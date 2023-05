Ranking de YouTube en Chile: la lista de los 10 videos musicales en tendencia hoy

YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

Con 17 años de vida, YouTube se ha convertido en la plataforma de videos más famosa del mundo y es que en estos días no sólo sirve a los usuarios para ver clips musicales o graciosos, sino que también es empleada por muchos para ver tutoriales y aprender, para conciliar el sueño con los famosos ASMR, visitar otros países a través de diversos videobloggers y mucho más.

Aunque YouTube ha visto nacer plataformas que le han querido hacer la competencia —como Dailymotion, Vimeo y las propias redes sociales Instagram, Facebook y TikTok—, el sitio web de origen estadounidense continúa en el gusto de los internautas, lo que lo ha llevado a ser el segundo sitio más buscado sólo detrás de Google.

En este panorama, YouTube lanzó en el año 2018 su propia sección de tendencias en donde los usuarios pueden ver los nuevos videos musicales que gozan de gran popularidad en tiempo real en 61 países, ello con la finalidad de que no se pierdan ninguno de los clips más importantes, pues se estima que cada minuto son subidos más de 500 horas de contenido mientras que al día son vistos alrededor de 5 mil millones de videos.

Aquí el listado de los 10 artistas y sus canciones que han logrado conquistar al público de Chile este sábado 20 de mayo:

1. Acróstico

Artista/canal: Shakira

2. Millonarios Juntos

Artista/canal: ITHAN NY y Jere Klein

3. WHERE SHE GOES

Artista/canal: Bad Bunny

4. Roll Royce - Standly x Katteyes (Prod. Distobal & Ritmo)

Artista/canal: Standly

5. Una en un Millón

Artista/canal: Jere Klein

6. JAIRO VERA - SI TE VAS FT FOREST (VIDEO OFICIAL)

Artista/canal: Jairo Vera

7. MADRID

Artista/canal: Jairo Vera y Juanka

8. Mejor Que Yo

Artista/canal: Anuel AA, DJ Luian y Mambo Kingz

9. FLOTAO REMIX

Artista/canal: Sayian Jimmy, Nickoog Clk y Pablo Chill-E

10. AMARGURA (En Vivo)

Artista/canal: KAROL G

*En el ranking pueden repetirse diversos títulos debido a que unos pueden ser videos oficiales y otros las letras de las canciones.

Los favoritos de los chilenos en el 2022

YouTube estuvo entre los temas más buscados en el 2022. (Reuters)

YouTube se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los internautas y es que en este sitio se puede tener acceso a los videos musicales de tus artistas favoritos hasta observar el último video de gatitos que causa sensación en internet.

Desde comedia, pasando por política e incluso hasta llegar a los videos infantiles, los chilenos se la pasaron en el 2022 reproduciendo videos de todo tipo, los cuales suman millones de vistas.

El video más popular del 2022 fue del popular canal de “La Junta”, que le hizo una entrevista al cantante El Jordan 23; posteriormente se encuentra el canal de MrBeast en Español, con el clip titulado “Me comí la porción de Pizza Más Grande del Mundo”.

En el tercer peldaño se ubica el canal del mexicano Luisito Comunica, que se ganó la fama justo con un video de un viaje que hizo por ese país titulado “La oficina del presidente de Chile y los ‘cafés con piernas’”.

En el cuarto lugar se encuentra un video de las audiciones de The Voice: Chile del participante Pablo Rojas interpretando “En el silencio negro de la noche”; seguido del show de mediotiempo de la NFL.

En la sexta posición está el canal de Coreano loco con una reacción a Stanley; posteriormente está una parodia sobre una entrevista exclusiva a Gabriel Boric; seguido de la “Araña Rincón” de QuickLagll; un clip de Alejo Igoa; y el primer capítulo de “Paola y Miguelito”.