El Clan de Golfo presentó a su primer vocero legal; pidieron negociar la paz

El abogado de la mayor organización del narco de Colombia dice no representar a un grupo de bandidos y pide al gobierno estatus político para negociar la paz. De lo contrario, afirma, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) no se van someter a la justicia y seguirán en guerra. (AFP)

Ricardo Giraldo es el primer abogado y vocero de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), mejor conocido como el Clan del Golfo. Este grupo es el responsable de traficar casi la mitad de la cocaína de Colombia, lo que lo convierte en el mayor productor a nivel internacional, de acuerdo con las autoridades locales.

Con la finalidad de terminar la guerrilla entre el gobierno y los mayores grupos criminales que se ha extendido a lo largo de los últimos 50 años con 9 millones de víctimas, el presidente colombiano Gustavo Petro puso en marcha el plan “Paz Total” y había alcanzado un acuerdo de cese al fuego, sin embargo, en marzo de este año se reanudó el conflicto armado dado que, según las autoridades, las autodefensas rompieron el pacto al atacar a los ciudadanos, algo que las AGC niegan.

Frente al recrudecimiento del conflicto, las Autodefensas pidieron el estatus de actores políticos para negociar la paz, pues este movimiento legal permitirá que los miembros tengan la posibilidad de hacer política tras dejar las armas y así cuenten con la alternativa para tener condenas distintas a la cárcel, siguiendo el ejemplo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) quienes tras la firma del acuerdo de paz del 2016 conformaron el partido político “Comunes”.

Según Giraldo, el grupo al que representa no es de narcotraficantes pues no se reparten las utilidades e invierten en sus comunidades, por lo que rechaza la supuesta criminalización que las autodefensas sufren al ser catalogados como Clan.

“Yo no sé si es un tema ideológico o que será, pero el trato no es el mismo, eso es evidente. El trato no es igual, no hay suspensión de órdenes de captura, no hay una mesa de negociación como tal, aunque nos hemos reunido varias veces con la oficina del alto comisionado para la paz.”, expresó el abogado, en torno a las negociaciones que ha sostenido con los mandatarios.

Giraldo insistió: si sus representados no obtienen el estatus político, no se someterán a la justicia, e indicó que de ser necesario, negociaría una eventual extradición. “Yo te lo digo, como están las cosas yo preferiría negociar de una vez con cualquier gobierno extranjero, que con el colombiano.”, explicó.

Con información de AFP