miedos más agudos:- Ataques de ansiedad o pánico.- Obsesiones (TOC).- Hipocondría.- Timidez.- O cualquier otro temor irracional.

4. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

MÁS DE 150.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.Sumamente práctico y útil. MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mirdaPaso a paso, cambiará tu rutina. Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.De mis libros favoritos de todos los tiempos. ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington PostUn discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor. IMA SANCHÍS, La Vanguardia Te harás fan. CECILIA MÚZQUIZ, directora de CosmopolitanDemuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple. ABC BienestarProfundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.Xataka

5. El retorno de la Derecha: Entre la esperanza y la desesperación (F. COLECCION)

Autor: Federico Jiménez Losantos

Número de páginas: 368

Federico Jiménez Losantos aborda el gran enigma de la política española desde la Transición: ¿de dónde provienen los complejos de la derecha?¿Qué pasa en la Derecha? ¿Qué le pasa siempre a la Derecha española? La realidad política actual apunta a un cambio de ciclo. Regresa la Derecha al Poder, pero ¿qué le ha pasado desde la moción de censura contra Rajoy en 2018? ¿Cómo ha llegado Feijóo a las primeras filas del PP? ¿Por qué Casado y García Egea quisieron asesinar civilmente a Ayuso y se vieron expulsados de la política por los votantes de su propio partido? ¿Por qué en solo tres años ha desaparecido Ciudadanos? ¿De dónde surgió Vox? ¿Cómo el PP pudo hundirse y resurgir en apenas dos meses? Tras sus espectaculares éxitos de ventas Memoria del comunismo y La vuelta del comunismo, Federico Jiménez Losantos aborda el gran enigma de la política española desde la Transición: ¿por qué la Derecha social se convence de que un partido al que ha votado en masa ya no le sirve? Suárez, Fraga o Rajoy, UCD, CDS o Ciudadanos, entre otros casos, son prueba de lo perecedero de los liderazgos y la fugacidad de las organizaciones políticas de centroderecha. Pero ¿de dónde provienen realmente las discordancias de la Derecha? Entre el ensayo político y la crónica personal de estos años convulsos, revelando datos inéditos y encuentros personales con los personajes clave en la crisis del PP, este libro va más allá de todos los publicados sobre la Derecha.Una obra imprescindible para entender su pasado, rigurosamente necesaria para entrever su futuro.

6. Nuestro cuerpo: Siete millones de años de evolución (Imago Mundi)

Autor: Juan Luis Arsuaga

Número de páginas: 656

Arsuaga en su máximo esplendor. El primer libro sobre la evolución de la anatomía humana y que une ciencia y arte.En el museo del Prado, un científico recorre con la vista la escultura del Diadúmeno de Policleto; en su anatomía puede leer una historia evolutiva de siete millones de años. En la sala contigua hay otra algo más tardía que muestra la figura desnuda de la Venus del delfín, el canon helenístico de la belleza femenina. El científico aprecia las diferencias entre ambos y se pregunta por su significado.A partir de la observación del cuerpo humano a través del arte y de su conocimiento como paleontólogo, Juan Luis Arsuaga nos invita a descubrir de forma sencilla y amena las maravillas que lo componen y cómo y por qué han evolucionado a lo largo de los siglos. Con su mirada lúcida, divertida e ingeniosa viajaremos al pasado para acercarnos a ese gran desconocido, nuestro cuerpo. Porque todas y cada una de sus partes son un prodigio de la evolución.

7. El método para vivir sin miedo: Cómo miles de personas han superado la ansiedad, el TOC, la hipocondría y cualquier miedo irracional (Psicología)

Autor: Rafael Santandreu

Número de páginas: 256

Desde la publicación de Sin miedo y su famoso método de cuatro pasos, Rafael Santandreu empezó a recopilar en su canal de YouTube maravillosas historias de superación de la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y la hipocondría. Hoy esos testimonios superan el centenar (y siguen subiendo).El método para vivir sin miedo recoge una selección de esos testimonios, los pasos que dieron sus protagonistas y las dificultades que encontraron en su camino de curación. Se trata de jóvenes y mayores de todo tipo (médicos, empresarios, estudiantes..) que tienen en común haber realizado el trabajo de desarrollo personal más potente que existe. Esta selección de historias, junto con mi explicación del método y de cada caso en particular, tiene una poderosa intención, convencerte de algo que todos repiten: Si yo pude hacerlo, tú también puedes.Su éxito es algo que lograron ellos y solo ellos y así te lo explican en estas páginas y en los vídeos de YouTube asociados. No hay trampa ni cartón en lo que hicieron para recuperarse. Sólo mucho esfuerzo, un método muy claro y perseverancia a raudales. La salida está ahí, a tu alcance.

8. PODER DEL METABOLISMO, EL (AUTOAYUDA Y SALUD)

Autor: Frank Suarez

Número de páginas: 372

Los descubrimientos de Frank Suárez sobre el metabolismo, sobre la dieta correcta y sobre el estilo de vida que uniformemente han producido mejorías de salud para personas con sobrepeso, obesidad, hipotiroidismo o diabetes, se explican en el libro.

9. Destroza este diario. Ahora a todo color (Libros Singulares)

Autor: Keri Smith

Número de páginas: 224

Puede que seas un experto destrozador y que hayas devorado uno o varios ejemplares de Destroza este diario. O tal vez esta sea tu primera vez (pst, puede que esta experiencia te cambie la vida). Sea como sea, no busques más, has encontrado el libro perfecto para destrozar.Te presentamos el nuevo Destroza este diario, ¡ahora en una impresionante edición a todo color! Dentro encontrarás retos para pintar, romper, transformar y dar rienda suelta a tu creatividad; una mezcla de tus retos favoritos y otros completamente nuevos. Destroza este diario. Ahora a todo color te invita a destrozar en colores: mezcla pinturas para crear barro, deja que la suerte elija el tono, recorta tiras de papel de brillantes colores y mucho más.¿Qué colores usarás para destrozar tu diario?

10. El monje que vendió su Ferrari: Una fábula espiritual (Clave)

Autor: Robin Sharma

Número de páginas: 224

El monje que vendió su Ferrari es una fábula espiritual que, desde hace más de quince años, ha marcado la vida de millones de personas en todo el mundo.A través de sus páginas, conocemos la extraordinaria historia de Julian Mantle, un abogado de éxito que, tras sufrir un ataque al corazón, debe afrontar el gran vacío de su existencia. Inmerso en esta crisis existencial, Julian toma la radical decisión de vender todas sus pertenencias y viajar a la India. Es en un monasterio del Himalaya donde aprende las sabias y profundas lecciones de los monjes sobre la felicidad, el coraje, el equilibrio y la paz interior.Con esta historia tan especial e inolvidable, Robin Sharma nos enseña, paso a paso, una nueva manera de enfocar la vida personal, profesional y familiar. Nos muestra lo importante que es emprender un recorrido vital con una dirección clara, con pasión y armonía interior. Más de 5 millones de libros vendidos.Reseña:Los libros de Robin Sharma ayudan a personas de todo el mundo a vivir una vida extraordinaria.Paulo Coelho, autor de El alquimista

Los lectores en España

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Belen Bardon, propietaria de la libería Bardón en Madrid, España. (AFP/Óscar del Pozo)

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento han incrementado los hábitos de lectura en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó una caída en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.