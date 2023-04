Clima en Culiacán Rosales: cuál será la temperatura máxima y mínima este 24 de abril

Hay “soluciones” para la ansiedad que generan más ansiedad: cómo detectarlas y vivir mejor

El psicólogo Rubén Casado dice que la ansiedad no se cura pero se la puede entender. Que no hay que confundirla con el estrés. Y que escaparse no resulta. Escribió “El mapa de la ansiedad” y aquí responde habla con Infobae Leamos.