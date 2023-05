Los 10 podcast de Apple en España para engancharse este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Los podcast son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Apple y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Para no perder más tiempo tratando de decidir qué podcast escuchar, acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento a través de Apple.

1. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada.?En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

2. Yo documental

¡Bienvenidos a Yo Documental! El podcast en el que exploramos el fascinante mundo de los documentales y las historias personales que nos inspiran y nos emocionan. Cada episodio es una inmersión en la historia, tanto en el pasado como en el presente. Si eres un amante de los documentales y de la historia en general, este podcast es para ti. ¡No te lo pierdas! de LUNES a JUEVES a las 9:00 PM. Disfruta de episodios exclusivos en Patreon

3. El Partidazo de COPE

De lunes a viernes con Juanma Castaño de 23.30 a 1:30h el mejor deporte en COPE. Resume la actualidad deportiva, reuniendo a los protagonistas de la noticia.

4. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS.Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild.Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más.Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea.¡No te lo pierdas!

5. Estirando el chicle

Presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín

6. Titania

Alicia no está satisfecha con su vida. Tiene un trabajo cómodo, una buena relación de pareja y un sobrino al que le encanta cuidar, pero a pesar de todo, siente que algo no encaja. Una llamada de teléfono lo cambia todo, convirtiendo a Alicia en el blanco perfecto de un ciberdelito. A partir de ahí, su vida dará un giro y no volverá a ser la misma: engaños, manipulaciones, robo de datos, suplantación de identidades Alicia se adentra en una trepidante trama con elementos conspiratorios e inteligencia artificial de fondo, que la llevarán a comprender qué clase de persona es y la..

7. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé

Un Podcast dónde Marian Rojas Estapé te cuenta y explica temas concretos de la mente, del comportamiento o del mundo emocional.Descubre más sobre el tema en el nuevo libro "Encuentra tu persona vitamina". Ya disponible.Créditos:Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García JáñezGrabación: Margot MartínEdición: Sunne de Nación Podcast

8. Anguita y Julio

'Anguita y Julio' es un podcast narrativo que cuenta la historia del político comunista y referente de la izquierda en España Julio Anguita. Narrado por los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín, este documental sonoro de 6 episodios descubre la persona que hay detrás del personaje público a partir del testimonio de su círculo íntimo, con su familia y amistades como Yayo Herrero; políticos como Alberto Garzón, Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Javier Arenas o Felipe Alcaraz y los periodistas Iñaki Gabilondo, Pedro J. Ramírez, Rodolfo Serrano o Andrés Gil. Una..

9. El llindar

10. Todo Concostrina

Programa de historia con la peculiar mirada y estilo de Nieves Concostrina.

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Inc. es una empresa estadounidense que produce equipos electrónicos, software y también proporciona servicios multimedia a través de sus diversas plataformas por streaming.

Se trata de una compañía que ha sido considerada en diversos años como una de las más llamativas y valiosas en el mundo. Según The Wall Street Journal, en agosto de 2018 Apple se convirtió en la primera forma en lograr una capitalización por encima de los 2 billones de dólares.

De acuerdo con el reporte del cuarto trimestre de 2022, la compañía tuvo ingresos anuales por $394,300 millones de dólares, un aumento del 8% en una comparación interanual.

A través de su servicio, los usuarios de “la manzanita” pueden acceder a más de 45millones de canciones, más de 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

En cuanto al servicio de iTunes para ver series y películas, los usuarios pueden conocer en tiempo real los contenidos y recomendaciones no sólo de la misma plataforma, sino también de canales o servicios que ofrece, los cuales pueden ser disfrutados en tiempo real o bien ser descargados y disfrutarlos sin conexión a internet.

Entre los títulos que ofrece la compañía está Acapulco, producida por el mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, en donde aparece el actor Gary Oldman; dramas coreanos como Pachinko; series como El Show de Snoopy, entre otros.