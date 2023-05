Argentina: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

Con 17 años de vida, YouTube se ha convertido en la plataforma de videos más famosa del mundo y es que en estos días no sólo sirve a los usuarios para ver clips musicales o graciosos, sino que también es empleada por muchos para ver tutoriales y aprender, para conciliar el sueño con los famosos ASMR, visitar otros países a través de diversos videobloggers y mucho más.

Aunque YouTube ha visto nacer plataformas que le han querido hacer la competencia —como Dailymotion, Vimeo y las propias redes sociales Instagram, Facebook y TikTok—, el sitio web de origen estadounidense continúa en el gusto de los internautas, lo que lo ha llevado a ser el segundo sitio más buscado sólo detrás de Google.

En este panorama, YouTube lanzó en el año 2018 su propia sección de tendencias en donde los usuarios pueden ver los nuevos videos musicales que gozan de gran popularidad en tiempo real en 61 países, ello con la finalidad de que no se pierdan ninguno de los clips más importantes, pues se estima que cada minuto son subidos más de 500 horas de contenido mientras que al día son vistos alrededor de 5 mil millones de videos.

Aquí el listado de los 10 artistas y sus canciones que han logrado conquistar al público de Argentina este sábado 27 de mayo:

1. TE CURA

Artista/canal: Maria Becerra

2. Acróstico

Artista/canal: Shakira

3. Me Enteré

Artista/canal: Tiago PZK

4. DISPARA (Official Video)

Artista/canal: Nicki Nicole y Milo J

5. LATI2

Artista/canal: Callejero Fino y La Joaqui

6. Vikingos

Artista/canal: La Joaqui y Migrantes

7. WHERE SHE GOES

Artista/canal: Bad Bunny

8. Re Loco (Remix)

Artista/canal: Papichamp, Kaleb di Masi, DJ ALEX y Tirri La Roca

9. CAEN LAS ESTRELLAS

Artista/canal: Nicki Nicole y YSY A

10. Luck Ra | Mission 15

Artista/canal: Alan Gomez y Luck Ra

*En el ranking pueden repetirse diversos títulos debido a que unos pueden ser videos oficiales y otros las letras de las canciones.

Los videos más vistos por los argentinos en el 2022

En el 2022, los videos más reproducidos por los usuarios fueron los de música urbana.(Reuters)

YouTube se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los internautas y es que en este sitio se puede tener acceso a los videos musicales de tus artistas favoritos hasta observar el último video de gatitos que causa sensación en internet.

Desde hace varios años esta plataforma de videos ha lanzado una lista anual de los 10 videos más vistos, que es revelada en el mes de diciembre. Esta vez el ranking del 2022 estuvo repleto de mucha música urbana y reguetón, siendo la cantante María Becerra la de mayor presencia apareciendo hasta en cuatro ocasiones en la lista.

El podio de lo más escuchado en Argentina se lo llevó la colaboración de Rei con Callejero Fino, con la canción “Tu turrito”; seguida muy de cerca por “Entre Nosotros” de Tiago PZK, LIT killah, María Becerra y Nicki Nicole.

En el tercer peldaño estuvo Quevedo con “BZRP Music Sessions #52”, seguida de la colaboración de María Becerra con FMK y su éxito “Tranquila”. De nueva cuenta la argentina ocupó otro lugar con la canción “Marte” interpretada por Sofía Reyes.

El siguiente lugar fue ocupado por Tirri la Roca con “Frontea”; después TINI con “La Triple T”; en el noveno sitio RKT 420 con “Yendo, no llegando”; y cerrando el top estuvo Shakira y Raw Alejandro con la famosa canción “Te Felicito”.