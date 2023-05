Previa de la Premier League: Brighton and Hove Albion vs Everton

Brighton and Hove Albion Everton

Everton viaja este lunes al The Amex para medirse con Brighton en su trigésimo quinto partido de la Premier League, el cual dará comienzo a las 17:30.

Brighton and Hove Albion afronta con ánimos reforzados para su próxmo encuentro en la Premier League después de haber ganado a Wolverhampton Wanderers en el The Amex por 6-0, con tantos de Danny Welbeck, Deniz Undav y Pascal Gross. Desde el inicio de la competencia, los locales han vencido en 15 de los 31 encuentros jugados hasta ahora, con 62 tantos marcados frente a 40 en contra.

En el lado de los visitantes, Everton cosechó un empate a dos frente a Leicester City, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competencia, así que intentará seguir añadiendo puntos a su casillero frente a Brighton and Hove Albion. Hasta la fecha, de los 34 partidos que ha disputado el equipo en la Premier League, ha vencido en seis de ellos y acumula una cifra de 52 goles encajados frente a 27 a favor.

Como local, Brighton and Hove Albion ha vencido ocho veces, ha perdido en cuatro ocasiones y ha empatado tres veces en 15 partidos jugados hasta ahora, de modo que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para ganar. En el papel de visitante, Everton tiene un balance de una victoria, ocho derrotas y ocho empates en 17 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrá que darlo todo en el estadio de Brighton and Hove Albion para conseguir sumar más puntos fuera de casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa de Brighton and Hove Albion, de hecho, los números muestran dos victorias, una derrota y dos empates a favor del equipo local. Además, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio de Brighton. La última vez que se enfrentaron Brighton y Everton en esta competencia fue en enero de 2023 y el encuentro concluyó con un resultado de 1-4 a favor de Brighton.

Con respecto a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, se puede ver que el equipo local está por delante de Everton con una diferencia de 26 puntos. Brighton and Hove Albion llega al encuentro en la sexta posición con 55 puntos en el casillero. Por su parte, los visitantes cuentan con 29 puntos y ocupan la decimonovena posición en la competencia.