Cuba sin gasolina: vendedores no cumplieron con producción, según Díaz-Canel

En las calles de La Habana circulan cada vez menos automóviles y largas hileras de vehículos se extienden kilómetros alrededor de las estaciones de gasolina. (AFP)

Cuba atraviesa la crisis energética más severa en años por escasez de combustible, esto ha forzado a los cubanos a regresar al teletrabajo pues los medios de transporte públicos y privados no pueden operar. Las vías de tránsito se han desocupado y con ello los importantes flujos comerciales se han detenido, lo que está generando repercusiones económicas en el país.

En La Habana, las filas para cargar combustible se extienden kilómetros alrededor de las estaciones de gas y llegar del inicio de la fila hasta la estación de carga puede tomar 7 horas y en palabras de los cubanos la vida se ha complicado como un efecto dominó.

“Todo está muy caro en esta vida y más aquí, muy difícil de conseguirlo todo, la alimentación, todo, el transporte malísimo. Ya le digo estoy desde ayer aquí en la cola, estoy al guardar la moto en la casa y no salir más para la calle, que me afectaría más porque entonces si no tengo trabajo”, expresó Lázaro Díaz quien trabaja de manera independiente.

Las crisis del combustible son recurrentes en la isla, sin embargo, los residentes explican que esta ha sido, desde marzo, la peor en años.

Cuba ha sido objetivo de diversos bloqueos económicos por parte de Estados Unidos, lo que ha llevado al límite a la infraestructura energética en el país que suele desbordarse al tener más demanda que importación y producción del derivado de petróleo.

Frente a esto, el presidente Miguel Díaz-Canel explicó que los países que venden el combustible a Cuba no cumplieron con la cantidad de producción porque se encuentran en “una situación energética compleja”. Las autoridades informaron que la situación continuará durante el siguiente mes, cuando menos. Mientras, la estrategia del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, es continuar distribuyendo el crudo parcialmente para evitar quedar en ceros.

Sin embargo, de acuerdo con Jorge Piñón, experto en política energética de la Universidad de Texas, el verdadero motivo detrás del desabasto es la falta de dinero para poder comprar más petróleo a las otras naciones entre las que se encuentra Venezuela, Rusia y Argelia con quienes tendrá que llegar a nuevos acuerdos de compra.

“El problema es que Cuba no tiene dinero, no puede pagar en efectivo por ese petróleo”, insistió Piñón.

Con información de AFP