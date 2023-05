AC Milan muestra su poderío tras golear a Sampdoria 5-1

AC Milan 5 - 1 Sampdoria

Milan consolidó una gran victoria después de golear 5-1 a Sampdoria durante el encuentro disputado en el Giuseppe Meazza este sábado.

AC Milan quería mejorar su situación en el torneo después de perder el último partido frente a Spezia Calcio por un marcador de 2-0. Con respecto al equipo visitante, Sampdoria cosechó un empate a uno frente a Empoli, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición.

Después del partido, el conjunto rojinegro es quinto, mientras que Sampdoria es vigésima en la competición.

El partido comenzó de modo inmejorable para AC Milan, que dio el pitazo de salida en el Giuseppe Meazza gracias al gol de Rafael Leao en el minuto 9. No obstante, el once genovés logró empatar el partido con un gol de Fabio Quagliarella a los 20 minutos. Pero posteriormente el once rojinegro inició su luminoso estableciendo el 2-1 a través de un gol de Olivier Giroud a los 23 minutos. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del equipo local, que se distanció mediante un de Olivier Giroud en el minuto 29, terminando de esta manera la primera parte con el resultado de 3-1.

Tras el descanso llegó el gol para AC Milan, que puso más tierra de por medio con un tanto de Brahim Díaz en el minuto 63. Sumó de nuevo el once rojinegro, que aumentó el marcador gracias a un nuevo tanto de Olivier Giroud, que completaba de este modo un hat-trick a los 68 minutos, finalizando el enfrentamiento con un marcador de 5-1 en el marcador.

Durante el encuentro, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Milan entraron desde el banco de suplentes Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, Tommaso Pobega, Simon Kjaer y Fode Toure en sustitución de Junior Messias, Brahim Díaz, Sandro Tonali, Fikayo Tomori y Theo Hernandez, mientras que los cambios por parte de Sampdoria fueron Bruno Amione, Sam Lammers, Marios Oikonomou, Flavio Paoletti y Emirhan İlkhan, que entraron por Bram Nuytinck, Manolo Gabbiadini, Fabio Quagliarella, Tomás Rincón y Filip Djuricic.

El árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas. Los locales vieron una de ellas (Theo Hernandez) y los del equipo visitante vieron tres tarjetas, concretamente Koray Gunter, Alessandro Zanoli y Marios Oikonomou.

Con esta buena actuación AC Milan asciende hasta los 61 puntos en la Serie A y se queda en el quinto puesto de la clasificación, en plaza de acceso a Europa League. Por su parte, Sampdoria se mantiene con 18 puntos, ocupando un lugar de descenso a Segunda División, con los que llegaba a esta trigésimo sexta jornada.

El equipo que jugó el duelo como local se medirá en la siguiente jornada con Juventus, mientras que Sampdoria jugará contra Sassuolo.