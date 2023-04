Temblor de 2.8 de magnitud se siente en la ciudad de Andacollo

El gobernador de Florida promulgó la ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo

La nueva legislación establece que en dicho plazo las mujeres no podrán abortar salvo que el feto no sea viable, que el embarazo ponga en peligro a la madre, o que sea fruto de una violación o un incesto y no supere las 15 semanas