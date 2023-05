Las 10 películas de HBO Max en Colombia para engancharse este día

Colombia es uno de los mercados más importantes para la HBO Max en América Latina. (Infobae)

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es HBO Max.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que HBO Max y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de HBO Max Colombia.

1. Bad Teacher

Elizabeth es una profesora mal hablada, despiadada e inapropiada. Además bebe, se coloca y en lo único que piensa en es casarse con un buen partido que la mantenga y le permita dejar de trabajar. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para sustituirle por un rico y guapo profesor. Para ello tendrá que competir con Amy, otra profesora, hiperactiva y llena de energía. Cuando al mismo tiempo un sarcástico e irreverente profesor de gimnasia no para de tirarle los tejos a Elizabeth, las consecuencias de su salvajes y escandalosas confabulaciones aportarán a sus estudiantes, colegas e incluso a ella misma, una educación sin igual.

2. Megalodón

Un sumergible de aguas profundas que forma parte de un programa internacional de vigilancia submarina, ha sido atacado por una enorme criatura que se creía extinta. Ahora está averiado en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico con su tripulación atrapada en el interior. El tiempo se acaba y, en contra de los deseos de su hija Suyin (Li Bingbing), un visionario oceanógrafo chino (Winston Chao) contrata a Jonas Taylor (Jason Statham), un especialista en rescate en aguas profundas. Su misión será salvar a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de Megalodón.

3. Dune

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

4. El gran Gatsby

Adaptación de la novela homónima de F. Scott Fitzgerald. En la alta sociedad norteamericana, llama la atención la presencia de Gatsby, un hombre misterioso e inmensamente rico, al que todos consideran un advenedizo, lo que no impide que acudan a sus fastuosas fiestas. Gatsby vive obsesionado con la idea de recuperar al amor de su juventud.

5. Papá Canguro

Tras no obtener los resultados esperados en una campaña publicitaria sobre cereales vegetales, Charlie y Phil (Eddie Murphy & Jeff Garlin) son despedidos de sus trabajos. Después de fracasar en la búsqueda de un empleo y quedarse al mando de sus casas y de sus hijos pequeños, Charlie tiene una idea: ¿Si Phil y él pueden arreglárselas para cuidar de 2 niños, porqué no cuidar a 10? Golosinas, superhéroes y destrozar todo lo que haya a la vista son los hobbies de los traviesos residentes de "Papá Canguro", la loca pero divertida guardería montada en su propia casa, para el cuidado de niños durante el día.. para irritación de su principal competidora, la estricta Srta. Gwyneth Harridan (Anjelica Huston).

6. A por todas: Anima o muere

Cuando a Abby y sus compañeros de equipo de Diablos se les prohíbe hacer acrobacias de porristas arriesgadas por parte de su escuela demasiado cautelosa, temen que se rían de ellos en la próxima competencia regional de porristas. Al equipo se le ocurre un plan para coreografiar una rutina ganadora en secreto, en una escuela abandonada cercana. Una vez en la escuela para ensayar, una a una las porristas comienzan a desaparecer. Para cuando se den cuenta de que están encerrados con un asesino, puede que sea demasiado tarde para que alguno de ellos sobreviva. Deben usar sus habilidades para luchar contra un asesino que solo les da una opción: ¡Animar o morir!

7. La fuerza del amor

Con 17 años y embarazada, Novalee Nation (Natalie Portman) nunca ha tenido un hogar de verdad. Lo más parecido a una familia que ha conocido nunca es su novio, Willy Jack, un egoísta aspirante a músico con el que viaja desde Tennessee a California en los oxidados restos de lo que en su día fue todo un Plymouth. Una parada en un centro comercial de Oklahoma cambiará la vida de Novalee para siempre. Porque cuando sale de esos almacenes, tras ir al servicio, descubre que Willy Jack y el coche han desaparecido, sustituidos por una cámara de fotos. Sola y con menos de diez dólares en el bolsillo, Novalee decide instalarse a hurtadillas en los almacenes y toma prestada comida y todo lo que necesita de las estantería, pero llega el momento de dar a luz.. (FILMAFFINITY)

8. House Party

Un estudiante de secundaria decide organizar una fiesta en casa mientras sus padres no están. Una nueva versión de la comedia de 1990, 'House Party'.

9. Mamá para rato

Cosas de mamá mexicana: regresar del más allá para ayudar a sus hijitos. Por eso el día de muertos decide visitarlos y al ver que no han prosperado mucho desde su partida, se queda para ayudarlos desde el mundo de los muertos.

10. Amundsen: La Gran Expedición

Narra la vida del legendario explorador noruego Roald Amundsen (1872-1928), un hombre que estuvo obsesionado con conquistar las zonas polares. Dirigió la expedición a la Antártida que por primera vez alcanzó el Polo Sur.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO Max en la guerra del streaming

Desde que surgió, la plataforma de HBO Max se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming. (REUTERS)

HBO Max es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.