Southampton y Liverpool se reparten los puntos y empatan 4-4

Southampton y Liverpool empataron a cuatro en el St. Mary's Stadium durante su último partido en la Premier League que tuvo lugar este domingo.

Southampton llegó con ganas de retornar al camino de la victoria tras sufrir una derrota por 3-1 en el partido anterior ante Brighton and Hove Albion y por el momento llevaba una racha de cinco derrotas consecutivas. En el lado de los visitantes, Liverpool cosechó un empate a uno frente a Aston Villa, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

Los locales, al finalizar el partido, se situaron en el decimoquinto puesto de la clasificación, mientras que Liverpool se colocó en segundo lugar.

La primera parte del encuentro comenzó de modo inmejorable para Liverpool, que estrenó el luminoso gracias al acierto de cara a portería de Diogo Jota a los 10 minutos. Con posterioridad anotó el once visitante, incrementando la ventaja con un gol de Roberto Firmino en el minuto 14. No obstante, Southampton se aproximó en el marcador a través de un tanto de James Ward-Prowse en el minuto 19. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del once de Southampton en el minuto 28 gracias a un gol de Kamal-Deen Sulemana. Sumó de nuevo el equipo local, que cambió las tornas en el luminoso logrando el 3-2 mediante un nuevo tanto de Kamal-Deen Sulemana, que lograba de esta manera un doblete instantes antes del silbatazo final, en el 47, finalizando la primera mitad con el resultado de 3-2.

Tras el descanso llegó el gol para Southampton, que incrementó su diferencia gracias al gol de Adam Armstrong a los 64 minutos. Pero posteriormente el conjunto de los 'Reds' se aproximó en el marcador consiguiendo el 4-3 gracias a un tanto de Cody Gakpo en el minuto 72. Tras una nueva jugada aumentó el marcador de Liverpool, que reaccionó en la contienda poniendo el 4-4 a través de un doble gol de Diogo Jota en el minuto 73, cerrando así el encuentro con un marcador definitivo de 4-4.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Southampton dio entrada a Adam Armstrong, Stuart Armstrong, Valentino Livramento, Dominic Ballard y Samuel Amo-Ameyaw por Romeo Lavia, Mohamed Elyounoussi, Theo Walcott, Kamal-Deen Sulemana y James Ward-Prowse, mientras que Liverpool dio entrada a Harvey Elliott, Cody Gakpo, Jordan Henderson y Luis Díaz por Konstantinos Tsimikas, Curtis Jones, Fabinho y Roberto Firmino.

En el encuentro hubo un total de dos tarjetas amarillas solamente para el equipo de los 'Reds'. En concreto, el árbitro mostró dos tarjetas amarillas a Konstantinos Tsimikas y Harvey Elliott.

Después de este empate que cerró la temporada, al concluir el partido, Southampton se ubicó en el decimoquinto puesto de la tabla con 40 puntos. Por su lado, Liverpool con este punto consiguió la segunda plaza con 92 puntos, ocupando una plaza de acceso a Champions League.