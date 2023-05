Así fue la despedida de una pareja de la tercera edad a causa de la invasión rusa a Ucrania

Una pareja de ucranianos quienes habían estado juntos por 20 años se tuvo que separar en búsqueda de refugio por la invasión de Rusia a Ucrania. (Reuters)

Ivan y Zoia, una pareja de adultos mayores ucranianos tuvieron que tomar la difícil decisión de separarse para que el hombre de 73 años pudiera encontrar un mejor refugio lejos de su hogar, que está situado cerca de la línea de frente en la invasión de Rusia a Ucrania.

Ivan Syrotiuk, quien ya no puede hacer muchas cosas por su cuenta, dependía casi totalmente de Zoia, quien entre lágrimas aceptó la oferta de unos voluntarios quienes se ofrecieron a transportarlo a una casa para personas de la tercera edad.

Habían pasado 20 años juntos y la mujer era quien cuidaba de Ivan, sin embargo, menciona que la situación ha escalado tanto que ya no puede seguir cuidándolo ella sola frente a la imperiosa necesidad de resguardarse del conflicto bélico con condiciones difíciles para la supervivencia. “Él no tiene a nadie. Tuvo dos hijos, pero murieron. Sus familiares se negaron a cuidarlo y yo ya no puedo hacerlo sola”, expresó Zoia entre lágrimas a Reuters mientras preparaba a Syrotiuk para su partida a la casa de asistencia.

El mismo 10 de mayo otros voluntarios evacuaron a la familia de Liudmyla Shalai, de 83 años, y a su hija Yuliia Zaitseva, quienes vivían a unos 15 kilómetros de la región de Donetsk, un punto de inflexión en la guerra junto con Bajmut, Avdiivka y Vuhledar. Las dos mujeres irán a Kiev, la capital, donde se reunirán con familiares.

“Es un pueblo de primera línea (en el fuego cruzado, Ed.), hay impactos diarios, todos los días y todas las noches. Y es solo una cuestión de destino si llegará a tu lugar”, expresó su temor la adulta mayor.

Estas historias reflejan una situación poco señalada: parte importante de quienes no pudieron salir de las zonas de guerra son adultos mayores, quienes representan un grupo vulnerado por el aislamiento en el que viven algunos, así como la falta de recursos y movilidad.

