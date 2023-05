Tropas estadounidenses realizaron simulacro en frontera con México por derogación de Título 42

Vistos desde el lado mexicano del Río Grande, los soldados estadounidenses montan guardia en la frontera entre Estados Unidos y México mientras esperan la expiración del Título 42, un conjunto de restricciones fronterizas de la era de la pandemia que han impedido prácticamente todas las solicitudes de asilo. Se espera que decenas de miles de personas expongan su caso en las próximas semanas, inflamando aún más el ya acalorado debate sobre inmigración en Estados Unidos. (AFP)

El Título 42, regulación migratoria que permitió al gobierno de Donald Trump negar asilo a los migrantes durante la pandemia por COVID-19 bajo argumentos sanitarios, será derogado a las 23:59 horas (hora local) de este jueves 11 de mayo, por lo que se espera afluencia de miles de personas en la frontera de Estados Unidos en búsqueda de asilo por violencia en sus países de origen.

La Casa Blanca y los estados colindantes con la frontera, como Texas, han desplegado topas y agentes de la Guardia Nacional para ayudar en el control del paso y la regularización de los trámites correspondientes ahora que se ha formalizado el fin de la emergencia sanitaria por la variante de coronavirus que paralizó al mundo en 2020.

Mientras integrantes del partido Republicano recriminan al presidente Joe Biden que esta política dejará entrar a los migrantes con facilidad calificando al día como uno de “infamia”, según palabras de Trump, la administración del actual presidente de los Estados Unidos aumentó el número de los elementos de seguridad en las zonas de inflexión. Alrededor de 24.000 policías fronterizos y 1.100 miembros del personal de procesamiento ya se encuentran supervisando, mientras que el Pentágono envió al menos 4.000 soldados.

Y si bien Alejandro Mayorkas declaró que el fin del Título 42 sólo significa que comenzará el Título 8 en materia de migración (el cual puede prohibir la entrada al país por 5 años de aquellas personas que no comprueben ser víctimas de persecución o tortura, e incluso podría adjudicar cargos penales para quienes intenten reingresar), insistió en que el gobierno aboga por una resolución humanitaria.

“Nuestro enfoque general es construir vías legales para que las personas vengan a los Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes opten por no utilizar esas vías”, explicó el Secretario de Seguridad Nacional Mayorkas.

Sin embargo, aun para aquellos que siguen el protocolo de atención a través de la app CBP One denuncian que no registra sus caras y que no avanza cuando seleccionan el lenguaje, “Es increíble que una app decida prácticamente nuestra vida y nuestro futuro”, sentenció Jeremy De Pablos, migrante que intentó realizar el trámite en una frontera donde la conexión a internet es casi nula.

