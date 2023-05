Lista de los 10 videos más populares este viernes en YouTube Chile

YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo moderno tan vertiginoso y estresante es normal que la gente busque diversas maneras para relajarse y olvidarse un poco de los problemas del día, ya sea una salida con amigos, ver películas en familia, ver alguna serie antes de dormir, hacer yoga o bien recurrir a los videos de YouTube.

YouTube, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y ahí se puede encontrar desde música, pasando por historias de terror hasta llegar a los famosos clips ASMR entre millones de canales.

A la plataforma, que además es el segundo sitio más popular del mundo sólo detrás de Google, se suben más de 500 horas de contenido cada minuto y se estima que las ganancias para la red de videos llega a los 15 mil millones de dólares al trimestre.

A las estadísticas se añade que YouTube tiene presencia en al menos 104 países, disponible en un total de 80 idiomas.

Según la plataforma, alrededor del mundo los usuarios ven 5 mil millones de videos al día, por lo que al ser una tarea titánica el decidir qué ver y no perderse entre tantas novedades, la plataforma lanzó en el 2018 diversos charts en donde se puede consultar cuáles son los videos más vistos de la semana (general), los videos musicales más reproducidos en los últimos días y las tendencias del día, que se actualiza en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia este viernes 19 de mayo entre los usuarios de YouTube Chile:

1. Acróstico

Artista/canal: Shakira

2. Millonarios Juntos

Artista/canal: ITHAN NY y Jere Klein

3. Rolls Royce - Standly x Katteyes (Prod. Distobal & Ritmo)

Artista/canal: Standly

4. MADRID

Artista/canal: Jairo Vera y Juanka

5. Mejor Que Yo

Artista/canal: Anuel AA, DJ Luian y Mambo Kingz

6. Una en un Millón

Artista/canal: Jere Klein

7. Bad Bunny - WHERE SHE GOES (Video Oficial)

Artista/canal: Bad Bunny

8. FLOTAO REMIX

Artista/canal: Sayian Jimmy, Nickoog Clk y Pablo Chill-E

9. JAIRO VERA - SI TE VAS FT FOREST (VIDEO OFICIAL)

Artista/canal: Jairo Vera

10. Fashion Girl (Remix)

Artista/canal: Kidd Voodoo y Young Cister

*En el ranking pueden repetirse diversos títulos debido a que unos pueden ser videos oficiales y otros las letras de las canciones.

Los favoritos de los chilenos en el 2022

En el 2022, los videos más reproducidos por los usuarios fueron los de música urbana.(Reuters)

YouTube se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los internautas y es que en este sitio se puede tener acceso a los videos musicales de tus artistas favoritos hasta observar el último video de gatitos que causa sensación en internet.

Desde comedia, pasando por política e incluso hasta llegar a los videos infantiles, los chilenos se la pasaron en el 2022 reproduciendo videos de todo tipo, los cuales suman millones de vistas.

El video más popular del 2022 fue del popular canal de “La Junta”, que le hizo una entrevista al cantante El Jordan 23; posteriormente se encuentra el canal de MrBeast en Español, con el clip titulado “Me comí la porción de Pizza Más Grande del Mundo”.

En el tercer peldaño se ubica el canal del mexicano Luisito Comunica, que se ganó la fama justo con un video de un viaje que hizo por ese país titulado “La oficina del presidente de Chile y los ‘cafés con piernas’”.

En el cuarto lugar se encuentra un video de las audiciones de The Voice: Chile del participante Pablo Rojas interpretando “En el silencio negro de la noche”; seguido del show de mediotiempo de la NFL.

En la sexta posición está el canal de Coreano loco con una reacción a Stanley; posteriormente está una parodia sobre una entrevista exclusiva a Gabriel Boric; seguido de la “Araña Rincón” de QuickLagll; un clip de Alejo Igoa; y el primer capítulo de “Paola y Miguelito”.