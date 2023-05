Cuál es la película más vista en Disney+ Argentina este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Disney+. (Infobae)

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Disney+.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Disney+ y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Disney+ Argentina.

1. Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

La pareja de superhéroes Scott Lang y Hope van Dyne regresa para continuar sus aventuras como Ant-Man y la Avispa. Los dos, junto a los padres de Hope, Hank Pym y Janet van Dyne y la hija de Scott, Cassie Lang, se dedican a explorar el Mundo Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que les llevará más allá de los límites de lo que creían posible.

2. Vengadores: Endgame

Después de los eventos devastadores de 'Vengadores: Infinity War', el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles sean las consecuencias.. Cuarta y última entrega de la saga "Vengadores".

3. Red

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

4. Coco

Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la "Tierra de los Muertos" para conocer su verdadero legado familiar.

5. Toy Story

Los juguetes de Andy, un niño de seis años, temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano., pero su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa.

6. Monstruos, S.A.

Monsters Inc. es la mayor empresa de miedo del mundo y James P. Sullivan es uno de sus mejores empleados. Asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos creen que los niños son tóxicos y no pueden tener contacto con ellos. Pero un día una niña se cuela sin querer en la empresa, provocando el caos.

7. Guardianes de la galaxia Vol. 2

Una poderosa raza alienígena contrata a los Guardianes para que protejan sus valiosas baterías de energía, pero, cuando Rocket las roba, los alienígenas envían a sus tropas de combate a vengarse de ellos. Mientras tratan de escapar con vida, intentan resolver el misterio de los verdaderos orígenes de Peter Quill.

8. Vaiana

Una gran aventura acerca de una enérgica adolescente que se embarca en una misión audaz para salvar a su pueblo de una antigua y misteriosa amenaza, en un viaje de autodescubrimiento. La acompañará el arrogante semidiós Maui, quien la guiará en su travesía por el océano en un viaje lleno de acción, plagado de temibles criaturas e imposibles desafíos para restaurar el orden perdido.

9. Guardianes de la galaxia

El temerario aventurero Peter Quill es objeto de un implacable cazarrecompensas después de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano cuya ambición amenaza todo el universo. Para poder escapar del incansable Ronan, Quill se ve obligado a pactar una complicada tregua con un cuarteto de disparatados inadaptados: Rocket, un mapache armado con un rifle, Groot, un humanoide con forma de árbol, la letal y enigmática Gamora y el vengativo Drax the Destroyer. Pero cuando Quill descubre el verdadero poder de la esfera, deberá hacer todo lo posible para derrotar a sus extravagantes rivales en un intento desesperado de salvar el destino de la galaxia.

10. Encanto

"Encanto" relata la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casa mágica de un pueblo vibrante en las montañas de Colombia escondidas en un “Encanto”. La magia del Encanto ha bendecido a cada niño de la familia con un don único, desde la superfuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto Mirabel, quien desea ser tan especial como el resto de su familia. Pero cuando la magia que rodea al Encanto está en peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin ningún tipo de don único, puede ser la única esperanza de su excepcional familia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Disney gana su primera batalla a Netflix

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el último corte realizado el 10 de agosto de 2022, el servicio de streaming cuenta con alrededor de 221,1 millones de usuarios a nivel mundial, sobrepasando por primera vez al mayor rival: Netflix, que se ha quedado en 220,67 millones de usuarios.

El total de usuarios que contabiliza Disney+ (152 millones) hace referencia también a su servicio Hulu (46,2 millones) y ESPN (22,8 millones). En contraste, Netflix perdió 200 mil suscriptores en su último balance y se prevé que baje dos millones más.

Sin embargo, su reinado en el mundo del streaming podría no durar mucho debido al anuncio sobre sus nuevos planes de pago, ya que la compañía contempla un nuevo paquete premium por el que se deberá pagar más tras la llegada de una nueva modalidad que contempla publicidad.

Como antecedente, a finales de 2015 Disney lanzó su servicio DisneyLife en Reino Unido, pero a raíz del lanzamiento de Disney+ el servicio fue suspendido.

En el momento de su lanzamiento se habló de que la plataforma busca albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.