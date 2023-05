Estos son los temas que están de moda hoy en Spotify Chile

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Te dejamos la lista a continuación:

1. Ella Baila Sola (w Peso Pluma)

2. un x100to (w Bad Bunny)

«un x100to (w Bad Bunny)» de Grupo Frontera pierde fuerza. Hoy solo cosecha 441.995 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el segundo lugar, lo que apunta a que va de salida.

3. Classy 101 (w Young Miko)

«Classy 101 (w Young Miko)» de Feid se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 347.501 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la tercera posición.

4. Venga Pa' Acá

5. XQ TAN SOLA? (w Jere Klein)

Lo más nuevo de Nickoog Clk, «XQ TAN SOLA? (w Jere Klein)», entra directamente al quinto lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 308.624 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

6. La Bebe

7. BELLAKITA

8. TQG (w Shakira)

«TQG (w Shakira)» de KAROL G es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 261.584 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. Un Finde | CROSSOVER 2 (w FMK, Ke Personajes)

«Un Finde | CROSSOVER 2 (w FMK, Ke Personajes)», interpretado por Big One, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 246.872 reproducciones.

10. MADRID (w Juanka)

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas. Recuerda que este top 10 se actualiza cada 24 horas.

*Algunos éxitos no tienen descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

El auge de Spotify

Fundada en 2006, la compañía de origen sueco comenzó de manera formal sus actividades por Europa el 7 de octubre de 2008 y poco a poco ha ido teniendo presencia en todo el mundo, estando actualmente en 187 países y ofreciendo música de más de siete millones de artistas.

Hoy día la plataforma por streaming tiene convenios con las discográficas Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre otras.

De acuerdo con las cifras publicadas por Spotify, en la primera mitad del 2022 contaba con 433 millones de suscriptores.

Como modelo, Spotify ha planteado pagar a los artistas de su catálogo un precio fijo por canción o álbum vendido y da regalías según la cantidad de reproducciones de artistas en proporción al total de canciones transmitidas, a diferencia de sus competidores, que pagan por ventas físicas o descargas.

Además, el 70% de sus ingresos totales van a los titulares de los derechos de autor, en su mayoría los sellos discográficos, quienes luego pagan a los artistas en función a sus contratos individuales.

Las canciones más populares del 2022

Luego del regreso a la “nueva normalidad” que dejó el 2022, los oyentes de Spotify aprovecharon para redefinir lo que les apasiona y la música no fue una excepción. Como cada año, la plataforma de streaming hizo una recapitulación de lo más sonado y estos fueron los artistas y las canciones que lograron obsesionar al mundo.

El exitoso tema As it was de Harry Styles se llevó la primera posición luego de también ganar el título a la mejor canción del verano; seguido muy de cerca de Heat Waves de la banda británica de indie rock Glass Animals es la segunda canción más escuchada de 2022.

La colaboración del australiano The Kid LAROI con el canadiense Justin Bieber para el sencillo Stay se convirtió en la tercera canción más escuchada a nivel mundial.

En tanto los puestos cuarto y quinto fueron ocupados por el artista latino Bad Bunny, que logró conquistar el mundo con sus canciones Me porto bonito, en colaboración con Chencho Corleone, así como Tití Me Preguntó.

En cuanto a los artistas más escuchados, el compositor y cantante puertorriqueño Bad Bunny también afianzó el tricampeonato, un puesto que mantiene desde el 2020 y que ningún otro artista ha logrado tener.

Otra de las más esperadas este 2022 fue Taylor Swift, que luego de un triunfante regreso a la escena musical la convirtió en la segunda artista más reproducida a nivel global. A nivel local, fue primer lugar en países como Australia, el Reino Unido, Irlanda, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Qatar, Eslovenia y Singapur.

El resto de la lista se completa con la presencia de dos originarios de Toronto:Drake y The Weeknd; mientras que en la quinta posición aparece el grupo de K-pop, BTS.