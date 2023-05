Las mejores cintas de Google España para ver en cualquier momento

Google ofrece diversos títulos para que los usuarios puedan pasar un buen momento. (Infobae)

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Google.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Google y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Google España.

1. La ballena

Un solitario profesor de inglés con obesidad severa (Brendan Fraser) intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

2. Creed III

Después de dominar el mundo del boxeo, Adonis Creed ha prosperado tanto en su carrera como en su vida familiar. Cuando un amigo de la infancia y ex prodigio de boxeo, Damien Anderson, resurge después de cumplir una larga sentencia en prisión, está ansioso por demostrar que merece su disparo en el ring. El enfrentamiento entre los antiguos amigos es más que una pelea. Para resolver el puntaje, Adonis debe poner su futuro en la línea para luchar contra Damien, un luchador que no tiene nada que perder.

3. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

4. El piloto

En la noche de fin de año, el piloto experto Brodie Torrance (Gerard Butler) realiza un arriesgado aterrizaje cuando su avión, repleto de pasajeros, es alcanzado por un rayo. Perdidos en medio de una isla devastada por la guerra, Torrance se dará cuenta que sobrevivir al vuelo sólo ha sido el principio de una trepidante aventura llena de peligros. El piloto deberá usar todo su ingenio para llevar a los pasajeros a sus destinos sanos y salvos.

5. El Gato con Botas: El último deseo

Secuela de 'El gato con botas' (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas..

6. 65

La película '65' se está rodando actualmente. Aún no hay ninguna sinopsis disponible.

7. El peor vecino del mundo

Otto Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, Otto encuentra la horma de su zapato en la espabilada y muy embarazada, Marisol, lo que conlleva a una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas arriba. Remake de la película sueca 'A Man Called Ove' de 2015.

8. ¡Shazam! La furia de los dioses

Secuela de la película de 2019 '¡Shazam!'.

9. Scream VI

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes abandonan Woodsboro para dar comienzo a un nuevo capítulo.

10. Fast & Furious 9

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob. Novena entrega de la famosa franquicia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Google en la era del streaming

Google Play es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles que usa el sistema operativo de Android; asimismo, es una tienda en línea operada por la empresa Google que permite a sus usuarios descargar aplicaciones de juegos, música, libros, revistas, películas y más.

Dentro de los servicios que ofrece el gigante del internet se encuentra la aplicación Google TV (para Estados Unidos, España y México) y Play Películas (en los países de Latinoamérica), a través del cual los usuarios pueden ver películas y series adquiridas a través de Google Play.

Cabe precisar que los filmes pueden comprarse o rentarse, mientras que en el caso de las series, las temporadas o los episodios no están disponibles por renta. El contenido también puede ser descargado para que el suscriptor pueda verlo después sin necesidad de tener acceso a internet.

Play Películas se encuentra disponible en más de 60 países, mientras que Google TV sólo está disponible en 15; además, el servicio para ver series sólo está disponible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Fue en agosto de 2008 cuando Google lanzó su Android Market para las aplicaciones de pago en Estados Unidos y Reino Unido; cuatro años más tarde, en el 2012, la empresa relanzó el servicio y lo cambió al nombre Google Play, que en ese entonces tenía una base de 450 mil aplicaciones.

Posteriormente Google Play ha sufrido diversos cambios como agregar el pago con PayPal, ha agregado la sección de Google Play Games, ha prohibido las aplicaciones de minería de criptomonedas y ha puesto más énfasis en la evaluación de contenido para niños con la sección “Teacher Approved”.

Según cifras de 2018, Google tenía en su registro 2 mil 500 millones de dispositivos Android activos y 2 mil millones de usuarios mensuales en Google Play, que al final acumularon 115 mil millones de descargas en la tienda en esos 12 meses.