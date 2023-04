Estenosis de la arteria renal: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

En muchas ocasiones no se sabe que se padece una enfermedad hasta que se presentan síntomas (Infobae/Jovani Pérez)

La estenosis de las arterias renales consiste en el estrechamiento de una o más arterias que transportan sangre a los riñones (arterias renales).

El estrechamiento de las arterias impide que la sangre rica en oxígeno llegue a los riñones. Los riñones necesitan un flujo sanguíneo adecuado para poder filtrar los desechos y extraer los líquidos excedentes. La reducción del flujo sanguíneo a los riñones puede dañar el tejido renal y aumentar la presión arterial en todo el cuerpo.

Síntomas

La estenosis de la arteria renal no suele provocar ningún signo ni síntoma hasta que está avanzada. La afección se puede detectar de forma accidental cuando se realizan pruebas por otro motivo. También es posible que el proveedor de atención médica sospeche que hay un problema si tienes lo siguiente:

Presión arterial alta que se manifiesta de repente o empeora sin explicación

Presión arterial alta que se manifiesta antes de los 30 años o después de los 50

A medida que la estenosis de la arteria renal avanza, pueden presentarse los siguientes signos y síntomas:

Presión arterial alta que es difícil de controlar

Silbido que se produce cuando la sangre fluye por un vaso sanguíneo más estrecho (soplo), que el médico puede escuchar con un estetoscopio ubicado sobre los riñones

Niveles elevados de proteínas en la orina u otros signos de problemas en la función renal

Deterioro de la función renal durante el tratamiento para la presión arterial alta

Sobrecarga de líquidos e hinchazón en los tejidos orgánicos

Insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento

Cuándo buscar asesoramiento médico

Pide una cita con el médico si tienes signos o síntomas persistentes que te preocupen.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Getty Images)

Factores de riesgo

La mayoría de los casos de estenosis de la arteria renal son el resultado del estrechamiento de las arterias del riñón. Los factores de riesgo que hacen más probable el estrechamiento de las arterias en los riñones y otras partes del cuerpo incluyen:

Envejecimiento

Presión arterial alta

Colesterol alto

Diabetes

Obesidad

Tabaquismo y otros consumos de tabaco

Antecedentes familiares de enfermedades cardíacas tempranas

Falta de ejercicio

Diagnóstico

Para diagnosticar la estenosis de la arteria renal, el proveedor de atención médica puede comenzar con lo siguiente:

Una exploración física donde el proveedor de atención médica escucha a través de un estetoscopio sobre la región de los riñones para detectar algún sonido que indique que la arteria de los riñones está estrechada

Una revisión de tus antecedentes médicos

Análisis de sangre y orina para controlar la función renal

Análisis de sangre y orina para medir los niveles de hormonas que regulan la presión arterial

Las pruebas por imágenes que con frecuencia se realizan para diagnosticar la estenosis de la arteria renal son las siguientes:

Ecografía Doppler. Las ondas sonoras de alta frecuencia permiten que el médico observe las arterias y los riñones y controle su funcionamiento. Con esta prueba, también pueden identificarse obstrucciones en los vasos sanguíneos y medir su gravedad.

Tomografía computarizada . Durante una exploración por tomografía computarizada , una máquina de rayos X conectada a una computadora genera imágenes detalladas que muestran cortes transversales de las arterias renales. Es posible que te inyecten un tinte para exponer el flujo sanguíneo.

Angiografía por resonancia magnética. La angiografía por resonancia magnética utiliza ondas de radio y campos magnéticos potentes para producir imágenes 3D detalladas de las arterias renales y los riñones. Durante la prueba, los vasos sanguíneos se destacan con un tinte que se coloca en las arterias.

Arteriografía renal. Este tipo especial de prueba de rayos X permite que el médico detecte la obstrucción en las arterias renales y, a veces, abrir la parte estrechada con un globo o un estent. Antes de tomar una radiografía, el médico inyecta un tinte en las arterias renales mediante un tubo largo y fino (catéter) para destacar las arterias y observar el flujo sanguíneo con más claridad. Esta prueba se realiza principalmente si también existe la posibilidad de que necesites que te coloquen un pequeño tubo (estent) en el vaso sanguíneo, a fin de ensancharlo.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (UNAM)

Tratamiento

El tratamiento de la estenosis de la arteria renal puede implicar cambios en el estilo de vida, medicación y un procedimiento para restablecer el flujo sanguíneo a los riñones. Muchas veces, el mejor enfoque es la combinación de tratamientos. Según tu salud general y de los síntomas, es posible que no necesites ningún tratamiento específico.

Cambios en el estilo de vida

Si tu presión arterial es moderada o gravemente elevada, un estilo de vida saludable (limitando la sal, comiendo alimentos saludables y haciendo actividad física regular) puede ayudar a controlar tu presión arterial.

Medicamentos

Muchas veces, la presión arterial alta puede tratarse de manera eficaz con medicamentos, incluso cuando se relaciona con la estenosis de la arteria renal. Es posible que lleve un tiempo encontrar el medicamento o la combinación de medicamentos correcta, así que necesitarás tener paciencia.

Algunos de los medicamentos que se suelen usar para tratar la presión arterial alta relacionada con la estenosis de la arteria renal incluyen los siguientes:

Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) y antagonistas de receptores de angiotensina II (ARA‑II), que permiten relajar los vasos sanguíneos y bloquean la formación o los efectos de una sustancia química natural que produce el organismo denominada angiotensina II, que contrae los vasos sanguíneos

Diuréticos, que ayudan al organismo a eliminar el exceso de sodio y agua

Betabloqueadores y bloqueadores alfa y beta, que hacen que el corazón lata más despacio y con menos fuerza, o ensanchan (dilatan) los vasos sanguíneos, según el tipo de medicamento que uses

Antagonistas de calcio, que permiten relajar los vasos sanguíneos

Si la ateroesclerosis es la causa subyacente de la estenosis de la arteria renal, el proveedor de atención médica también podría recetarte aspirina o medicamentos para disminuir el colesterol. El mejor medicamento para ti depende de tu situación particular.

Procedimientos

A algunas personas, se les puede recomendar un procedimiento para restablecer el flujo sanguíneo a través de la arteria renal para mejorar el flujo de sangre al riñón.

Los resultados de los ensayos clínicos que comparan el medicamento con la angioplastia renal y la colocación de estent no mostraron una diferencia entre los dos enfoques de tratamiento para reducir la hipertensión arterial y mejorar la función renal en las personas con estenosis moderada de la arteria renal. Para aquellas personas que no responden bien solo con medicamentos, ya sea porque no los toleran, suelen retener líquidos o tienen insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento, se deben considerar procedimientos para abrir el vaso.

Los siguientes son algunos procedimientos para tratar la estenosis de la arteria renal:

Angioplastia renal y colocación de estent. En este procedimiento, los médicos ensanchan la arteria renal estrechada y colocan dentro del vaso sanguíneo un dispositivo (estent) que mantiene abiertas las paredes del vaso y permite un mejor flujo de sangre.

Cirugía de baipás de la arteria renal. Durante un procedimiento de baipás, los médicos injertan un vaso sanguíneo sustituto en la arteria renal a fin de crear un nuevo conducto para que la sangre llegue a los riñones. En ocasiones, esto implica unir la arteria renal a un vaso de otra parte del cuerpo, por ejemplo, del hígado o del bazo. Estas operaciones se realizan con mayor frecuencia si la angioplastia no tiene éxito, o cuando se necesitan procedimientos quirúrgicos adicionales.