Previa de la Ligue 1: Stade Rennes vs AS Mónaco

Stade Rennes AS Mónaco

El próximo sábado a las 21:00 hora local se jugará el encuentro de la trigésimo séptima jornada de la Ligue 1, el cual medirá a Rennes y a Mónaco en el Roazhon Park.

Stade Rennes encara con ánimos reforzados el encuentro para encauzar una racha ganadora después de ganar sus dos últimos encuentros 5-0 y 4-0, el primero contra AC Ajaccio como visitante y el segundo contra Troyes en su feudo. Desde el comienzo de la competencia, los locales han vencido en 19 de los 36 partidos disputados hasta la fecha en la Ligue 1 y han logrado marcar 65 tantos a favor y 38 en contra.

Respecto al equipo visitante, AS Mónaco no pudo hacer frente a Olympique Lyon en su último encuentro (3-1), por lo que espera terminar con su mala racha y redirigir su trayectoria en el torneo. Antes de este partido, AS Mónaco había ganado en 19 de los 36 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con un balance de 69 goles a favor y 54 en contra.

En cuanto a los resultados como local, Stade Rennes ha vencido 14 veces y ha sido derrotado en cuatro ocasiones en 18 partidos jugados hasta ahora, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. A domicilio, AS Mónaco ha ganado 10 veces y ha perdido en tres ocasiones en sus 18 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que se trata de un rival bastante fuerte fuera de casa al que los locales deberán hacer frente.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa de Stade Rennes, de hecho, los números muestran 10 victorias, nueve derrotas y siete empates para el equipo local. La última vez que jugaron Rennes y Mónaco en esta competencia fue en agosto de 2022 y el partido finalizó con un empate 1-1.

Con respecto a su posición en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, se puede ver que, antes de la disputa del encuentro, AS Mónaco está por delante de Stade Rennes con una diferencia de tres puntos. Stade Rennes llega al encuentro con 62 puntos en su casillero y ocupando la sexta plaza antes del partido. Por su parte, los visitantes cuentan con 65 puntos y ocupan la cuarta posición en la competencia.