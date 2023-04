Cuál es la película más popular en HBO Max México este día

México es uno de los países en los que plataforma también realiza producciones. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO Max, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO Max ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Max México:

1. El señor de los anillos: Los anillos de poder

En un periodo de relativa calma, los personajes se enfrentan al resurgimiento del mal en la Tierra Media Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes esculpirán legados que perdurarán en el tiempo Serie de TV basada en los libros de J R R Tolkien, ambientada en la Tierra Media y que explora nuevas líneas argumentales en una época muy anterior a "La comunidad del anillo"

2. Scream Queens

Serie al estilo "American Horror Story", en la que cada temporada se desarrollará una historia y personajes diferentes. En la primera, se contará la historia de un campus universitario en el que de repente comienzan a sucederse una serie de asesinatos en masa.

3. Scream 2

La universidad de Windsor ofrece una variada opción de materias para sus estudiantes, justo lo que Sidney Prescott necesita. Es primavera, dos años después de los asesinatos en Woodsboro, California y el año escolar está llegando a su fin. Sid tiene una compañera de habitación, un novio y es la elegida para encabezar el reparto de la obra que se representa en la universidad este curso. Randy, otro de los supervivientes de los asesinatos de Woodsboro, estudia cine en Windsor. También es feliz, como Sid. Pero el pasado nunca queda atrás. De hecho, vuelve y alguien es asesinado mientras ve la película "Stab" (Puñalada) en el cine del campus, el día del estreno nacional. Stab, basada en la novela superventas escrita por la periodista Gale Weathers, describe los asesinatos de Woodsboro. El libro no sólo se vendió como rosquillas, además ayudó a salir de la prisión a Cotton Weary, el hombre acusado por Sidney de la muerte de su madre.

4. Ambulance: Plan de Huida

Dos hermanos roban una ambulancia tras un atraco que sale mal y deberán de trabajar juntos para escapar de la policía que los persigue.

5. The Ring 2 (La señal 2)

Seis meses después de los incidentes relacionados con una cinta de vídeo donde se aprecia la muerte de una joven a manos de sus padres, Rachel Keller decide mudarse con su hijo de Seattle a un lugar donde puedan sentirse más seguros y empezar una nueva vida. La cinta de vídeo un tanto siniestra que acabó misteriosamente con la vida de un niño no deja de preocupar a Rachel, que decide emprender una investigación sobre todos aquellos que desaparecieron y saber qué tipo de maldición esconde la cinta.

6. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Shang-Chi debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve atraído por la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos.

7. ¡Scooby Doo! en el Misterio del Faraón

La arqueóloga y superdetective Velma está en Egipto para asistir a una ceremonia donde se dará a conocer a una misteriosa Esfinge restaurada, una mítica criatura con cabeza de hombre y cuerpo de león y descubrir también una tumba oculta que pertenece a la mismísima Cleopatra. Pero Velma, Scooby-Doo y la Compañía del Misterio tendrán que tener mucho cuidado con la maldición del Faraón: ¡El Nilo se dividirá, el desierto se alzará y todo aquel que se atreva a entrar en la tumba se convertirá en piedra! Pero nuestros amigos no se detienen ante nada y se enfrentarán a algo todavía más terrorífico: ¡un ejército de momias vivientes!

8. Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Nueva adaptación al cine de los videojuegos de Capcom. La que fue una pujante ciudad sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un pueblo agonizante del Medio Oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad convertida en un erial con un gran mal gestándose bajo la superficie. Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes deben unirse para destapar la verdad detrás de Umbrella y sobrevivir a la noche.

9. Scream

Lo que comienza como un vídeo viral de YouTube, pronto conduce a problemas para los adolescentes de Lakewood y sirve como catalizador para un asesinato que abre una ventana al turbulento pasado de la ciudad.

10. Resident Evil 3: Extinción

Tercera entrega de la saga basada en los famosos videojuegos. En esta ocasión, nuestra heroína, Milla Jovovich, junto con los supervivientes de la catástrofe acontecida en la ciudad de Raccoon deben atravesar el desierto de Nevada con la esperanza de llegar a Alaska, antes de que los de la Corporación Umbrella les alcancen.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO Max y el mercado del streaming

Desde que surgió, la plataforma de HBO Max se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

HBO Max es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.