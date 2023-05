Metrobús CDMX: el estado de servicio en la última hora

Video: acusó a un joven de robarle la bicicleta, lo golpeó y lo arrojó a un canasto de basura

Ocurrió en José C. Paz. El sospechoso, señalado por los vecinos como conflictivo, terminó con fracturas en un brazo y en el tabique nasal. El testimonio de la madre: “Es mi hijo y no me da vergüenza decirlo, es adicto”