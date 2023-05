Empoli consigue la victoria ante Juventus con una goleada 4-1

Empoli 4 - 1 Juventus

Empoli consolidó una gran victoria después de golear 4-1 a Juve durante el partido celebrado en el Estadio Carlo Castellani este lunes.

Empoli llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 1-1 en el último duelo disputado frente a Sampdoria. En el lado de los visitantes, Juventus ganó en sus dos últimos partidos de la competición contra Cremonese en su feudo y Atalanta a domicilio, por 2-0 y 2-0 respectivamente y llevaba una racha de tres victorias consecutivas.

Con este resultado, el conjunto azul es decimocuarto, mientras que Juve es segunda tras la finalización del encuentro.

El partido comenzó de manera favorable para el once azul, que dio el pitazo de salida en el Estadio Carlo Castellani por medio de un gol de pena máxima de Francesco Caputo en el minuto 18. Sumó de nuevo Empoli, que se distanció gracias a un tanto de Sebastiano Luperto en el minuto 21, concluyendo el primer tiempo con el resultado de 2-0.

El segundo periodo arrancó de forma positiva para el equipo local, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival con otro gol de Francesco Caputo, que conseguía así un doblete instantes después de la reanudación del encuentro, concretamente en el minuto 48. Pero posteriormente el once blanquinegro se aproximó en el marcador con un tanto de Federico Chiesa en el minuto 85. No obstante, el once azul aumentó el marcador a través de un tanto de Roberto Piccoli justo antes del silbatazo final, en concreto en el 90, cerrando así el encuentro con el marcador de 4-1.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banco de suplentes Nicolas Haas, Liam Henderson, Marko Pjaca, Petar Stojanovic y Roberto Piccoli en sustitución de Filippo Bandinelli, Jacopo Fazzini, Nicolo Cambiaghi, Jean-Daniel Akpa Akpro y Francesco Caputo, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Leandro Paredes, Federico Chiesa, Moise Kean, Ángel Di María y Daniele Rugani, que entraron por Fabio Miretti, Tommaso Barbieri, Arek Milik, Manuel Locatelli y Álex Sandro.

El árbitro del encuentro mostró cuatro tarjetas amarillas. De los dos equipos, Fabiano Parisi y Filippo Bandinelli del equipo local y Adrien Rabiot y Leandro Paredes del equipo visitante fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Con esta brillante actuación Empoli asciende hasta los 39 puntos en la Serie A y se queda en el decimocuarto puesto de la clasificación. Por su parte, Juventus se mantiene con 69 puntos, en lugar de acceso a Champions League, con los que llegaba a esta trigésimo sexta jornada.

La próxima jornada el equipo azul jugará fuera de casa ante Hellas Verona, mientras que Juventus buscará el triunfo en su estadio ante AC Milan.