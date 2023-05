Cuál es la película más vista en Prime Video España este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Prime Video.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Prime Video y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de Prime Video España.

1. Operación Fortune: El gran engaño

La historia de un agente que es reclutado por una alianza de inteligencia global para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales.

2. Arctic Void

Cuando el suministro eléctrico falla misteriosamente y casi todos desaparecen de un pequeño barco turístico en el Ártico, el miedo se convierte en el amo de los tres que quedan. Obligados a bajar a tierra, los hombres se deterioran en cuerpo y mente hasta que emerge una oscura verdad que los obliga a aliarse o perecer.

3. A todo tren: destino Asturias

Cuando Ricardo, un padre responsable, decide llevar personalmente a su hijo a un campamento en Asturias, otros padres proponen que sea él quien se haga cargo también de sus hijos. Cuando el tren está a punto de partir, Felipe, un extravagante individuo y abuelo de dos de los niños, se presenta en la estación.

4. Robot de compañía

Michael, diseñador de videojuegos casado y padre de dos hijos, no encuentra ocasiones para intimidar con su esposa. Su cuñado Drew ha comprado un robot sexual personalizable, así que él irá a conseguir su propia compañera perfecta.

5. Smile

Tras presenciar un extraño y traumático incidente con un paciente, la doctora Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un miedo sobrecogedor comienza a afectar a todos los aspectos de su vida, Rose se verá obligada a afrontar a su problemático pasado para sobrevivir y escapar de su terrorífica nueva realidad.

6. Especie oculta

Liberty, una joven de 16 años, regresa a casa después de dos meses en un campamento y conoce al prometido de su madre, John Smith, cuyas cualidades parecen demasiado perfectas para ser humanas.

7. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

8. En tus sueños

El enamoramiento de dos personas que huyeron del matrimonio y los interesantes acontecimientos que siguieron. Estambul, renovación urbana, amor y sueños se unen en esta película.

9. Fast & Furious 9

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob. Novena entrega de la famosa franquicia.

10. Adicción perfecta

La entrenadora de artes marciales mixtas (MMA) Sienna Lane (Madeira) pensaba que tenía su vida encaminada: una bonita casa, el trabajo de sus sueños y a Jax (Noszka), el amor de su vida. Sienna entrenó a Jax para convertirlo en el mayor campeón de MMA clandestino y, aparentemente, son una pareja irrompible. Todo parecía perfecto hasta que dejó de serlo y pilla a Jax engañándola con su hermana pequeña. Cuando se enfrenta a la traición de sus seres más queridos, Sienna prepara la venganza y planea darle a Jax donde más le duele: en el ring. La oportunidad perfecta se presenta en forma del marginado Kayden Williams (Butler). Kayden es indisciplinado, rencoroso y malhumorado, pero sin duda un gran luchador. Kayden y Sienna pronto se dan cuenta de que, para conseguir sus objetivos, van a tener que trabajar juntos y derrotar a Jax en el ring. Pero cuando las vidas de Sienna y Kayden se empiezan a entrelazar también fuera del ring, el camino por el título de campeón se complica un poco más.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La llegada de Prime Video a la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Getty Images)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.