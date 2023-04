Cuál es la película más vista en Google Ecuador este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Google. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Google, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Google ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de Google Ecuador:

1. El Gato con Botas: El último deseo

Secuela de 'El gato con botas' (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas..

2. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

3. John Wick: Capítulo 3 - Parabellum

John Wick (Keanu Reeves) regresa a la acción, solo que esta vez con una recompensa de 14 millones de dólares sobre su cabeza y con un ejército de mercenarios intentando darle caza. Tras asesinar a uno de los miembros del gremio de asesinos al que pertenecía, Wick es expulsado de la organización, pasando a convertirse en el centro de atención de multitud de asesinos a sueldo que esperan detrás de cada esquina para tratar de deshacerse de él.

4. M3GAN

Un ingeniero en robótica de una empresa de juguetes construye una muñeca realista que comienza a cobrar vida propia.

5. Todo a la vez en todas partes

Una anciana inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde solo ella puede salvar lo que es importante para ella al conectarse con las vidas que podría haber llevado en otros universos.

6. El peor vecino del mundo

Otto Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, Otto encuentra la horma de su zapato en la espabilada y muy embarazada, Marisol, lo que conlleva a una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas arriba. Remake de la película sueca 'A Man Called Ove' de 2015.

7. Black Adam

Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

8. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

9. Operación Fortune: El gran engaño

La historia de un agente que es reclutado por una alianza de inteligencia global para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales.

10. El Peso del Talento

Nicolas Cage se interpreta a sí mismo en esta loca comedia de acción. La versión ficticia de Cage es un actor sin blanca que se ve obligado a aceptar una oferta de un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un superfan excéntrico multimillonario (Pedro Pascal). Pero la situación da un giro inesperado cuando Cage es reclutado por una agente de la CIA (Tiffany Haddish) y obligado a estar a la altura de su propia leyenda para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos. Con una carrera construida para este preciso momento, el actor ganador de premios debe asumir el papel de su vida: Nick Cage.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La llegada de Google al streaming

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV.

Google Play es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles que usa el sistema operativo de Android; asimismo, es una tienda en línea operada por la empresa Google que permite a sus usuarios descargar aplicaciones de juegos, música, libros, revistas, películas y más.

Dentro de los servicios que ofrece el gigante del internet se encuentra la aplicación Google TV (para Estados Unidos, España y México) y Play Películas (en los países de Latinoamérica), a través del cual los usuarios pueden ver películas y series adquiridas a través de Google Play.

Cabe precisar que los filmes pueden comprarse o rentarse, mientras que en el caso de las series, las temporadas o los episodios no están disponibles por renta. El contenido también puede ser descargado para que el suscriptor pueda verlo después sin necesidad de tener acceso a internet.

Play Películas se encuentra disponible en más de 60 países, mientras que Google TV sólo está disponible en 15; además, el servicio para ver series sólo está disponible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Fue en agosto de 2008 cuando Google lanzó su Android Market para las aplicaciones de pago en Estados Unidos y Reino Unido; cuatro años más tarde, en el 2012, la empresa relanzó el servicio y lo cambió al nombre Google Play, que en ese entonces tenía una base de 450 mil aplicaciones.

Posteriormente Google Play ha sufrido diversos cambios como agregar el pago con PayPal, ha agregado la sección de Google Play Games, ha prohibido las aplicaciones de minería de criptomonedas y ha puesto más énfasis en la evaluación de contenido para niños con la sección “Teacher Approved”.

Según cifras de 2018, Google tenía en su registro 2 mil 500 millones de dispositivos Android activos y 2 mil millones de usuarios mensuales en Google Play, que al final acumularon 115 mil millones de descargas en la tienda en esos 12 meses.