Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Argentina

Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo moderno tan vertiginoso y estresante es normal que la gente busque diversas maneras para relajarse y olvidarse un poco de los problemas del día, ya sea una salida con amigos, ver películas en familia, ver alguna serie antes de dormir, hacer yoga o bien recurrir a los videos de YouTube.

YouTube, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y ahí se puede encontrar desde música, pasando por historias de terror hasta llegar a los famosos clips ASMR entre millones de canales.

A la plataforma, que además es el segundo sitio más popular del mundo sólo detrás de Google, se suben más de 500 horas de contenido cada minuto y se estima que las ganancias para la red de videos llega a los 15 mil millones de dólares al trimestre.

A las estadísticas se añade que YouTube tiene presencia en al menos 104 países, disponible en un total de 80 idiomas.

Según la plataforma, alrededor del mundo los usuarios ven 5 mil millones de videos al día, por lo que al ser una tarea titánica el decidir qué ver y no perderse entre tantas novedades, la plataforma lanzó en el 2018 diversos charts en donde se puede consultar cuáles son los videos más vistos de la semana (general), los videos musicales más reproducidos en los últimos días y las tendencias del día, que se actualiza en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia este miércoles 24 de mayo entre los usuarios de YouTube Argentina:

1. Te Cura

Artista/canal: Maria Becerra

2. Acróstico

Artista/canal: Shakira

3. Me Enteré

Artista/canal: Tiago PZK

4. DISPARA (Official Video)

Artista/canal: Milo J y Nicki Nicole

5. Vikingos

Artista/canal: La Joaqui y Migrantes

6. WHERE SHE GOES

Artista/canal: Bad Bunny

7. CAEN LAS ESTRELLAS (Official Video)

Artista/canal: YSY A y Nicki Nicole

8. 8 AM (Official Lyric Video)

Artista/canal: Young Miko y Nicki Nicole

9. Luck Ra | Mission 15

Artista/canal: Luck Ra y Alan Gomez

10. AMARGURA (En Vivo)

Artista/canal: KAROL G

*En el ranking pueden repetirse diversos títulos debido a que unos pueden ser videos oficiales y otros las letras de las canciones.

Los videos más vistos por los argentinos en el 2022

En el 2006, un año después de ser creado, la revista Time nombró a YouTube como el "Invento del Año". (Getty Images)

YouTube se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los internautas y es que en este sitio se puede tener acceso a los videos musicales de tus artistas favoritos hasta observar el último video de gatitos que causa sensación en internet.

Desde hace varios años esta plataforma de videos ha lanzado una lista anual de los 10 videos más vistos, que es revelada en el mes de diciembre. Esta vez el ranking del 2022 estuvo repleto de mucha música urbana y reguetón, siendo la cantante María Becerra la de mayor presencia apareciendo hasta en cuatro ocasiones en la lista.

El podio de lo más escuchado en Argentina se lo llevó la colaboración de Rei con Callejero Fino, con la canción “Tu turrito”; seguida muy de cerca por “Entre Nosotros” de Tiago PZK, LIT killah, María Becerra y Nicki Nicole.

En el tercer peldaño estuvo Quevedo con “BZRP Music Sessions #52”, seguida de la colaboración de María Becerra con FMK y su éxito “Tranquila”. De nueva cuenta la argentina ocupó otro lugar con la canción “Marte” interpretada por Sofía Reyes.

El siguiente lugar fue ocupado por Tirri la Roca con “Frontea”; después TINI con “La Triple T”; en el noveno sitio RKT 420 con “Yendo, no llegando”; y cerrando el top estuvo Shakira y Raw Alejandro con la famosa canción “Te Felicito”.